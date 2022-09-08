Mới đây, không ít người cho rằng bộ phim "Vụng trộm không thể giấu" của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn sẽ mang về thành tích "khủng" như "Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên" do Dương Dương và Trịnh Sảng đóng chính

"Vụng trộm không thể giấu" dù vẫn đang trong quá trình ghi hình, nhưng lại đang thành chủ đề bàn tán không ngừng của cư dân mạng mấy ngày nay, với loạt ảnh hậu trường đẹp mê ly của Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư. Thậm chí, còn có ý kiến cho rằng bộ phim sẽ "bùng nổ rating" như "Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên" do Dương Dương và Trịnh Sảng đóng chính. Bộ phim là câu chuyện tình nhiều ngọt ngào nhưng cũng không thiếu tình tiết 'ngược', của hai nhân vật Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) và Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn). Hai người phải lòng nhau từ thời cấp 2, nhưng buộc phải chia xa ở những năm tháng đại học. Sau này khi trưởng thành, Tang Trĩ là người chủ động đến bên Đoàn Gia Hứa, quyết tâm chăm sóc bảo vệ anh và thể hiện tình yêu giấu kín bấy lâu nay.

Vừa tung ra những hình ảnh đầu tiên, bộ phim này đã thu hút rất nhiều sự chú ý bởi tạo hình "quê mùa" của dàn diễn viên. Tuy nhiên, sau thời gian đầu bị chê, càng về sau tạo hình của dàn diễn viên đặc biệt là nam nữ chính Trần Triết Viễn – Triệu Lộ Tư lại ngày càng được cải thiện và khen ngợi. Bên cạnh đó, "phản ứng hóa học" trong bộ phim tình cảm lãng mạn này của Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư cũng được kỳ vọng rất cao. Đều là những diễn viên có ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp lại thêm sự chênh lệch cực cao đúng chuẩn ngôn tình, vậy nên cặp đôi này đã nhanh chóng lọt top 10 trong bảng xếp hạng "cặp đôi màn ảnh Cbiz".

Ngoài ra, nguyên tác nổi tiếng cũng là một trong những nguyên nhân giúp "Vụng Trộm Không Thể Giấu" được cho là sẽ nổi tiếng ngang bộ phim "Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên". Dù vậy, cũng có không ít ý kiến cho rằng Vụng Trộm Không Thể Giấu khó có thể so được với "Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên". So cả về độ nổi tiếng của nguyên tác và lưu lượng của dàn diễn viên, dự án hợp tác của Dương Dương và Trịnh Sảng đều chiếm ưu thế so với cặp đôi Trần Triết Viễn – Triệu Lộ Tư.

Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư liên tục gây tranh cãi: "Ai mới là sao Hoa ngữ nổi bật của thế hệ sau 1995?" Những ngôi sao sinh trước năm 1995 như Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử đều rất thành công và hiện đã có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí Hoa ngữ. Liệu 2 tiểu hoa đán là Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư, ai mới thực sự là ngôi sao sáng nổi bật nhất của thế hệ sau?

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