Đàm Tùng Vận đi thử váy nữ thần Kim Ưng, ứng viên 'nặng ký' như Dương Tử cũng ngậm ngùi 'mất vé'?

Sao quốc tế 28/09/2022 09:23

Liệu Đàm Tùng Vận có phải là nữ thần Kim Ưng 2022?

Nữ thần Kim Ưng luôn là vị trí gây tranh cãi nhiều nhất mỗi mùa trao giải. Năm nay, tin đồn liên quan đến người được chọn đảm nhận vị trí này liên tục xuất hiện khiến công chúng hoang mang.

Vào ngày 27/9, dân tình được phen sốt sình sịch, hoang mang cực độ khi một cư dân mạng bất ngờ chia sẻ người này đã nhìn thấy Đàm Tùng Vận đi thử váy Nữ thần Kim Ưng. Tuy nhiên, đáng chú ý đây chỉ là một câu nói bình thường, cũng không có hình ảnh để làm bằng chứng, nên netizen hết sức bán tin bán nghi.

Đàm Tùng Vận đi thử váy nữ thần Kim Ưng, ứng viên 'nặng ký' như Dương Tử cũng ngậm ngùi 'mất vé'? - Ảnh 1
Đàm Tùng Vận sở hữu nhan sắc được so sánh với thiếu nữ mười chín, đôi mươi nhờ gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và nụ cười tỏa nắng

Ngoài ra, netizen cũng cho rằng thông tin này không thực sự đáng tin, bởi, hiện tại Đàm Tùng Vận đang bận rộn quay phim ở Thành Đô - Tứ Xuyên (Trung Quốc), nên chuyện đi thử váy cho giải Nữ thần Kim Ưng là không thể nào.

Đàm Tùng Vận đi thử váy nữ thần Kim Ưng, ứng viên 'nặng ký' như Dương Tử cũng ngậm ngùi 'mất vé'? - Ảnh 2
Hiện Đàm Tùng Vận đang bận rộn ghi hình cho dự án Tạm Biệt Cola. 

Dẫu vậy, kể từ lúc xuất hiện danh sách đề cử Nữ thần Kim Ưng 2022, dư luận tỏ ra rất ủng hộ, mong muốn Đàm Tùng Vận giành phần thắng. Nhờ sở hữu gương mặt "búng ra sữa", làn da căng mịn, không có nếp nhăn và nụ cười rạng rỡ, cô luôn gắn với danh xưng "nữ thần thanh xuân".

Đàm Tùng Vận đi thử váy nữ thần Kim Ưng, ứng viên 'nặng ký' như Dương Tử cũng ngậm ngùi 'mất vé'? - Ảnh 3
Vẻ đẹp duyên dáng và khả ái của Đàm Tùng Vận khiến ai cũng phải bất ngờ vì năm nay nữ diễn viên đã ngoài 30.

Thậm chí, ngay cả trong những khung hình đời thường, nữ diễn viên cũng khiến các fan mê đắm với vẻ đẹp ngọt ngào và duyên dáng. Tuy nhiên, dù sở hữu vẻ đẹp tươi sáng, song Đàm Tùng Vận vẫn không được đánh giá quá cao về ngoại hình.

Ngoài Đàm Tùng Vận, trong danh sách công bố ứng viên khả năng cao sẽ nhận giải Nữ thần Kim Ưng còn có Dương Tử và Cổ Lực Na Trát. Cả 3 ngôi sao đều có tác phẩm phát sóng năm vừa qua. Dương Tử đóng chính Nữ Bác Sĩ Tâm Lý, Đàm Tùng Vận tỏa sáng với Cẩm Tâm Tựa Ngọc và Cổ Lực Na Trát tái xuất với Đại Đường Minh Nguyệt. So kè về nhan sắc, công chúng không khỏi dậy sóng trước 3 gương mặt này. Người nổi tiếng từ lâu với sắc vóc báu vật, người vẫn còn gây tranh cãi về ngoại hình.

Nữ thần Kim Ưng vốn là danh hiệu dành cho những ngôi sao múa mở màn cho lễ trao giải Kim Ưng. Tuy nhiên đây được coi là vinh dự của tất cả các mỹ nhân Hoa ngữ, ai cũng từng mong ước, thậm chí đấu đá lẫn nhau vì danh hiệu này.

Nếu nhìn các Nữ thần Kim Ưng trong những năm trao giải trước đây như Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Lý Tiểu Lộ, Đường Yên, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Tống Thiến…, khán giả đều nhận thấy một điểm chung là dàn mỹ nhân giành được ngôi vị đều sở hữu tác phẩm đình đám, cộng thêm có nhan sắc, vẻ bề ngoài nổi bật. Và có lẽ đó cũng là yếu tố quyết định đến ai sẽ được xướng tên trong vị trí được nhiều người mong chờ này. 

Đàm Tùng Vận đi thử váy nữ thần Kim Ưng, ứng viên 'nặng ký' như Dương Tử cũng ngậm ngùi 'mất vé'? - Ảnh 4
Dàn Nữ thần Kim Ưng qua các năm. 
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