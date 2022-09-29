La Vân Hi và Bạch Lộc 'phát đường' cực ngọt kỷ niệm 2 năm lên sóng 'Nửa là đường mật, nửa là đau thương',

Sao quốc tế 29/09/2022 09:22

Hành động ngọt ngào của La Vân Hi và Bạch Lộc khiến fan "Nửa là đường mật, nửa là đau thương" phải "lụi tim" vì quá đáng yêu.

Nửa là đường mật, nửa là đau thương là bộ phim ngôn tình do bộ đôi La Vân HiBạch Lộc đảm nhận, ngay từ khi lên sóng bộ phim đã ngay lập tức nhận được phản hồi tích cực từ công chúng. Trong ngày 27/9 vừa qua, hai diễn viên chính lần lượt đăng Weibo kỷ niệm 2 năm bộ phim lên sóng bằng cách không thể ngọt ngào hơn. 

Về phía La Vân Hi, nam diễn viên đăng hình tách cà phê và nói: "Cà phê hôm nay pha hai phần đường, tại sao vậy nhỉ? Vì hôm nay là ngày kỷ niệm hai năm phát sóng 'Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương' đấy".

La Vân Hi và Bạch Lộc 'phát đường' cực ngọt kỷ niệm 2 năm lên sóng 'Nửa là đường mật, nửa là đau thương', - Ảnh 1
La Vân Hi đăng ảnh kỷ niệm 2 năm lên sóng "Nửa là đường mật, nửa là đau thương".

Trong khi đó, mỹ nhân sinh năm 1994 lại đăng hình một ly trà sữa, kèm theo một lời nhắn đáng yêu: "Hôm nay mua trà sữa phải gọi gấp đôi đường. Vì sao à? Vì hôm nay là kỷ niệm hai năm phát sóng Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương".

La Vân Hi và Bạch Lộc 'phát đường' cực ngọt kỷ niệm 2 năm lên sóng 'Nửa là đường mật, nửa là đau thương', - Ảnh 2
Bạch Lộc cũng đăng bài chúc mừng tương tự.

Bên cạnh đó, những diễn viên đóng chung khác cũng đăng bài chúc mừng với mẫu câu tương tự như vậy nhưng chỉ có Bạch Lộc và La Vân Hi là đăng ảnh uống nước. Quả đúng là cặp đôi "thần giao cách cảm", hiểu nhau từ phim ra đến ngoài đời.

Phim Nửa là đường mật nửa là đau thương được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kỳ Tử. Tác phẩm mang đề tài thanh xuân, xoay quanh cặp đôi thanh mai trúc mã Giang Quân (Bạch Lộc) - một nữ vương của công việc và trong cuộc sống là một cô gái yêu kiều nhưng mạnh mẽ và ngay thẳng. Còn nam chính là Viên Soái (La Vân Hi), một tổng tài bá đạo trong công việc, còn trong cuộc sống là một người độc mồm độc miệng, vẻ bề ngoài là một người ngang bướng.

La Vân Hi và Bạch Lộc 'phát đường' cực ngọt kỷ niệm 2 năm lên sóng 'Nửa là đường mật, nửa là đau thương', - Ảnh 3

Nửa là đường mật, nửa là đau thương được đánh giá là bộ phim thần tượng "cực phẩm" giữa lúc sức nóng của dòng phim này đang dần hạ nhiệt. Ngay từ khi phim đã nhận được không ít lời khen từ khán giả Douban, phần lớn khán giả đều đánh giá 4 sao và 5 sao, La Vân Hi và Bạch Lộc được khen ngợi cả về ngoại hình và "phản ứng hóa học" của cả hai khiến khán giả phải “ôm tim” vì quá mức ngọt ngào. 

La Vân Hi và Bạch Lộc 'phát đường' cực ngọt kỷ niệm 2 năm lên sóng 'Nửa là đường mật, nửa là đau thương', - Ảnh 4
Giang Quân (Bạch Lộc) và Viên Soái (La Vân Hi)
Dáng vóc gầy gò, chỉ còn 'da bọc xương' của La Vân Hi khiến nhiều người lo ngại, nguyên nhân do đâu?

Dáng vóc gầy gò, chỉ còn 'da bọc xương' của La Vân Hi khiến nhiều người lo ngại, nguyên nhân do đâu?

Hình ảnh La vân Hi bị chụp lại khoảnh khắc xuống sắc, dáng vẻ gầy gò, lộ vóc dáng nhỏ bé, đôi chân gầy thiếu sức sống khiến khán giả không thể yên tâm nổi.

Xem thêm
Từ khóa:   La Vân Hi Bạch Lộc phim hoa ngữ sao hoa ngữ nửa là đường mật nửa là đau thương

TIN LIÊN QUAN

Dáng vóc gầy gò, chỉ còn 'da bọc xương' của La Vân Hi khiến nhiều người lo ngại, nguyên nhân do đâu?

Dáng vóc gầy gò, chỉ còn 'da bọc xương' của La Vân Hi khiến nhiều người lo ngại, nguyên nhân do đâu?

Hé lộ loạt ảnh trong dự án mới, La Vân Hi - Bạch Lộc khiến dân tình khen nức nở hơn cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn

Hé lộ loạt ảnh trong dự án mới, La Vân Hi - Bạch Lộc khiến dân tình khen nức nở hơn cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn đóng phim bách hợp, phim của La Vân Hi và Ngô Thiến lên sóng vào tháng 10?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn đóng phim bách hợp, phim của La Vân Hi và Ngô Thiến lên sóng vào tháng 10?

Lộ tạo hình bác sĩ của La Vân Hi trong Tình Yêu Của Darwin, độ đẹp trai chỉ đạt điểm 8 chỉ vì điều này

Lộ tạo hình bác sĩ của La Vân Hi trong Tình Yêu Của Darwin, độ đẹp trai chỉ đạt điểm 8 chỉ vì điều này

Nghi vấn fan Bạch Lộc 'chơi xấu' đồng nghiệp của thần tượng, La Vân Hi bất ngờ được nhắc đến

Nghi vấn fan Bạch Lộc 'chơi xấu' đồng nghiệp của thần tượng, La Vân Hi bất ngờ được nhắc đến

La Vân Hi kết hợp với nữ chính ‘Hôn lễ của em’ trong dự án mới khiến dân tình rần rần, phim chính thức khai máy, hé lộ poster cực xịn

La Vân Hi kết hợp với nữ chính ‘Hôn lễ của em’ trong dự án mới khiến dân tình rần rần, phim chính thức khai máy, hé lộ poster cực xịn

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 5 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 9 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI