Nữ diễn viên 'Tiểu Thời Đại' Quách Bích Đình hạ sinh quý tử

Con dâu của ông trùm xã hội đen Hong Kong Hướng Hoa Cường - nữ diễn viên Quách Bích Đình vừa mới sinh con trai tại Bắc Kinh.

Tờ Sinchew đưa tin, khoảng cuối tháng 6 vừa qua, Quách Bích Đình đã sinh con. Dù chưa công bố tin vui này rộng rãi nhưng gia đình họ Hứa đã xác nhận với giới truyền thông.

Hướng Tá cùng với trợ lý của mình xuất hiện tại viện Bà mẹ và Trẻ em ở Bắc Kinh - Ảnh: Internet

Trước đó, cũng vào cuối tháng 6, cánh săn ảnh đã chụp được khoảnh khắc Hướng Tá - chồng của Quách Bích Đình - cùng với trợ lý của mình xuất hiện tại viện Bà mẹ và Trẻ em ở Bắc Kinh. Hai người xách theo 2 chiếc túi được cho là đồ sinh của nữ diễn viên họ Quách. Trước khi lên tầng, thiếu gia nhà họ Hướng còn mua thêm chút bánh ngọt và đồ ăn.

Trong một sự kiện vào tháng 5 vừa qua, mẹ của Hướng Tá đã tiết lộ rằng Quách Bích Đình đang mang thai con trai - Ảnh: Internet

Trong một sự kiện vào tháng 5 vừa qua, bà Trần Lam - mẹ của Hướng Tá đã tiết lộ rằng Quách Bích Đình đang mang thai con trai khi được hỏi về giới tính của đứa bé. Bên cạnh đó, lần này minh tinh họ Quách lựa chọn sinh con tại Bắc Kinh là vì khi cặp đôi đón con đầu lòng, cô đã phải sinh bé ở Đài Bắc, cũng là lúc mà hai người xa nhau vì dịch bệnh.

Ban đầu, việc Quách Bích Đình mang thai con thứ 2 trong khi con đầu còn nhỏ khiến nhiều người nghi rằng cô bị ép đẻ con trai cho nhà chồng. Tuy vậy, trong một cuộc phỏng vấn, bà Trần Lam đã phủ nhận tin đồn này.

Quách Bích Đình từng tiết lộ cô thích trẻ em và muốn sinh nhiều con - Ảnh: Internet

Mẹ chồng của Quách Bích Đình giải thích thêm rằng, việc bà tặng quà đắt tiền cho con dâu không phải vì cô sinh cháu cho gia tộc họ Hướng mà do bà thật sự yêu quý và muốn tặng quà cho cô. Không những vậy, bản thân Quách Bích Đình còn từng tiết lộ cô thích trẻ em và muốn sinh nhiều con.

Quách Bích Đình mang thai lần 2 với con trai ông trùm giang hồ khét tiếng Hong Kong Đích thân mẹ chồng đã lên tiếng xác nhận rằng nữ minh tinh Quách Bích Đình đang mang thai bé thứ 2 và là con trai.

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