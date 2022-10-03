Phim đóng cùng Trần Triết Viễn vẫn chưa phát sóng, Cúc Tịnh Y bất ngờ gặp 'biến lớn' liên quan đến người hâm mộ

Mới đây, hàng loạt "trạm fan" vừa lớn vừa nhỏ của Cúc Tịnh Y bất ngờ tuyên bố ngưng hoạt động

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin cho rằng trong bộ phim "Tiên Kiếm 4" đang khởi quay, nam chính Trần Triết Viễn phiên 1, còn Cúc Tịnh Y chỉ là nữ chính phiên 2.

Sau khi tin tức nổ ra, một bộ phận người hâm mộ của Cúc Tịnh Y đã yêu cầu phòng làm việc đứng ra làm rõ thông tin về phiên vị. Ngay sau đó, công ty của Cúc Tịnh Y đã xác nhận thông tin trên mạng chỉ là giả, thông tin hiển thị trên douban bao gồm cả đạo diễn cũng không phải là thật. Do đó, công ty của nữ diễn viên mong người hâm mộ sẽ chờ đoàn làm phim chính thức được công bố.

Tuy nhiên, người hâm mộ của Cúc Tịnh Y cho rằng phòng làm việc của cô nàng không chỉ gạt người hâm mộ lần một lần hai, hơn nữa phòng làm việc cũng chưa chịu nói lên tiếng nói chính thức khiến không ít người vẫn chưa yên tâm về lời tuyên bố.

Tính đến thời điểm hiện tại, không ít "trạm fan" lớn nhỏ của Cúc Tịnh Y đã tuyên bố ngừng hoạt động cho đến khi nhận được câu trả lời chính thức, trong đó bao gồm "trạm fan" gần 700.000 người theo dõi.

Với Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4, bộ phim xoay quanh Vân Thiên Hà (Trần Triết Viễn) mất cha mẹ từ thuở nhỏ, sống một mình trên đỉnh núi Hoàng Sơn. Đến một ngày Vân Thiên Hà vô tình gặp được thiếu nữ đáng yêu Hàn Lăng Sa (Cúc Tịnh Y). Hai người không đánh không quen biết, sau đó quyết định cùng nhau xuống núi tìm hiểu thân thế của Vân Thiên Hà và cuộc ngao du thiên hạ bắt đầu.

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