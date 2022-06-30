Chẳng hạn như Trì nha nội, Hà Tứ, Trương Hảo Hảo, Trần Liêm, Đức thúc, ... đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Không chỉ vậy, nếu bạn thật sự theo đuổi từng diễn biến của " Mộng Hoa Lục ", bạn chắc chắn sẽ cảm nhận được rằng bộ phim này không chỉ kể những câu chuyện xoay quanh nhân vật chính, mà nhiều nhân vật phụ với cá tính riêng biệt trong bộ phim cũng có điểm nhấn riêng.

Vậy nên, chúng ta cùng nhau bàn luận về 5 vai phụ đã thành công tạo được ấn tượng nổi bật và cũng riêng biệt trong "Mộng Hoa Lục", cùng xem bạn thấy thích ai nhất trong số họ nhé!

Trì nha nội do Đại Húc thủ vai là một công tử bột có tiếng ở Đông Kinh, tuy cha mẹ mất từ ​​khi còn nhỏ nhưng khối tài sản mà cha mẹ để lại đã đủ cho cơ nghiệp của Trì nha nội trải rộng khắp Đông Kinh ngay từ khi còn rất trẻ.

Chính vì như vậy, nên với một Trì nha nội muốn tiền có tiền thì sớm đã bỏ những cái gì gọi là quản giáo ở sau đầu, hình thành một tính cách thích vung tiền chưng diện, nhưng cũng không hẳn là xấu tính, cảm thấy chỉ có một vấn đề ở nhân vật này chính là không chịu nổi việc người khác giỏi hơn mình.

Cho nên, khi Triệu Phán Nhi xuất hiện, hai người cùng hợp nhau diễn nên một màn đấu trí đấu dũng hài hước và một loạt những câu chuyện thú vị tiếp sau đó.

Rõ ràng là đang diễn vai "bá đạo tổng tài", nhưng lại bị gọi với cái tên là "Thập tam thiếu". Thật sự không dễ dàng gì để đóng một vai lệch lạc như vậy, diễn qua vai này cần có chút gọi là"cường điệu", nếu diễn không tới sẽ khó mà tạo ra được nét riêng nổi bật của nhân vật.

Điều đáng mừng là Đại Húc đã nắm bắt được nhân vật Trì nha nội này đã không làm khán giả thất vọng. Anh đã sử dụng cách diễn giải tinh tế của mình để khắc họa hình ảnh Trì nha nội, có thể nắm bắt và nhào nặn tốt hình tượng nhân vật, cảm thấy vừa không quá nhạt nhẽo cũng không quá trớn.

Nhờ khả năng diễn xuất xuất sắc của mình, Đại Húc đã thành công để lại ấn tượng trong lòng khán giả không kém các nhân vật chính trong "Mộng Hoa Lục". Có netizen từng để lại đánh giá rằng: Đại Húc mà không nổi thì đạo trời khó dung.

Đại Húc tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương và là một diễn viên vừa có năng khiếu diễn xuất vừa có ngoại hình đẹp. Anh đã thể hiện tốt trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình như "Luật sư tinh anh", "Tội lỗi không chứng cứ", ...

Đại Húc cũng từng tham gia một bộ phim truyền hình cũng khá nổi "Kẻ phản nghịch" với sự tham gia diễn chính của Chu Nhất Long và Đồng Dao, vì không có nhiều cảnh nên nhiều khán giả có thể đã quên tên vai diễn mà anh ấy đã đóng.

2 Chu Huy — đóng vai Đức thúc, không rõ tốt nghiệp trường nào, sinh năm 1970, 52 tuổi

Đức thúc là người hầu của Âu Dương Húc, thoạt nhìn thì có vẻ thật thà, nhưng thật ra tất cả những việc xấu mà Âu Dương Húc làm đều là chủ ý của ông.

Trong phim, Đức thúc lo sợ rằng Thám Hoa của mình tương lai tiền đồ sẽ bị hủy hoại, vì vậy ông đã bày đủ mọi mưu kế, thậm chí còn bỏ tiền và công sức để đuổi Triệu Phán Nhi ra khỏi Đông Kinh.

