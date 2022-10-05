'Triển Chiêu điển trai nhất' màn ảnh sống chật vật, làm đủ nghề để mưu sinh ở tuổi xế chiều

Tài tử Chân Chí Cường từng được xem là một trong những "Triển Chiêu điển trai nhất" màn ảnh. Hiện nam diễn viên có cuộc sống khó khăn, làm nhiều nghề để kiếm sống.

Mới đây, tài tử Hong Kong nổi tiếng một thời Chân Chí Cường thường xuyên được bắt gặp livestream bán hàng tại nhà. Ở tuổi 51, cựu diễn viên ATV vẫn được khen nam tính, điển trai, luôn niềm nở với mọi người. Tuy nhiên trên mạng xã hội, không ít bình luận chê cười Chân Chí Cường hết thời, phải livestream kiếm sống. Cũng có cư dân mạng cười nhạo nơi ở của anh quá nhỏ. Theo nhiều người, các nam diễn viên từng đóng vai Triển Chiêu một thời đều đã sớm sở hữu biệt thự xa hoa. Vì vậy, ngôi nhà nhỏ hẹp của Chân Chí Cường trở thành chủ đề thảo luận trên các diễn đàn.

Chân Chí Cường có cuộc sống eo hẹp tuổi xế chiều. Ảnh: Intrenet Đáp trả lại những lời tiêu cực, Chân Chí Cường chia sẻ trên sóng trực tiếp: "Tôi là một diễn viên nghèo, hiện tôi sống trong khu nhà cho thuê của chính phủ, tôi không có khả năng mua cả một căn nhà. Căn phòng chỉ có 30m2, ăn uống ngủ nghỉ đều tại chỗ này. Có rất nhiều những diễn viên giống như tôi ở đây, ở ATV. Tuổi tác ngày một lớn, cơ hội việc làm cũng ít đi, lương không được bao nhiêu tiền. Tôi sống ngày nào vui vẻ ngày đó, tôi không oán giận ai cả". Chân Chí Cường cho biết những năm qua, anh sống nhờ vào sự giúp đỡ tài chính của bạn bè. Tuổi tác ngày một lớn khiến cơ hội việc làm và đồng lương của nam diễn viên ngày càng ít đi. "Tôi không ngại bị gọi là Triển Chiêu nghèo nhất màn ảnh. Với tôi, sống ngày nào vui vẻ ngày đó. Tôi không oán giận ai cả", Chân Chí Cường trải lòng.

Những lời tâm sự của tài tử nhận được nhiều đồng cảm từ phía công chúng. Hiện tại, rất nhiều những cựu diễn viên TVB, ATV đều có cuộc sống khó khăn. Hiện tại, Chân Chí Cường làm đủ nghề để duy trì thu nhập ổn định. Ngoài bôn ba khắp Hong Kong và Trung Quốc Đại lục đóng phim, nam diễn viên còn dạy đánh golf, livestream bán hàng. Vai diễn Triển Chiêu đem lại danh tiếng cho Chân Chí Cường, thế nhưng con đường sự nghiệp của nam diễn viên lại không suôn sẻ. Ảnh: Intrenet Chân Chí Cường sinh năm 1972 tại Hong Kong, nổi tiếng với vai diễn Triển Chiêu trong phim truyền hình Bích Huyết Thanh Thiên Dương Gia Tướng của đài ATV. Chân Chí Cường năm đó được truyền thông ca tụng là một trong những "Triển Chiêu điển trai nhất" thập niên 1990. Tiếng vang của hai bản phim mới về Bao Thiên Thiên và Triển Chiêu đưa anh lên hàng "nhất ca" của đài ATV. Ngoài ra, Chân Chí Cường còn gây ấn tượng với diễn xuất trong Nhạc phi truyện, Tuyết hoa thần kiếm, Kẻ thắng làm vua, Sống chung với sói, Truyền thuyết mỹ lệ, Cuộc chiến thế kỷ, Mèo béo chính truyện. Sau vài năm gắn bó với ATV, Chân Chí Cường rời đài và chuyển sang làm việc cho TVB. Tuy nhiên, anh không được đài truyền hình hàng đầu Hong Kong trọng dụng dù có tài diễn xuất, vẻ ngoài điển trai. 7 năm đầu quân cho TVB, Chân Chí Cường tham gia 14 bộ phim nhưng chủ yếu đóng vai phụ. Đến năm 2009, anh tuyên bố bỏ nghề diễn vì không chấp nhận được cảnh bị ghẻ lạnh ở TVB. Những năm qua, Chân Chí Cường chuyển hướng kinh doanh, thỉnh thoảng mới tham gia đóng phim. Chính vì vậy, tên tuổi của Chân Chí Cường dần bị lãng quên trước sự bùng nổ của nhiều ngôi sao trẻ nổi lên.

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