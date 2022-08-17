La Vân Hi kết hợp với nữ chính ‘Hôn lễ của em’ trong dự án mới khiến dân tình rần rần, phim chính thức khai máy, hé lộ poster cực xịn

Sao quốc tế 17/08/2022 08:08

Dự án phim truyền hình mới 'Tình Yêu Gặp Được Darwin' với nam nữ chính do cặp đôi La Vân Hi và Chương Nhược Nam đảm nhận chính thức khai máy, đồng thời phát hành poster công bố dàn cast.

Mới đây, dự án phim truyền hình mới 'Tình Yêu Gặp Được Darwin' đã chính thức tổ chức lễ khai máy, đồng thời phát hành poster công bố dàn cast. Cụ thể hai vai diễn nam nữ chính sẽ do cặp đôi La Vân HiChương Nhược Nam đảm nhận.

La Vân Hi kết hợp với nữ chính ‘Hôn lễ của em’ trong dự án mới khiến dân tình rần rần, phim chính thức khai máy, hé lộ poster cực xịn - Ảnh 1
Tạo hình La Vân Hi trong phim mới - Ảnh: Internet

 

Tình Yêu Gặp Được Darwin là dự án phim truyền hình có kịch bản lấy chủ đề về đề tài y khoa , nội dung được viết dựa trên trên tiểu thuyết nổi tiếng The Healer của nhà văn Lemon Yuyan, trong đó chủ yếu xoanh quanh câu chuyện giữa một chuyên gia giải phẫu và một sinh viên y khoa đã bỏ học. Theo đó, bản truyền hình được tiết lộ sẽ quay tại thành phố Thành Đô.

La Vân Hi kết hợp với nữ chính ‘Hôn lễ của em’ trong dự án mới khiến dân tình rần rần, phim chính thức khai máy, hé lộ poster cực xịn - Ảnh 2
Tạo hình Chương Nhược Nam trong phim mới - Ảnh: Internet

 

La Vân Hi là gương mặt đã không còn quá xa lạ với các mọt phim Hoa Ngữ, từng gây sốt một thời qua vai diễn Nhuận Ngọc trong drama cổ trang đình đám Hương Mật Tựa Khói Sương. Ngoài ra, nam diễn viên còn sở hữu cho mình loạt tác phẩm nổi bật như Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương, Lương Ngôn Tả Ý.

La Vân Hi kết hợp với nữ chính ‘Hôn lễ của em’ trong dự án mới khiến dân tình rần rần, phim chính thức khai máy, hé lộ poster cực xịn - Ảnh 3
La Vân Hi là gương mặt đã không còn quá xa lạ với các mọt phim Hoa Ngữ - Ảnh: Internet

 

Còn nữ chính Chương Nhược Nam bén duyên với màn ảnh khi tham gia vào tác phẩm Bi Thương Ngược Thành Dòng Sông với vai diễn Cố Sâm Tương, ghi lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả. Mới đây nhất, nữ diễn viên đã trở lại với bộ phim điện ảnh Hôn Lễ Của Em đóng cùng nam thần Đài Loan Hứa Quang Hán và dự án truyền hình Nửa Hiệp Cơ Trí.

La Vân Hi kết hợp với nữ chính ‘Hôn lễ của em’ trong dự án mới khiến dân tình rần rần, phim chính thức khai máy, hé lộ poster cực xịn - Ảnh 4
Chương Nhược Nam được biết đến nhiều nhất qua dự án điện ảnh 'Hôn lễ của em' đóng cùng nam thần Đài Loan Hứa Quang Hán - Ảnh: Internet

 

Là hai gương mặt không chỉ sở hữu visual cực phẩm mà còn có diễn xuất chắc tay, sự kết hợp giữa La Vân Hi và Chương Nhược Nam rất được khán giả đón nhận, hứa hẹn sẽ làm nên một tác phẩm đáng mong đợi trong tương lai.

Dàn sao Hoa Ngữ có diễn xuất bùng nổ trong các dự án cổ trang: Dương Tử và La Vân Hi có khả năng đẩy cảm xúc lên cao trào

Dàn sao Hoa Ngữ có diễn xuất bùng nổ trong các dự án cổ trang: Dương Tử và La Vân Hi có khả năng đẩy cảm xúc lên cao trào

Một blogger liệt kê lại 3 khoảnh khắc trong phim cổ trang, cho thấy phim cổ trang dù không cần diễn xuất cao như phim chính kịch hay phim tâm lý, nhưng chí ít cũng phải đạt được tiêu chuẩn. Blogger này cũng chỉ ra những diễn viên có diễn xuất bùng nổ trong các dự án cổ trang.

Xem thêm
Từ khóa:   La Vân Hi Chương Nhược Nam sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dàn sao Hoa Ngữ có diễn xuất bùng nổ trong các dự án cổ trang: Dương Tử và La Vân Hi có khả năng đẩy cảm xúc lên cao trào

Dàn sao Hoa Ngữ có diễn xuất bùng nổ trong các dự án cổ trang: Dương Tử và La Vân Hi có khả năng đẩy cảm xúc lên cao trào

Mạng xã hội rần rần hay tin La Vân Hi - Triệu Lộ Tư 'nên duyên' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu?

Mạng xã hội rần rần hay tin La Vân Hi - Triệu Lộ Tư 'nên duyên' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu?

Thành Nghị, La Vân Hi - 2 nam thần chuyên trị loại vai “mỹ - cường - thảm"

Thành Nghị, La Vân Hi - 2 nam thần chuyên trị loại vai “mỹ - cường - thảm"

Nghi vấn fan Bạch Lộc 'chơi xấu' đồng nghiệp của thần tượng, La Vân Hi bất ngờ được nhắc đến

Nghi vấn fan Bạch Lộc 'chơi xấu' đồng nghiệp của thần tượng, La Vân Hi bất ngờ được nhắc đến

Tạo hình bạch y của Bạch Kính Đình có xuất sắc đến nỗi khiến La Vân Hi và Thành Nghị e ngại?

Tạo hình bạch y của Bạch Kính Đình có xuất sắc đến nỗi khiến La Vân Hi và Thành Nghị e ngại?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/5/2022: La Vân Hi 'ẵm' trọn vai nam chính của Tống Uy Long, Triệu kim Mạch hứa hẹn đứng đầu dàn tiểu hoa 10x?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/5/2022: La Vân Hi 'ẵm' trọn vai nam chính của Tống Uy Long, Triệu kim Mạch hứa hẹn đứng đầu dàn tiểu hoa 10x?

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 1 giờ 26 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 2 giờ 7 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 18 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 40 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 4 giờ 1 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 4 giờ 14 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 46 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI