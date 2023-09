La Vân Hi xuất hiện quá gầy guộc, khán giả nhìn xót xa

La Vân Hi thường xuyên xuất hiện với vóc dáng hốc hác khoảng 2 năm trở lại đây. Vì thường xuyên đóng nhiều phim cổ trang nên La Vân Hi phải giữ vóc dáng thật gầy để phù hợp với tạo hình nhân vật. Song rõ ràng thân hình sao nam đang ở mức quá gầy.

Nhiều người chê bai anh già nua dù mới 33 tuổi. Phòng làm việc của La Vân Hi cũng từ chối trả lời những câu hỏi về thể trạng gầy ốm của nam diễn viên.

Được biết, khoảng 1 năm trở lại đây, tình trạng sức khoẻ của La Vân Hi luôn ở mức báo động. Rất nhiều fan cảm thấy xót xa khi thấy thần tượng ngày một gầy, đôi mắt trũng sâu, 2 má hóp lại, hình ảnh đẹp trai hoàn toàn biến mất.

Theo Sohu, La Vân Hi giới thiệu mình cao 1,77 m, nặng 57 kg, nhưng thực tế chỉ số hình thể của anh khó đạt được con số này. Tài tử thường lộ vóc dáng nhỏ bé, đôi chân gầy thiếu sức sống. Ảnh đời thường của La Vân Hi khác hẳn những tấm hình đã được chỉnh sửa.

Trước đó, nam diễn viên Hương mật tựa khói sương chia sẻ anh có vóc dáng nhỏ nhắn do di truyền. La Vân Hi tiết lộ vẫn ăn uống đầy đủ nhưng không tăng cân. Sohu cho hay do vóc dáng nhỏ nhắn nên La Vân Hi khó kết hợp với bạn diễn nữ. Trên phim trường, tài tử thường đi những đôi giày độn đế cao hơn 10 cm. Bạn diễn Dương Tử cũng chia sẻ cô cảm thấy áp lực khi đứng bên cạnh La Vân Hi: “Tổng thể gương mặt của tôi gấp hai lần anh ấy. Nhìn La Vân Hi tôi thấy mình phải giảm cân cấp tốc”.

La Vân Hi sinh năm 1988, tên thật là La Dực. Anh ra mắt với vai trò ca sĩ thần tượng trước khi chuyển mình sang diễn xuất. Năm 2014, nam diễn viên có cơ hội góp mặt trong dự án phim truyền hình Bên Nhau Trọn Đời và nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Đến năm 2018, La Vân Hi vụt sáng với vai diễn Nhuận Ngọc trong bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương. Sau bộ phim, anh được mệnh danh mỹ nam cổ trang với vẻ ngoài đầy tiên khí.

La Vân Hi cũng được khán giả bầu chọn là 1 trong 4 “tân mỹ nam cổ trang” trên màn ảnh xứ Trung cùng với Hứa Khải, Thành Nghị, Chu Chính Đình.