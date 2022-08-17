La Vân Hi kết hợp với nữ chính ‘Hôn lễ của em’ trong dự án mới khiến dân tình rần rần, phim chính thức khai máy, hé lộ poster cực xịn

Mới đây, dự án phim truyền hình mới 'Tình Yêu Gặp Được Darwin' đã chính thức tổ chức lễ khai máy, đồng thời phát hành poster công bố dàn cast. Cụ thể hai vai diễn nam nữ chính sẽ do cặp đôi La Vân Hi và Chương Nhược Nam đảm nhận.

Tình Yêu Gặp Được Darwin là dự án phim truyền hình có kịch bản lấy chủ đề về đề tài y khoa , nội dung được viết dựa trên trên tiểu thuyết nổi tiếng The Healer của nhà văn Lemon Yuyan, trong đó chủ yếu xoanh quanh câu chuyện giữa một chuyên gia giải phẫu và một sinh viên y khoa đã bỏ học. Theo đó, bản truyền hình được tiết lộ sẽ quay tại thành phố Thành Đô.

La Vân Hi là gương mặt đã không còn quá xa lạ với các mọt phim Hoa Ngữ, từng gây sốt một thời qua vai diễn Nhuận Ngọc trong drama cổ trang đình đám Hương Mật Tựa Khói Sương. Ngoài ra, nam diễn viên còn sở hữu cho mình loạt tác phẩm nổi bật như Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương, Lương Ngôn Tả Ý.

La Vân Hi là gương mặt đã không còn quá xa lạ với các mọt phim Hoa Ngữ - Ảnh: Internet

Còn nữ chính Chương Nhược Nam bén duyên với màn ảnh khi tham gia vào tác phẩm Bi Thương Ngược Thành Dòng Sông với vai diễn Cố Sâm Tương, ghi lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả. Mới đây nhất, nữ diễn viên đã trở lại với bộ phim điện ảnh Hôn Lễ Của Em đóng cùng nam thần Đài Loan Hứa Quang Hán và dự án truyền hình Nửa Hiệp Cơ Trí.

Chương Nhược Nam được biết đến nhiều nhất qua dự án điện ảnh 'Hôn lễ của em' đóng cùng nam thần Đài Loan Hứa Quang Hán - Ảnh: Internet

Là hai gương mặt không chỉ sở hữu visual cực phẩm mà còn có diễn xuất chắc tay, sự kết hợp giữa La Vân Hi và Chương Nhược Nam rất được khán giả đón nhận, hứa hẹn sẽ làm nên một tác phẩm đáng mong đợi trong tương lai.