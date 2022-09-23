Dự án phim đam mỹ mới của Trần Triết Viễn và Đàn Kiện Thứ khoe ảnh hậu trường tình cảm khiến netizen cực kỳ thích thú

Loạt ảnh hậu trường phim Phong Hỏa Lưu Kim của Trần Triết Viễn và Đàn Kiện Thứ khiến fan tỏ ra vô cùng thích thú.

Mới đây, một clip hậu trường của drama đam mỹ Phong Hỏa Lưu Kim do Trần Triết Viễn và Đàn Kiện Thứ đóng chính bất ngờ được lan truyền trên khắp các diễn đàn xã hội và thu hút sự chú ý không nhỏ từ cư dân mạng.

Trần Triết Viễn và Đàn Kiện Thứ - Ảnh: Internet

Theo đó, video được đăng tải hé lộ phân cảnh Cố Quân (Đàn Kiện Thứ) đưa tay lấy cài áo của Trường Canh (Trần Triết Viễn), sau đó đột nhiên Trường Canh giật áo khoác của mình rồi choàng lại lên người Cố Quân.

Dẫu cho chỉ là một đoạn video ngắn ngủi nhưng cũng đủ để khiến khán giả tỏ ra mong chờ đến ngày bộ phim ra mắt. Một số sau khi xem xong còn cho rằng từng cử chỉ của cặp đôi khiến cho người xem có cảm tưởng như cả là một cặp của nhau ngoài đời. Cũng chính bởi điều này, ngay lập tức hai từ khoá liên quan đến phim là Sát Phá Lang và Phong Hỏa Lưu Kim đã leo thẳng lên bảng hot search (BGT). Hầu hết khán giả đều bày tỏ mong muốn bộ phim sẽ được lên sóng vào thời gian tới.

Người hâm mộ đang ngóng chờ sản phẩm ra mắt để xem màn tương tác của cặp đôi - Ảnh: Internet

Được biết, Phong Hỏa Lưu Kim là dự án phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng Sát Phá Lang, với sự tham gia diễn chính của Đàn Kiện Thứ trong vai Cố Quân và Trần Triết Viễn trong vai Trường Canh.

Phim xoay quanh câu chuyện giữa An Định hầu Cố Quân và nghĩa tử của hắn là Trường Canh – Tứ hoàng tử lưu lạc nhân gian của triều đình Đại Lương.

Vụng Trộm Không Thể Giấu lại tung ảnh leak, tạo hình Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn bị chê nhìn như hai chị em? Tạo hình khi trưởng thành của Triệu Lộ Tư cùng Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu lại tiếp tục bị leak ra ngoài. Theo đó, có ý kiến cho rằng trông Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn khi đi cạnh nhau chẳng khác gì hai chị em.

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