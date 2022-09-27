Dáng vóc gầy gò, chỉ còn 'da bọc xương' của La Vân Hi khiến nhiều người lo ngại, nguyên nhân do đâu?

Sao quốc tế 27/09/2022 16:05

Hình ảnh La vân Hi bị chụp lại khoảnh khắc xuống sắc, dáng vẻ gầy gò, lộ vóc dáng nhỏ bé, đôi chân gầy thiếu sức sống khiến khán giả không thể yên tâm nổi.

Hình ảnh La Vân Hi được chụp tại sân bay gần đây khiến cộng đồng mạng không khỏi choáng váng. La Vân Hi vốn nổi tiếng với dáng vóc mảnh mai từ nhiều năm nay nhưng hình ảnh hiện tại của nam diễn viên 8x khiến nhiều người xót xa. 

Dáng vóc gầy gò, chỉ còn 'da bọc xương' của La Vân Hi khiến nhiều người lo ngại, nguyên nhân do đâu? - Ảnh 1
 Netizen hốt hoảng trước dáng vóc nhỏ tới nỗi cảm giác chỉ còn da bọc xương của La Vân Hi.

Sở hữu chiều cao 1m77, thế nhưng cân nặng của La Vân Hi lại vô cùng đáng báo động. Nhiều người hâm mộ thể hiện sự lo lắng cho thể trạng ngày càng gầy yếu của anh. Đặc biệt có thể nhìn thấy đôi chân của nam diễn viên quá gầy và nhỏ.

Dáng vóc gầy gò, chỉ còn 'da bọc xương' của La Vân Hi khiến nhiều người lo ngại, nguyên nhân do đâu? - Ảnh 2
La Vân Hi để lộ đôi chân gầy guộc, dáng người "mỏng như tờ giấy".

Ngay sau khi những hình ảnh này của La Vân Hi được chia sẻ, người hâm mộ đã bày tỏ sự lo lắng và động viên thần tượng nên chăm chút sức khỏe, giảm bớt lịch làm việc và chú trọng tới việc ăn uống nâng cao thể lực. 

La Vân Hi thường xuyên xuất hiện với vóc dáng hốc hác khoảng 2 năm trở lại đây. Nam diễn viên cho biết, do các vai diễn của anh chủ yếu là cổ trang nên yêu cầu phải trang điểm và có trang phục cầu kỳ nhiều lớp. Để đảm bảo có được hình ảnh thật hoàn hảo trên màn hình, anh tự đặt ra cho mình một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, đảm bảo cân nặng phù hợp. 

Dáng vóc gầy gò, chỉ còn 'da bọc xương' của La Vân Hi khiến nhiều người lo ngại, nguyên nhân do đâu? - Ảnh 3
La Vân Hi từng thừa nhận việc ám ảnh với cân nặng và muốn giảm cân để phù hợp với tạo hình trên màn ảnh. 

Tuy nhiên, việc ăn kiêng hà khắc quá lâu khiến cơ thể La Vân Hi có dấu hiệu suy nhược và ngày càng gầy. Fan nhiều lần động viên anh thay đổi chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi để tăng cân nhưng dường như chưa thực sự hiệu quả. Kèm theo đó do phải làm việc nhiều, quá sức nên càng khiến La Vân Hi trông gầy gò, ốm yếu. Người hâm mộ vì thế mà vô cùng xót xa cho thần tượng của mình.

La Vân Hi sinh năm 1988, anh nổi tiếng với các bộ phim như Bên nhau trọn đời, Bạch phát vương phi, Nguyệt thượng trọng hỏa, Nửa là đường mật nửa là đau thương… Sau thành công của bộ phim Hương mật tựa khói sương vào năm 2018, La Vân Hi trở thành một trong những mỹ nam cổ trang thế hệ mới của màn ảnh nhỏ Trung Quốc. 

Dáng vóc gầy gò, chỉ còn 'da bọc xương' của La Vân Hi khiến nhiều người lo ngại, nguyên nhân do đâu? - Ảnh 4
La Vân Hi được khán giả bầu chọn là 1 trong 4 “tân mỹ nam cổ trang” trên màn ảnh xứ Trung cùng với Hứa Khải, Thành Nghị, Chu Chính Đình. 

 

La Vân Hi xuất hiện quá gầy guộc, khán giả nhìn xót xa

La Vân Hi xuất hiện quá gầy guộc, khán giả nhìn xót xa

Hình ảnh La Vân Hi xuất hiện với đôi chân nhỏ xíu khiến ai cũng phải xót xa, lo lắng.

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