Mỹ nhân được Vu Chính ca ngợi là 'Phạm Băng Băng thứ 2' xuất hiện với gương mặt lạ hoắc

Viên San San từng là "gà cưng" được biên kịch vàng Vu Chính hết lòng nâng đỡ, song sự nghiệp lại "dẫm chân tại chỗ", thậm chí bị netizen đòi đuổi khỏi showbiz.

Tối 3/10, Viên San San đăng tải bức ảnh tự chụp để đáp lại những tranh cãi về phẫu thuật thẩm mỹ. Cô chia sẻ trên trang cá nhân: "Trước khi đi ra ngoài chụp lại bằng camera thường. Tôi không phù hợp để dùng ứng dụng làm đẹp". Trước đó, khi xuất hiện trên sóng truyền hình, gương mặt biến dạng không nhận ra của Viên San San khiến ai nấy ngỡ ngàng. Thậm chí, gương mặt cô còn bị lệch về một bên tựa như thẩm mỹ hỏng.

"Nếu không có dòng chữ để tên bên cạnh, tôi không biết đó là Viên San San", một khán giả để lại bình luận. Hình ảnh khác lạ của Viên San San. Ảnh: Internet Việc nữ diễn viên đăng ảnh chụp bằng camera thường đã chứng minh được việc cô không hề đụng chạm dao kéo, hình ảnh gương mặt thay đổi đó là bởi sử dụng bộ lọc trên các ứng dụng làm đẹp.

Viên San San sinh năm 1987, cô từng được biên kịch Vu Chính lăng xê hết mực nhưng không thành công. Cô đóng chính trong Tiếu ngạo giang hồ, Cung tỏa liên thành, Mỹ nhân vô lệ, Tôi và antifan kết hôn. Song, do khả năng kém nên cô có biệt danh "nữ chính làm nền", "thánh đơ" trên màn ảnh nhỏ. Đa phần, những vai diễn mà Viên San San đảm nhận đều có tính cách chung là bánh bèo và vô dụng nên khán giả mới cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi với hình tượng này của cô. Dàn nữ phụ quá mức hoàn hảo và xinh đẹp khiến cho nữ chính như Viên San San bị mất thiện cảm, bị cho là nhân vật "có cũng như không". Sau khi kết thúc hợp đồng với Vu Chính, tên buổi của Viên San San cũng dần chìm xuống. Do đó, mới đây cô lựa chọn tham gia show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2 là cơ hội để hâm nóng lại sức hút với truyền thông, khán giả. Tuy nhiên, cố gắng của nữ diễn viên không hiệu quả, sự chú ý của công chúng dành cho Trương Bá Chi, Na Anh...

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