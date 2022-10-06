Triệu Lộ Tư - Cúc Tịnh Y 'nằm không cũng trúng đạn' sau khi Trần Triết Viễn bị 'đào' lại loạt phốt trong quá khứ

Trần Triết Viễn tham gia làng giải trí với vai trò diễn viên và góp mặt trong một số bộ phim như: Bí Quả, Cô Ấy Thật Xinh Đẹp, Thục Sơn Truyền Kỳ 2, Thanh Trâm Hành,... Nhưng phải đến Bí Mật Nơi Góc Tối đóng cùng với Từ Mộng Khiết thì tên tuổi anh mới được nhiều người biết đến. Hiện tại, nam diễn viên đang quay 2 dự án phim đóng cùng với Triệu Lộ Tư là Vụng Trộm Không Thể Giấu và phim cổ trang Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 hợp tác với Cúc Tịnh Y . Cả hai bộ phim được dự đoán sẽ bùng nổi trên màn ảnh khi phim lên sóng.

Thế nhưng, trong lúc tên tuổi đang trong giai đoạn phát triển thì mới đây, Trần Triết Viễn lại trở nên lao đao khi loạt phát ngôn nhạy cảm của anh trong quá khứ bị đào lại. Cụ thể, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Trần Triết Viễn kéo tay 1 nữ diễn viên để chạm vào phần bụng của mình khiến nữ diễn viên giật mình rụt tay lại ngay lập tức. Hành động này bị cho là quấy rối, khiến nam diễn viên nhận phải nhiều chỉ trích.

Chưa dừng lại đó, Trần Triết Viễn còn có hành vi bạo lực khi đưa tay chọc vào mũi nữ đồng nghiệp. Thậm chí, kéo đầu bạn diễn vào ngực của mình dù không phải đang tham gia quay hình.

Ngoài ra, Trần Triết Viễn còn gây tranh cãi với những phát ngôn trong quá khử. Thuở 16, 17 tuổi, anh chàng nhắn tin qua lại với bạn trên mạng xã hội nhưng sử dụng từ ngữ không đúng đắn, đề cập công khai đến vấn đề tình dục phản cảm. Trần Triết Viễn còn bị đào lại ảnh hút thuốc từ năm 17 tuổi.

Loạt bê bối khiến cho nam diễn viên mất điểm trong mắt công chúng. Không chỉ bị bị ném đá vì nhân cách tệ, loạt phim có sự tham gia diễn xuất của sao nam sinh năm 1996 này cũng bị khán giả tẩy chay. Các fan của Triệu Lộ Tư và Cúc Tịnh Y hiện đang vô cùng lo lắng cho dự án phim của thần tượng mình là Vụng Trộm Không Thể Giấu và Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4.

Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư trong tạo hình phim Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Nhiều ý kiến đề nghị anh phải lên tiếng giải thích, xin lỗi vì hành động trong quá khứ. Hiện phía công ty quản lý của anh vẫn giữ im lặng.

- "Không biết có làm ảnh hưởng đến Vụng Trộm Không Thể Giấu và Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 không nữa".

- "Triệu Lộ Tư và Cúc Tịnh Y nằm không cũng trúng đạn, đúng là quá buồn mà".

- "Tội cho các bạn diễn và 2 bộ phim thôi, chứ Trần Triết Viễn không đáng được bảo vệ".