Kinh doanh thất bại, Huỳnh Chí Vỹ vỡ nợ gần 10 tỷ đồng

Ảnh hưởng của Covid-19 đã khiến cho công việc kinh doanh của Huỳnh Chí Vỹ điêu đứng, dẫn đến nam diễn viên không thể chi trả cho các khoản vay của mình.

Sina đưa tin, nam diễn viên Huỳnh Chí Vỹ hiện đang mắc nợ số tiền chục triệu Đài tệ (gần 10 tỷ đồng) của một ngân hàng địa phương tại Đài Loan. Vài ngày trước, ngân hàng này đã gửi cho nam diễn viên thư cảnh cáo cáo và giấy đòi tịch biên tài sản.

Nam diễn viên Huỳnh Chí Vỹ hiện đang mắc nợ một ngân hàng địa phương tại Đài Loan gần 10 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Nguyên nhân khiến cho Huỳnh Chí Vỹ vỡ nợ được cho là vì công việc kinh doanh của anh gặp thất bại. Những năm qua, nam diễn viên đã đầu tư số tiền khổng lồ vào các lĩnh vực như trò chơi điện tử, ăn uống,... anh cũng là giám đốc điều hành của 6 nhà hàng kiểu Hong Kong.

Nguyên nhân khiến cho Huỳnh Chí Vỹ vỡ nợ được cho là vì công việc kinh doanh của anh gặp thất bại - Ảnh: Internet

Một nguồn tin của Sina cho biết: "Dịch bệnh Covid-19 khiến công việc kinh doanh anh ấy gặp khó khăn, doanh số gần như bằng 0. Nhiều cửa hàng phải đóng cửa vì không đủ chi phí gồng gánh".

Sinh năm 1981, nam diễn viên Huỳnh Chí Vỹ vốn có xuất thân là người mẫu nhưng nhờ đạt ngôi vị cao nhất tại cuộc thi tìm kiếm siêu mẫu Con Đường Tơ Lụa, nam tài tử đã thành công bước chân vào showbiz dưới cương vị là một diễn viên.

Từ năm 2012, Huỳnh Chí Vỹ rẽ hướng sang kinh doanh vì hoạt động nghệ thuật không mấy nổi bật - Ảnh: Internet

Những bộ phim nổi tiếng nhất trong sự nghiệp 20 năm hoạt động của Huỳnh Chí Vỹ có thể kể đến: Hoa Hồng Tình Yêu, Đánh Cắp Trái Tim, Tiên Kiếm 3, Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, 101 Lần Cầu Hôn...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-doanh-that-bai-huynh-chi-vy-vo-no-gan-10-ty-dong-481519.html