Mặc dù phân cảnh của Đức thúc không nhiều nhưng trong những đoạn diễn ngắn ngủi đấy diễn viên Chu Huy cũng đã tạo nên được hình ảnh một Đức thúc giỏi miệng nói, không quản đúng việc của kẻ hầu, thường lo được mất. Một nhân vật vừa đần lại vừa hời hợt như vậy được khắc họa vô cùng sắc sảo tinh tế, diễn xuất thực sự tuyệt vời.

Đối với cái tên Chu Huy, khán giả sẽ còn tương đối xa lạ, nhưng khi nhắc đến vai diễn khác của ông, chắc chắn bạn có thể nhớ ra ông,

Trong bộ phim "Thế giới bình thường" do Vương Lôi diễn chính, Zhu Hui cũng tham gia với vai Tôn Ngọc Đình, có thể một số khán giả xem phim sẽ có chút hồi ức về nhân vật này.

Ngoài "Thế giới bình thường', Zhu Hui còn từng xuất hiện trong "Trường An 12 canh giờ", "Đại Tần Phú", "Thành phố lý tưởng", ... có thể nói ông là một diễn viên khá quen mặt khi xuất hiện ở nhiều bộ phim lớn nhỏ, ...

3 Gia Nại trong vai Trương Hảo Hảo, học kinh kịch Trung Quốc, sinh năm 2002, 20 tuổi

Trương Hảo Hảo là hoa khôi ở Đông Kinh, mặc dù là một nữ tử phong trần, nhưng cô đã khiến khán giả phải chú ý nhờ dáng người cao ráo và vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất mạnh mẽ ngay khi vừa mới xuất hiện.

Mặc dù "Mộng Hoa Lục" quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như Lưu Diệc Phi, Liễu Nham, Lâm Duẫn ... nhưng nữ diễn viên Gia Nại diễn vai Trương Hạo lại bất ngờ xuất sắc. Khi nhìn thấy tạo hình cổ trang của cô ấy, bạn có cảm nhận được hình ảnh của người như bước ra từ trong tranh không?

Không chỉ có ngoại hình đẹp mà tạo hình nhân vật Trương Hảo Hảo cũng là một điểm cộng. Nghe thấy lời nói của Trương Hảo Hảo "Người bán sắc đẹp mới là thấp kém, chúng ta dựa vào bản lĩnh kiếm cơm", bạn có thấy hâm mộ Trương Hảo Hảo hay không?

Gia Nại là cô gái đến từ vùng đất Tân Cương, từ nhỏ đã là một cô nhóc xinh đẹp, không chỉ từng là người cầm đuốc Olympic, cô còn được truyền hình địa phương phỏng vấn nhờ thành tích xuất sắc.

Gia Nại năm nay mới 20 tuổi, vẫn đang học kinh kịch Trung Quốc, là bạn cùng lớp với Triệu Kim Mạch. Còn trẻ đã có thể diễn được vai Trương Hảo Hảo như vậy xem ra là diễn viên trẻ rất có triển vọng, không lạ khi một số người nói rằng Gia Nại sẽ trở thành người kế nhiệm Địch Lệ Nhiệt Ba.

4 Lô Dũng trong vai Kha Chinh, tốt nghiệp khoa kịch, sinh năm 1958, 64 tuổi

Kha Chánh là một cựu thừa tướng, mặc dù phân cảnh không nhiều, nhưng trong bữa tiệc sinh thần của Tiêu tướng công, diễn xuất của ông vô cùng đặc sắc và rất tốt.

Mặc dù Kha Chinh do Lô Dũng thủ vai xuất hiện trước ống kính rất đáng thương, nhưng cốt cách chính là cốt cách, và sự kiêu ngạo của kẻ sĩ thời Tống quả thực đã được ông khắc họa một cách sinh động.

Có thể nói vai Kha Chinh của Lô Dũng trong "Mộng Hoa Lục" là một vai phụ vàng, ông cũng từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim như "Tinh trung Nhạc Phi", "Thả thí thiên hạ", "Tương Dạ", "Cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ", ... Bạn có còn nhớ vai diễn mà Lô Dũng thủ vai trong các bộ phim này không?

