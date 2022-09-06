Thực hư chuyện Triệu Lộ Tư và bạn trai cũ ở cùng nhau khi cô đang tuổi vị thành niên

Sao quốc tế 06/09/2022 08:03

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không khỏi bàn tán trước tin đồn Triệu Lộ Tư và bạn trai cũ ở cùng nhau khi nữ diễn viên đang tuổi vị thành niên.

Triệu Lộ Tư không xuất thân diễn viên chuyên nghiệp nhưng lại bước chân vào làng giải trí một cách tình cờ, gần đây kỹ năng diễn xuất của cô ngày càng được cải thiện trong "Tinh Hà Xán Lạn". Hiện tại, nữ diễn viên đang được đánh giá là không thua kém các diễn viên chuyên nghiệp.

Cùng với sự nổi tiếng của Triệu Lộ Tư, nhiều thông tin khác nhau về ngôi sao trẻ cũng được cư dân mạng săn đón. Mới đây, bức ảnh cũ của nàng Trình Thiếu Thương với bạn trai cũ thời cô chưa vào nghề đã bị "đào lại" và nhận được sự quan tâm nhiệt tình của cư dân mạng.

Thực hư chuyện Triệu Lộ Tư và bạn trai cũ ở cùng nhau khi cô đang tuổi vị thành niên - Ảnh 1

Trong ảnh, có thể thấy khi đó Triệu Lộ tư còn rất trẻ, cô rất vui vẻ và hạnh phúc với bạn trai. Bạn trai khi đó của Triệu Lộ Tư không được đánh giá cao về nhan sắc, nhưng được cho là có vẻ ngoài rất đặc biệt, với đôi mắt một mí đặc trưng toát lên tính cách vui nhộn và hài hước. Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng dấy lên tin đồn rằng Triệu Lộ Tư đã bỏ nhà đi sống cùng bạn trai khi vẫn đang ở tuổi vị thành niên.

Thực hư chuyện Triệu Lộ Tư và bạn trai cũ ở cùng nhau khi cô đang tuổi vị thành niên - Ảnh 2

Ngay sau đó, phía Triệu Lộ Tư cũng đã đưa ra đính chính liên quan đến tin đồn ác ý này: Cả người hâm mộ và người nhà của Triệu Lộ Tư đều biết người bạn trai này. Bạn trai cũ cũng từng tới hậu trường "Cục Tình Báo Hỏa Tinh 2" khi Triệu Lộ Tư tham gia show. Những video và ảnh tình cảm là chụp khi bạn trai cũ tới thăm Triệu Lộ Tư tại Đài Loan.

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, yêu người bạn trai này vào năm 2016. Khi đó Triệu Lộ Tư đã 18 tuổi và học năm nhất Đại học. Những người đang yêu nhau chụp hình tình cảm nhưng không quá lố, phản cảm cũng là điều hết sức bình thường.

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