Tình Yêu Gặp Được Darwin hé lộ tạo hình bác sĩ của La Vân Hi trên phim trường, liệu có đầy nhược điểm như lời đồn?

Sao quốc tế 26/08/2022 15:23

Bộ phim truyền hình mới Tình Yêu Gặp Được Darwin vừa tung ra những hình ảnh hậu trường đầu tiên, hé lộ tạo hình của nam chính La Vân Hi.

Mới đây, bộ phim truyền hình mới Tình Yêu Gặp Được Darwin vừa tung ra những hình ảnh hậu trường đầu tiên, hé lộ tạo hình của nam chính La Vân Hi. Trong những hình ảnh, có thể thấy được vẻ ôn nhu dịu dàng của nam chính Cố Vân Tranh do La Vân Hi đảm nhận.

Tình Yêu Gặp Được Darwin hé lộ tạo hình bác sĩ của La Vân Hi trên phim trường, liệu có đầy nhược điểm như lời đồn? - Ảnh 1
Tình Yêu Gặp Được Darwin hé lộ tạo hình bác sĩ của La Vân Hi trên phim trường, liệu có đầy nhược điểm như lời đồn? - Ảnh 2
Tình Yêu Gặp Được Darwin hé lộ tạo hình bác sĩ của La Vân Hi trên phim trường, liệu có đầy nhược điểm như lời đồn? - Ảnh 3

 Tạo hình của La Vân Hi trong phim mới - Ảnh: Internet 

 

Dự án phim hiện đại Tình Yêu Gặp Được Darwin với sự tham gia diễn xuất của La Vân Hi và Chương Nhược Nam. Là dự án chuyển từ tiểu thuyết The Healer của tác giả Chanh Vũ Yên, do Youku sản xuất.

Tình Yêu Gặp Được Darwin hé lộ tạo hình bác sĩ của La Vân Hi trên phim trường, liệu có đầy nhược điểm như lời đồn? - Ảnh 4
Tình Yêu Gặp Được Darwin với sự tham gia diễn xuất của La Vân Hi và Chương Nhược Nam - Ảnh: Internet

 

Phim có kịch bản lấy chủ đề về đề tài y, trong đó chủ yếu xoanh quanh câu chuyện giữa một chuyên gia giải phẫu và một sinh viên y khoa đã bỏ học. Trong phim La Vân Hi sẽ đảm nhận vai nam chính Cố Vân Tranh là một bác sĩ , trong khi Chương Nhược Nam đóng nữ chính Tô Vi An.

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Dự án phim truyền hình mới 'Tình Yêu Gặp Được Darwin' với nam nữ chính do cặp đôi La Vân Hi và Chương Nhược Nam đảm nhận chính thức khai máy, đồng thời phát hành poster công bố dàn cast.

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