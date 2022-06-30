Ngọc nữ TVB từng bị chỉ trích vì vô ơn, U50 xuống sắc khiến nhiều người tiếc nuối

Từng là một trong những diễn viên nữ thành công nhất dưới trướng TVB, Mông Gia Tuệ lại bị chỉ trích là vô ơn khi quay ra đầu quân cho công ty đối thủ.

Sinh năm 1973, Mông Gia Tuệ sớm bước chân vào làng giải trí dưới vai trò là một người mẫu khi chỉ mới 16 tuổi. Sau đó, cô may mắn được thể hiện khả năng diễn xuất qua vai diễn trong bộ phim Expect the Unexpected và cũng chính cơ hội này mang về cho cô đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Mông Gia Tuệ từng là một trong những sao nữ thành công nhất dưới trướng TVB - Ảnh: Internet Ít lâu sau, Mông Gia Tuệ được TVB để mắt đến và trở thành nghệ sĩ độc quyền dưới trướng nhà đài này. Nhờ nhan sắc nổi trội và năng lực diễn xuất của mình, minh tinh họ Mông nhanh chóng trở thành con cưng của TVB, cô được giao cho các vai diễn quan trọng trong loạt phim đình đám như Bàn Tay Nhân Ái, Anh Hùng Trong Biển Lửa 2, Hồ Sơ Tuyệt Mật, Quyền Lực Đen Tối và nổi tiếng nhất là Bằng Chứng Thép.

Bộ phim Bằng Chứng Thép đã khiến tên tuổi của Mông Gia Tuệ bay cao - Ảnh: Internet Khi sự nghiệp đang ở trên đà thăng tiến, chuyện tình cảm của cô và Trịnh Y Kiên trở thành đề tài gây nhiều tranh cãi. Sau khi kết hôn, Mông Gia Tuệ hạn chế xuất hiện trên truyền thông, nhiều tin đồn cho rằng cô dựa hơi chồng nên chảnh chọe và mắc bệnh ngôi sao. Trịnh Y Kiên vốn nổi tiếng ăn chơi, Mông Gia Tuệ lại tán gia bại sản vì bài bạc nên chuyện tình của cả hai không được nhiều người chúc phúc - Ảnh: Internet Đỉnh điểm khiến hình ảnh của Mộng Gia Tuệ xấu đi trong mắt công chúng đó chính là thông tin cô "dứt áo ra đi" khỏi TBV và ký hợp đồng với công ty đối thủ của nhà đài này là CTI. Không lâu sau đó, quả thật nữ diễn viên đã kết thúc hợp đồng với TVB dù cho ông lớn này ra sức mong cô sẽ ở lại. Vì sự việc này, Mông Gia Tuệ bị công chúng quay lưng, nhiều khán giả chỉ trích cô là vô ơn, hám tiền nên đã "phản bội" ân nhân của mình.

Vì không hoạt động trong showbiz nữa, Mông Gia Tuệ cũng không mấy để tâm đến ngoại hình hiện tại của mình - Ảnh: Internet Những năm gần đây, Mông Gia Tuệ không còn hoạt động trong showbiz nữa, cô giải nghệ và tận hưởng cuộc sống bên gia đình nhỏ của mình. Những hình ảnh mới nhất của nữ minh tinh ở tuổi 49 cho thấy nhan sắc của cô đã không còn như xưa và tăng cân rõ rệt khiến nhiều người tiếc nuối.

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