5 Hồ Vũ Hiên trong vai Hà Tứ, tốt nghiệp Bắc Điện, sinh năm 1993, 29 tuổi

Hà Tứ là thuộc hạ của Trì nha nội, khi gặp được Triệu Phán Nhi, khiến khán giả không khỏi liên tưởng đến Trần Bội Tư và Chu Thời Mậu trong một tiểu kịch với câu: Quân đội triều đình yêu cầu tôi gửi một thông điệp cho các người.

Mặc dù Hà Tứ chỉ là một vai phụ nhỏ trong "Mộng Hoa lục", nhưng hình ảnh giản dị, dễ thương, ngây ngô nhưng không ngốc nghếch đã giúp anh thành công trong bộ phim với vai một người có tính cách hài hước.

Diễn viên đóng vai Hà Tứ tên là Hồ Vũ Hiên, tuy không nổi tiếng nhưng kỹ năng diễn xuất của anh đáng được khen ngợi. Bởi vì vai Trần Bì Bì trong "Tương Dạ" rất nổi bật, nên khi đạo diễn Dương Dương quay "Mộng Hoa Lục", ông đã nghĩ ngay đến anh.

Điều thú vị hơn là Hồ Vũ Hiên rất hâm mộ Lưu Diệc Phi cả trong và ngoài phim và anh chàng thừa nhận rằng mình rất hay quên lời vì ngẩn người khi đóng cùng Lưu Diệc Phi.

Ngoài một số vai phụ được giới thiệu ở trên, Doãn Chú Thắng, Đào An Liêm, Bảo Kiếm Phong, Vương Lạc Dũng và các diễn viên thực lực khác cũng đã thể hiện tốt vai diễn của mình trong phim và nhận được sự đồng tình khen ngợi của khán giả.

Tuy nhiên, Lâm Duẫn trong vai Tống Dẫn Chương được netizen đặt vấn đề trong lỗi diễn.

Trước hết, Tống Dẫn Chương, do Lâm Duẫn thủ vai, là một bậc thầy về đàn tỳ bà, nói theo cách hiện đại thì cô là một nghệ sĩ. Tính cách kiêu ngạo và cá tính của cô nên được thể hiện từ trong ra ngoài.

Nhưng diễn xuất của Lâm Duẫn rất hời hợt, đôi mắt đờ đẫn và trống rỗng, tạo cho người ta cảm giác anh ta thiếu nội hàm, khuôn mặt vô cảm không có nghĩa là xa cách, ấn tượng mà tôi có được chỉ có thể diễn tả bằng hai từ, đó là "uể oải".

Thứ hai, tính cách của Tống Dẫn Chương không được yêu thích lắm, cô ấy không có sự rõ ràng và sáng suốt của Triệu Phán Nhi, cũng như sự thẳng thắn và bộc trực của Tôn Tam Nương. Cứ nghĩ xem, một kiểu đóng vai đơn giản "não tàn" làm sao có thể được khán giả thích?

Ngoài ra, vai Tống Dẫn Chương do Lâm Duẫn thủ vai thực sự không được hợp lắm.

Lý do tại sao cô được công nhận khi đóng "Mỹ nhân ngư" là một mặt, được Châu Tinh Trì đào tạo bài bản, mặt khác, vẻ ngoài ngốc nghếch của cô thực sự phù hợp với nhân vật. Nhưng khi tham gia bộ phim truyền hình "Mộng Hoa Lục", kỹ năng diễn xuất của cô nàng Lâm Duẫn không được đánh giá cao.

Nếu không so sánh với Lưu Diệc Phi và Liễu Nham thì Gia Nại, năm nay chỉ mới 20 tuổi, cũng đủ hơn hẳn Lâm Y Thần về kỹ năng diễn xuất.

Vậy, bạn có nhận thấy rằng 5 vai phụ trong "Mộng Hoa Lục" đã thành công vượt hơn mong đợi của bạn hay không? Bạn suy nghĩ như thế nào về kỹ năng diễn xuất của Lâm Duẫn?