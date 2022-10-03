Sao Cbiz là 'ông hoàng', 'bà chúa' giàu tài nguyên nghệ thuật

Ở thời điểm này, sức ảnh hưởng và lực chi tiêu của fan Vương Nhất Bác là "không phải dạng vừa". Loạt phim mà mỹ nam họ Vương tham gia và được nhiều người đánh giá cao như Băng Vũ Hỏa, Phong Khởi Lạc Dương... Bộ phim điện ảnh mà Vương Nhất Bác tham gia thời gian tới cũng nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Sau khi nổi tiếng với bộ phim Trần tình lệnh (2019), tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Ma đạo tổ sư, Vương Nhất Bác phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp. Hiện, anh là sao nam 9X hot bậc nhất Trung Quốc (hay còn gọi là "đỉnh lưu thế hệ mới).

Nữ diễn viên được khán giả biết đến vào bộ phim Tân Hoàn Châu cách cách năm 2011 với vai diễn Tình Nhi, nhưng mãi đến năm 2013 cô mới thật sự nổi tiếng nhờ vào bộ phim Lục Trinh truyền kỳ. Những bộ phim sau đó mà Triệu Lệ Dĩnh tham gia như Truy ngư truyền kỳ, Bí mật của người vợ hay Sam Sam đến rồi… đều nhận được nhiều sự đánh giá cao của khán giả và trở thành tiểu hoa nổi tiếng của thời điểm đó, chứng tỏ danh hiệu “Tiểu Nữ hoàng rating” được mọi người đặt cho bấy lâu nay.

Triệu Lệ Dĩnh nắm trong tay danh sách hàng loạt những bộ phim hay. Nữ diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc sinh năm 1987. Cô nàng chính thức bước chân vào giới giải trí sau khi đoạt giải nhất cuộc thi tìm kiếm ngôi sao vào năm 2006.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, thần thái cuốn hút và khả năng diễn xuất tốt, cô nhanh chóng trở thành diễn viên trẻ gặt hái được nhiều thành công. Trong những năm gần đây, những bộ phim của Địch Lệ Nhiệt Ba trở nên vô cùng quen thuộc với khán giả xem truyền hình. Mức độ nổi tiếng của mỹ nhân Tân Cương được thể hiện ở việc, tên của cô phủ sóng trong nhiều bộ phim nổi đình nổi đám.

Ảnh minh họa: Internet

Địch Lệ Nhiệt Ba được fan gọi với biệt danh là "mãnh tướng Gia Hành" bởi tài nguyên nghệ thuật đáng nể. Mỗi năm "mỹ nhân Tân Cương" đều đảm nhận vai chính trong 2-3 tác phẩm phim ảnh. Cô còn xuất hiện ở các chương trình truyền hình và quảng bá cho loạt nhãn hàng đình đám.

Dương Mịch

Dương Mịch đã có 20 năm bước chân vào giới giải trí. Cô khởi nghiệp là diễn viên quần chúng nhưng hiện tại đã trở thành minh tinh nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc. Vậy nên tài nguyên phim ảnh của "chị đại Gia Hành" là điều mà fan rất tự hào.

Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp Dương Mịch có bước ngoặt lớn khi tham gia bộ phim Tiên kiếm kỳ hiệp 3. Sau đó, cô bước vào hàng ngũ "tiểu hoa đán" và có cơ hội đóng chính trong nhiều tác phẩm như Cung tỏa tâm ngọc, Người phiên dịch, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Phù Dao hoàng hậu...

Chăm đóng phim chưa đủ, Dương Mịch còn tích cực tham gia nhiều chương trình truyền hình và được khán giả yêu thích. Giống với tiểu Hoa 85 Lệ Dĩnh, Dương Mịch cũng xuất hiện nhiều trên các bìa tạp chí danh tiếng.

Nhậm Gia Luân

Trong những năm gần đây, Nhậm Gia Luân liên tục khiến fan "xỉu up xỉu down" với loạt tác phẩm cổ trang đặc sắc, nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả. Nhậm Gia Luân luôn được biết tới là một trong những ngôi sao chăm chỉ nhất C-biz, nhưng nếu nói riêng về cường độ làm việc của anh trong khoảng 1 năm trở lại đây, có lẽ khó cái tên nào sánh kịp.

Ảnh minh họa: Internet

Trong vòng 1 năm, anh đã có tới 3 phim lên sóng, đó là Tiểu thư Quạ Đen và Tiên sinh Thằn Lằn, Trường An Như Cố và Ngự Giao Kỳ. Không những vậy, mới đây Nhậm Gia Luân tiếp tục khai máy phim mới mang tựa đề: Vô Ưu Độ.

Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư là nghệ sĩ trẻ có con đường thăng tiến nhanh nhất trong showbiz Trung Quốc hiện nay. Cô chỉ mất 5 năm làm nghề để vào top diễn viên tuyến đầu của ngành phim ảnh xứ tỷ dân. Theo Sohu nhận định xét đến độ nổi tiếng trong dàn sao trẻ, Triệu Lộ Tư chỉ thua mỗi Địch Lệ Nhiệt Ba.

Ảnh minh họa: Internet

Người đẹp sinh năm 1998 liên tục được xuất hiện trong nhiều dự án nghệ thuật có kinh phí lớn. Tuy vướng nhiều lùm xùm nhưng tài nguyên phim ảnh của Lộ Tư so với các tiểu Hoa như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử... cũng không kém cạnh.

Trong năm nay, Lộ Tư "nổi như cồn" khi tham gia loạt siêu phẩm phim ảnh được đông đảo khán giả đánh giá cao. Mới đây, bộ phim Hồ Đồng mà Triệu Lộ Tư góp mặt đã đạt được 1.6 trên Khốc Vân ngay lần đầu "trình làng". Hiện tại, "thánh nữ xuyên không" Lộ Tư trong quá trình quay bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu.