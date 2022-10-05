Trần Triết Viễn bị đào lại loạt phát ngôn thô tục, kém văn minh

Nam diễn viên Trần Triết Viễn vừa qua đã bị khui lại hàng loạt phát ngôn trong quá khứ với nội dung khá khiếm nhã.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền nhau loạt phát ngôn được cho là của Trần Triết Viễn trong quá khứ với nội dung kém văn minh. Sự việc này nhanh chóng đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều giữa các cư dân mạng.

Trần Triết Viễn bị đào lại loạt phát ngôn kém văn minh trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong quá khứ khi có người đăng bài viết hỏi về những nơi phá thai nhưng không vướng vào các quy định hạn chế, Trần Triết Viễn đã bình luận rằng: "Tôi tưởng tinh trùng của cậu chết hết rồi chứ!".

Không những vậy, tài khoản Weibo của Trương Triết Viễn nhiều lần bình luận khiếm nhã vào các bài đăng của mọi người với nội dung khá tục tĩu và nhạy cảm, liên quan đến tình dục như: "Tôi xxx với em gái cậu.", "xxx đến chết",...

Ngoài ra, trong quá khứ, Trần Triết Viễn từng yêu cầu một cô gái hãy liên hệ với mình khi người này tiết lộ cô từng hút thuốc, uống rượu, trốn học, xem phim người lớn và có tình 1 đêm. Điều đáng nói là lúc này nam diễn viên mới chỉ có 17 tuổi.

Những việc làm này của Trần Triết Viễn khiến nhiều người không bằng lòng và yêu cầu anh hãy lên tiếng giải thích. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng đây chỉ là những lời đùa giỡn giữa bạn bè với nhau và không hề có gì quá đáng.

Trần Triết Viễn hiện tại đang trong quá trình quay phim cho Vụng Trộm Không Thể Giấu với Triệu Lộ Tư. Ngoài ra, nam diễn viên cũng có một phim đang chờ được chiếu là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 - đóng chung với Cúc Tịnh Y và một phim đang phát sóng là Bạn Trai Phản Diện Của Tôi.

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