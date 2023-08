Lộ tạo hình bác sĩ của La Vân Hi trong Tình Yêu Của Darwin, độ đẹp trai chỉ đạt điểm 8 chỉ vì điều này

La Vân Hi lại tiếp tục gây sốt với tạo hình bác sĩ trong Tình Yêu Của Darwin.

Với vẻ ngoài điển trai, lại có khả năng diễn xuất ấn tượng, La Vân Hi hiện là một trong số ít những nam diễn viên thường xuyên nhận được sự quan tâm của khán giả. Bộ phim mà anh chàng đang tham gia ghi hình là Tình Yêu Của Darwin đang được nhiều người mong chờ ra mắt.

Tạo hình của La Vân Hi - Ảnh: Internet

Không để khán giả phải chờ đợi, mới đây, đoàn làm phim đã tung ra loạt ảnh La Vân Hi trong tạo hình áo blouse trắng sẽ xuất hiện trong phim. Với gương mặt điển trai, La Vân Hi nhanh chóng gây sốt bởi thần thái chững chạc, trưởng thành khiến nhiều chị em phải mê mệt.

Bên cạnh những lời khen ngợi thì La Vân Hi cũng vẫn phải đón nhận không ít những lời chê bai tới từ cộng đồng mạng. Cụ thể mọi người cho rằng nam diễn viên vẫn đang khá gầy gò và có phần mảnh mai hơn trước khá nhiều.

Tình Yêu Của Darwin - Ảnh: Internet

Dự án phim hiện đại Tình Yêu Của Darwin với sự tham gia diễn xuất của La Vân Hi và Chương Nhược Nam là dự án chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết The Healer của tác giả Chanh Vũ Yên. Dự án sẽ do Youku chịu trách nhiệm sản xuất. Phim có kịch bản lấy đề tài về y khoa, trong đó chủ yếu xoay quanh câu chuyện giữa một chuyên gia giải phẫu và một sinh viên y khoa đã bỏ học. Trong phim, La Vân Hi đảm nhận vai bác sĩ Cố Vân Tranh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-tao-hinh-bac-si-cua-la-van-hi-trong-tinh-yeu-cua-darwin-do-dep-trai-chi-dat-diem-8-chi-vi-dieu-nay-498057.html