Triệu Lộ Tư - Cúc Tịnh Y 'nằm không cũng trúng đạn' sau khi Trần Triết Viễn bị 'đào' lại loạt phốt trong quá khứ

Sao quốc tế 06/10/2022 09:11

Sau khi loạt phốt bị đào lại, netizen lo lắng 2 bộ phim chưa lên sóng là Vụng Trộm Không Thể Giấu (đóng cùng Triệu Lộ Tư) và Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 (kết hợp với Cúc Tịnh Y) cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít.

Trần Triết Viễn tham gia làng giải trí với vai trò diễn viên và góp mặt trong một số bộ phim như: Bí Quả, Cô Ấy Thật Xinh Đẹp, Thục Sơn Truyền Kỳ 2, Thanh Trâm Hành,... Nhưng phải đến Bí Mật Nơi Góc Tối đóng cùng với Từ Mộng Khiết thì tên tuổi anh mới được nhiều người biết đến. Hiện tại, nam diễn viên đang quay 2 dự án phim đóng cùng với Triệu Lộ TưVụng Trộm Không Thể Giấu và phim cổ trang Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 hợp tác với Cúc Tịnh Y. Cả hai bộ phim được dự đoán sẽ bùng nổi trên màn ảnh khi phim lên sóng.

Triệu Lộ Tư - Cúc Tịnh Y 'nằm không cũng trúng đạn' sau khi Trần Triết Viễn bị 'đào' lại loạt phốt trong quá khứ - Ảnh 1

Thế nhưng, trong lúc tên tuổi đang trong giai đoạn phát triển thì mới đây, Trần Triết Viễn lại trở nên lao đao khi loạt phát ngôn nhạy cảm của anh trong quá khứ bị đào lại. Cụ thể, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Trần Triết Viễn kéo tay 1 nữ diễn viên để chạm vào phần bụng của mình khiến nữ diễn viên giật mình rụt tay lại ngay lập tức. Hành động này bị cho là quấy rối, khiến nam diễn viên nhận phải nhiều chỉ trích. 

Triệu Lộ Tư - Cúc Tịnh Y 'nằm không cũng trúng đạn' sau khi Trần Triết Viễn bị 'đào' lại loạt phốt trong quá khứ - Ảnh 2

Chưa dừng lại đó, Trần Triết Viễn còn có hành vi bạo lực khi đưa tay chọc vào mũi nữ đồng nghiệp. Thậm chí, kéo đầu bạn diễn vào ngực của mình dù không phải đang tham gia quay hình. 

Triệu Lộ Tư - Cúc Tịnh Y 'nằm không cũng trúng đạn' sau khi Trần Triết Viễn bị 'đào' lại loạt phốt trong quá khứ - Ảnh 3

Triệu Lộ Tư - Cúc Tịnh Y 'nằm không cũng trúng đạn' sau khi Trần Triết Viễn bị 'đào' lại loạt phốt trong quá khứ - Ảnh 4

Ngoài ra, Trần Triết Viễn còn gây tranh cãi với những phát ngôn trong quá khử. Thuở 16, 17 tuổi, anh chàng nhắn tin qua lại với bạn trên mạng xã hội nhưng sử dụng từ ngữ không đúng đắn, đề cập công khai đến vấn đề tình dục phản cảm. Trần Triết Viễn còn bị đào lại ảnh hút thuốc từ năm 17 tuổi.

Triệu Lộ Tư - Cúc Tịnh Y 'nằm không cũng trúng đạn' sau khi Trần Triết Viễn bị 'đào' lại loạt phốt trong quá khứ - Ảnh 5

Loạt bê bối khiến cho nam diễn viên mất điểm trong mắt công chúng. Không chỉ bị bị ném đá vì nhân cách tệ, loạt phim có sự tham gia diễn xuất của sao nam sinh năm 1996 này cũng bị khán giả tẩy chay. Các fan của Triệu Lộ Tư và Cúc Tịnh Y hiện đang vô cùng lo lắng cho dự án phim của thần tượng mình là Vụng Trộm Không Thể Giấu  Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4.

Triệu Lộ Tư - Cúc Tịnh Y 'nằm không cũng trúng đạn' sau khi Trần Triết Viễn bị 'đào' lại loạt phốt trong quá khứ - Ảnh 6
Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư trong tạo hình phim Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Nhiều ý kiến đề nghị anh phải lên tiếng giải thích, xin lỗi vì hành động trong quá khứ. Hiện phía công ty quản lý của anh vẫn giữ im lặng. 

- "Không biết có làm ảnh hưởng đến Vụng Trộm Không Thể Giấu và Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 không nữa".

- "Triệu Lộ Tư và Cúc Tịnh Y nằm không cũng trúng đạn, đúng là quá buồn mà".

- "Tội cho các bạn diễn và 2 bộ phim thôi, chứ Trần Triết Viễn không đáng được bảo vệ".

Triệu Lộ Tư - Cúc Tịnh Y 'nằm không cũng trúng đạn' sau khi Trần Triết Viễn bị 'đào' lại loạt phốt trong quá khứ - Ảnh 7
Dự án phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 đóng cùng với Cúc Tịnh Y.
Trần Triết Viễn bị đào lại loạt phát ngôn thô tục, kém văn minh

Trần Triết Viễn bị đào lại loạt phát ngôn thô tục, kém văn minh

Nam diễn viên Trần Triết Viễn vừa qua đã bị khui lại hàng loạt phát ngôn trong quá khứ với nội dung khá khiếm nhã.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Triết Viễn Triệu Lộ Tư Cúc Tịnh Y Vụng trộm không thể giấu Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 sao hoa ngữ phim hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Trần Triết Viễn bị đào lại loạt phát ngôn thô tục, kém văn minh

Trần Triết Viễn bị đào lại loạt phát ngôn thô tục, kém văn minh

Vụng Trộm Không Thể Giấu: chỉ với một hành động tại hậu trường, Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn khiến dân tình 'quay xe', khen ngợi hết lời

Vụng Trộm Không Thể Giấu: chỉ với một hành động tại hậu trường, Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn khiến dân tình 'quay xe', khen ngợi hết lời

Phim đóng cùng Trần Triết Viễn vẫn chưa phát sóng, Cúc Tịnh Y bất ngờ gặp 'biến lớn' liên quan đến người hâm mộ

Phim đóng cùng Trần Triết Viễn vẫn chưa phát sóng, Cúc Tịnh Y bất ngờ gặp 'biến lớn' liên quan đến người hâm mộ

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Khoảnh khắc hiếm hoi nhân vật của Triệu Lộ Tư chung khung hình với Trần Triết Viễn và 'anh trai', fan nguyên tác thất vọng vì điều này?

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Khoảnh khắc hiếm hoi nhân vật của Triệu Lộ Tư chung khung hình với Trần Triết Viễn và 'anh trai', fan nguyên tác thất vọng vì điều này?

Dự án phim đam mỹ mới của Trần Triết Viễn và Đàn Kiện Thứ khoe ảnh hậu trường tình cảm khiến netizen cực kỳ thích thú

Dự án phim đam mỹ mới của Trần Triết Viễn và Đàn Kiện Thứ khoe ảnh hậu trường tình cảm khiến netizen cực kỳ thích thú

Vụng Trộm Không Thể Giấu lại tung ảnh leak, tạo hình Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn bị chê nhìn như hai chị em?

Vụng Trộm Không Thể Giấu lại tung ảnh leak, tạo hình Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn bị chê nhìn như hai chị em?

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 4 giờ 18 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI