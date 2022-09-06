Hậu ồn ào 'tiểu tam', Cổ Lực Na Trát mất suất Nữ thần Kim Ưng?

Sao quốc tế 06/09/2022 09:49

Vì những ồn ào tình ái trong thời gian gần đây, có tin đồn cho rằng Cổ Lực Na Trát sẽ không được chọn làm Nữ thần Kim Ưng năm nay.

Tại Trung Quốc, giải thưởng phim truyền hình Kim Ưng là một trong 3 lễ trao giải chính được tổ chức để vinh danh các tác phẩm và cá nhân xuất sắc của ngành truyền hình nước này.

Bên cạnh những giải thưởng được trao, danh hiệu Nữ thần Kim Ưng cũng là đề tài nhận được sự chú ý từ đông đảo công chúng. Vị trí này hàng năm được trao cho nữ diễn viên trẻ, ngoại hình xinh đẹp và có danh tiếng nhất định.

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Ở những năm trước, danh hiệu Nữ Thần Kim Ưng đã từng được trao cho những người đẹp như Lưu Thi Thi, Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên, Địch Lệ Nhiệt Ba, Tống Thiến,... Và năm nay, có nhiều tin đồn cho rằng Dương Tử và Cổ Lực Na Trát đang là 2 ứng cử viên sáng giá cho vị trí này.

Tuy nhiên, trong 2 năm trở lại đây thì Dương Tử không hề có bất kỳ tác phẩm nổi bật nào, cũng vì vậy mà dân tình cho rằng danh hiệu Nữ thần Kim Ưng lần này sẽ được giao cho người đẹp Tân Cương. Cổ Lực Na Trát nhờ ngoại hình xinh đẹp và vóc dáng hoàn hảo cùng khả năng múa uyển chuyển được dự đoán sẽ trở thành Nữ thần Kim Ưng xinh đẹp và tỏa sáng.

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Cơ hội để Cổ Lực Na Trát trở thành Nữ thần Kim Ưng đã không còn cao sau ồn ào tình cảm - Ảnh: Internet

Song, vào cuối tháng 8 vừa rồi, Cổ Lực Na Trát đã vướng vào vụ lùm xùm tình cảm với Từ Khai Sính, cô bị cho là "tiểu tam" chen chân và cuộc tình của nam tài tử với Trương Thiên Ái. Dù đã lên tiếng thanh minh nhưng công chúng vẫn còn chỉ trích cô cho đến hiện tại, khiến hình tượng của cô bị ảnh hưởng trầm trọng nên rất có thể việc trở thành Nữ thần Kim Ưng đã không còn mấy khả quan.

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Có tin đồn cho rằng Triệu Kim Mạch sẽ đảm nhận vị trí Nữ thần Kim Ưng năm nay - Ảnh: Internet

Sau khi thông tin Cổ Lực Na Trát "trượt" Nữ thần Kim Ưng được bàn tán, xuất hiện tin đồn rằng nữ diễn viên trẻ Triệu Kim Mạch (sinh năm 2002) sẽ đảm nhận vị trí này. Được biết, cô hiện đang theo học tại Học viện Hý kịch Trung Ương. Đầu năm nay, Triệu Kim Mạch đã thành công vào thân vào nhân vật Lý Thi Tình trong tác phẩm Khai Đoan, đồng thời thoát mác sao nhí và nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

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