Tình Yêu Gặp Được Darwin hé lộ tạo hình bác sĩ của La Vân Hi trên phim trường, liệu có đầy nhược điểm như lời đồn?

Bộ phim truyền hình mới Tình Yêu Gặp Được Darwin vừa tung ra những hình ảnh hậu trường đầu tiên, hé lộ tạo hình của nam chính La Vân Hi.
- Dàn sao Hoa Ngữ có diễn xuất bùng nổ trong các dự án cổ trang: Dương Tử và La Vân Hi có khả năng đẩy cảm xúc lên cao trào
- La Vân Hi xuất hiện trong trạng thái gầy gò, lộ rõ nhược điểm nhỏ bé khi đứng cạnh Chương Nhược Nam
Mới đây, bộ phim truyền hình mới Tình Yêu Gặp Được Darwin vừa tung ra những hình ảnh hậu trường đầu tiên, hé lộ tạo hình của nam chính La Vân Hi. Trong những hình ảnh, có thể thấy được vẻ ôn nhu dịu dàng của nam chính Cố Vân Tranh do La Vân Hi đảm nhận.
Dự án phim hiện đại Tình Yêu Gặp Được Darwin với sự tham gia diễn xuất của La Vân Hi và Chương Nhược Nam. Là dự án chuyển từ tiểu thuyết The Healer của tác giả Chanh Vũ Yên, do Youku sản xuất.
Phim có kịch bản lấy chủ đề về đề tài y, trong đó chủ yếu xoanh quanh câu chuyện giữa một chuyên gia giải phẫu và một sinh viên y khoa đã bỏ học. Trong phim La Vân Hi sẽ đảm nhận vai nam chính Cố Vân Tranh là một bác sĩ , trong khi Chương Nhược Nam đóng nữ chính Tô Vi An.