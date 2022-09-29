La Vân Hi và Bạch Lộc 'phát đường' cực ngọt kỷ niệm 2 năm lên sóng 'Nửa là đường mật, nửa là đau thương',

Hành động ngọt ngào của La Vân Hi và Bạch Lộc khiến fan "Nửa là đường mật, nửa là đau thương" phải "lụi tim" vì quá đáng yêu.

Nửa là đường mật, nửa là đau thương là bộ phim ngôn tình do bộ đôi La Vân Hi – Bạch Lộc đảm nhận, ngay từ khi lên sóng bộ phim đã ngay lập tức nhận được phản hồi tích cực từ công chúng. Trong ngày 27/9 vừa qua, hai diễn viên chính lần lượt đăng Weibo kỷ niệm 2 năm bộ phim lên sóng bằng cách không thể ngọt ngào hơn. Về phía La Vân Hi, nam diễn viên đăng hình tách cà phê và nói: "Cà phê hôm nay pha hai phần đường, tại sao vậy nhỉ? Vì hôm nay là ngày kỷ niệm hai năm phát sóng 'Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương' đấy".

La Vân Hi đăng ảnh kỷ niệm 2 năm lên sóng "Nửa là đường mật, nửa là đau thương". Trong khi đó, mỹ nhân sinh năm 1994 lại đăng hình một ly trà sữa, kèm theo một lời nhắn đáng yêu: "Hôm nay mua trà sữa phải gọi gấp đôi đường. Vì sao à? Vì hôm nay là kỷ niệm hai năm phát sóng Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương". Bạch Lộc cũng đăng bài chúc mừng tương tự. Bên cạnh đó, những diễn viên đóng chung khác cũng đăng bài chúc mừng với mẫu câu tương tự như vậy nhưng chỉ có Bạch Lộc và La Vân Hi là đăng ảnh uống nước. Quả đúng là cặp đôi "thần giao cách cảm", hiểu nhau từ phim ra đến ngoài đời.

Phim Nửa là đường mật nửa là đau thương được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kỳ Tử. Tác phẩm mang đề tài thanh xuân, xoay quanh cặp đôi thanh mai trúc mã Giang Quân (Bạch Lộc) - một nữ vương của công việc và trong cuộc sống là một cô gái yêu kiều nhưng mạnh mẽ và ngay thẳng. Còn nam chính là Viên Soái (La Vân Hi), một tổng tài bá đạo trong công việc, còn trong cuộc sống là một người độc mồm độc miệng, vẻ bề ngoài là một người ngang bướng. Nửa là đường mật, nửa là đau thương được đánh giá là bộ phim thần tượng "cực phẩm" giữa lúc sức nóng của dòng phim này đang dần hạ nhiệt. Ngay từ khi phim đã nhận được không ít lời khen từ khán giả Douban, phần lớn khán giả đều đánh giá 4 sao và 5 sao, La Vân Hi và Bạch Lộc được khen ngợi cả về ngoại hình và "phản ứng hóa học" của cả hai khiến khán giả phải “ôm tim” vì quá mức ngọt ngào. Giang Quân (Bạch Lộc) và Viên Soái (La Vân Hi)

Dáng vóc gầy gò, chỉ còn 'da bọc xương' của La Vân Hi khiến nhiều người lo ngại, nguyên nhân do đâu? Hình ảnh La vân Hi bị chụp lại khoảnh khắc xuống sắc, dáng vẻ gầy gò, lộ vóc dáng nhỏ bé, đôi chân gầy thiếu sức sống khiến khán giả không thể yên tâm nổi.

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