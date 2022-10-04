Quách Bích Đình làm tiệc sinh nhật con giữa ồn ào chồng ngoại tình

Sao quốc tế 04/10/2022 16:33

Quách Bích Đình tổ chức sinh nhật cho con gái, song ông xã Hướng Tả lại không góp mặt trong buổi tiệc.

Mới đây, loạt ảnh sinh nhật Cora - con gái Quách Bích Đình - được bà nội Trần Lam chia sẻ trên Weibo. Bà Trần Lam viết: "Không có gì hạnh phúc hơn khi nhìn các cháu lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc. Cháu gái Cora sinh nhật lần thứ hai, cháu trai tròn 100 ngày tuổi".

Quách Bích Đình làm tiệc sinh nhật con giữa ồn ào chồng ngoại tình - Ảnh 1
Quách Bích Đình làm tiệc sinh nhật con giữa ồn ào chồng ngoại tình - Ảnh 2
Quách Bích Đình làm tiệc sinh nhật con giữa ồn ào chồng ngoại tình - Ảnh 3
Quách Bích Đình làm tiệc sinh nhật con giữa ồn ào chồng ngoại tình - Ảnh 4
Quách Bích Đình làm tiệc sinh nhật con giữa ồn ào chồng ngoại tình - Ảnh 5
Quách Bích Đình và cha mẹ chồng tổ chức sinh nhật cho con gái. Ảnh: Sina

Ở lần hiếm hoi lộ diện sau sóng gió hôn nhân, Quách Bích Đình được nhận xét trẻ trung, rạng rỡ. Cô không bị ảnh hưởng bởi tin đồn tiêu cực về đời tư của chồng.

Trong các bức ảnh được bà Trần Lam chia sẻ, Hướng Tả - chồng nữ diễn viên - không xuất hiện. Sự vắng mặt không rõ lý do của Hướng Tả trong ngày sinh nhật con gây ra nhiều đồn đoán về mối quan hệ vợ chồng của cặp sao.

Quách Bích Đình làm tiệc sinh nhật con giữa ồn ào chồng ngoại tình - Ảnh 6
Vợ chồng Quách Bích Đình và Hướng Tả. Ảnh: Internet

Cuối tháng 7, Hướng Tả vướng nghi vấn ngoại tình sau khi bị tung ảnh đưa một cô gái lạ mặt về nhà qua đêm, và tin nhắn tán tỉnh bạn gái cũ Tiểu Hồ Tịnh trong lúc vợ ở cữ sau sinh.

Vụ ồn ào khiến Hướng Tả bị công kích dữ dội trên mạng xã hội. Nam diễn viên bị phê bình thói trăng hoa khi sau lưng gạ gẫm nhiều cô gái, nhưng vẫn lên truyền thông bày tỏ nỗi nhớ thương và mong muốn được đoàn tụ với vợ con.

Về phía Quách Bích Đình, cô giữ thái độ im lặng. Người đẹp không đưa ra bất kỳ bình luận nào về scandal của chồng, hay có động thái bảo vệ Hướng Tả. Toàn quyền phát ngôn liên quan đến Hướng Tả đều do bà Trần Lam - mẹ chồng nữ diễn viên - phụ trách.

Bà Trần Lam giải thích cô gái mà Hướng Tả đưa về nhà là người chị thân thiết giúp đỡ anh trong công việc. Cả hai đang bàn bạc dự án điện ảnh, vì vậy, thường xuyên có các buổi gặp mặt riêng.

Quách Bích Đình làm tiệc sinh nhật con giữa ồn ào chồng ngoại tình - Ảnh 7

Quách Bích Đình kết hôn với Hướng Tả năm 2019. Cô rất được lòng nhà chồng vì xinh đẹp, cao ráo, gia cảnh tuy bình thường nhưng cô ngoan ngoãn, sự nghiệp không điều tiếng. Sau khi lấy chồng, cô lần lượt sinh hai bé một trai, một gái.

Hướng Tả (Jacky) tên thật là Hướng Triển Bình, sinh ra tại Hong Kong năm 1984. Anh là diễn viên điện ảnh, truyền hình kiêm người mẫu. Năm 2019, anh cầu hôn Quách Bích Đình. Hai người tổ chức đám cưới ở nước ngoài.

Bố Hướng Tả - ông Hướng Hoa Cường - là người có thế lực mạnh ở giới giải trí, khiến những ngôi sao hạng A như Lý Liên Kiệt, Nhậm Đạt Hoa, Lưu Gia Linh hay Tăng Chí Vỹ nể trọng. Thế nên, ông được gọi là "trùm xã hội đen Hong Kong". Vợ ông - bà Trần Lam - cũng là người có tiếng nói trong showbiz. Dưới sự nâng đỡ của cha mẹ, Hướng Tả có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong giới giải trí, tuy nhiên tên tuổi không thuộc hàng hot.

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