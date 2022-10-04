Bị nghi ngờ lợi dụng nụ hôn tai tiếng của Tăng Chí Vỹ để thành sao, người mẫu 26 tuổi nói gì?

Sao quốc tế 04/10/2022 11:24

Lebara - người mẫu Malaysia đã có phản hồi sau khi bị cho là lợi dụng nụ hôn tai tiếng với ông trùm TVB để thu hút sự chú ý.

Ngày 4/10, Lebara có những chia sẻ xoay quanh những tranh cãi gần đây với Tăng Chí Vỹ. Trên trang cá nhân, người mẫu Malaysia cập nhật 3 bức ảnh mới, kèm với dòng trạng thái thể hiện quan điểm về sự kiện "nụ hôn tai tiếng" của Tổng giám đốc TVB.

Theo Lebara, làn sóng phản ứng tiêu cực hướng về Tăng Chí Vỹ và cô hai ngày qua không phải là điều nữ người mẫu mong muốn. Ban đầu khi đăng tải video, cô chỉ muốn lan tỏa niềm vui, hy vọng được nhiều người hơn nữa chúc phúc trong ngày sinh nhật. Tuy nhiên, người đẹp không lường trước những nguy cơ truyền thông có thể xảy ra. Lebara cũng khẳng định cô không cảm thấy phản cảm khi được Tăng Chí Vỹ ôm hôn.

"Một hành động chúc mừng sinh nho nhỏ đã gây ra sự náo động lớn trong dư luận. Điều tôi mong ước trong sinh nhật năm nay của mình là thế giới hòa bình, nhưng có vẻ mọi chuyện đã bị đảo ngược. Ồn ào mặc ồn ào, tôi vẫn là chính tôi: tự tin và tránh xa những tranh cãi ở ngoài kia", Lebara chia sẻ.

Bị nghi ngờ lợi dụng nụ hôn tai tiếng của Tăng Chí Vỹ để thành sao, người mẫu 26 tuổi nói gì? - Ảnh 1
Người mẫu Lebara. Ảnh: Internet

Trước đó, đoạn video ngắn ghi lại bữa tiệc sinh nhật của nữ người mẫu Lebara được chính chủ đăng lên trang cá nhân vào cuối tuần qua và nhanh chóng được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Trong clip gây xôn xao, một nhóm người tổ chức sinh nhật cho chân dài Malaysia, Tăng Chí Vỹ hòa cùng đám đông vỗ tay, hát mừng nhân vật chính sau đó tiến lại gần Lebara, cùng cô thổi nến rồi hôn môi người đẹp.

Bị nghi ngờ lợi dụng nụ hôn tai tiếng của Tăng Chí Vỹ để thành sao, người mẫu 26 tuổi nói gì? - Ảnh 2
Tăng Chí Vỹ thân mật với người mẫu 26 tuổi. Ảnh: Internet

Video gây ra nhiều ý kiến trái chiều, trong khi một số người cho rằng hành động của sao nam 69 tuổi chỉ là xã giao, thể hiện mối quan tâm với hậu bối. Cùng với đó, clip được người mẫu 26 tuổi đăng trên Instagram cho thấy cô thoải mái với khoảnh khắc này.

Tuy nhiên, nhiều dân mạng cho rằng hành động thân mật giữa tổng giám đốc đài TVB với Lebara không phù hợp, nhất là khi người đẹp này đáng tuổi con của ông. Nhiều người bình luận với vai trò Tổng giám đốc đài TVB, tài tử nên chú ý cử chỉ, lời ăn tiếng nói hơn. Cùng với đó, nam diễn viên kỳ cựu này từng có nhiều hành động gây tranh cãi và vướng bê bối cưỡng hiếp.

Trước làn sóng chỉ trích, diễn viên cho rằng "đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng bị phóng đại". Ông nói hôm đó gặp gỡ bạn bè, tình cờ được mời sang bàn tiệc của Lebara. Ông tới hát chúc sinh nhật, tặng "nụ hôn chúc mừng ngày sinh". Theo Tăng Chí Vỹ, hành động của ông thể hiện sự lịch sự, ông vốn không quen biết người mẫu. Tuy vậy, tài tử cho biết sẽ chú ý tiết chế hành vi hơn, tránh sự việc tương tự xảy ra.

Bị nghi ngờ lợi dụng nụ hôn tai tiếng của Tăng Chí Vỹ để thành sao, người mẫu 26 tuổi nói gì? - Ảnh 3
Tăng Chí Vỹ có đời sống tình dục hỗn loạn. Ảnh: Internet

Bên cạnh những phản ứng tiêu cực cho Tăng Chí Vỹ, công chúng cũng cho rằng Lebara cố tình tạo tranh cãi tình ái với đàn anh để gây chú ý. "Tăng Chí Vỹ hành động xằng bậy, nhưng Lebara cũng là người đã đăng video", cư dân mạng đưa ra quan điểm về nụ hôn tai tiếng của Tổng giám đốc TVB.

Dư luận cho rằng nếu là người tinh tế và không tâm cơ tạo chiêu trò, Lebara sẽ không cắt ghép video đúng vào khoảnh khắc vốn biết chắc rằng sẽ tạo ra làn sóng truyền thông kém tích cực dành cho Tăng Chí Vỹ - một người vừa mới quen biết.

Thực tế, kể từ khi video được tung ra, cái tên Lebara đã phủ sóng rộng khắp truyền thông của đất nước tỷ dân và nhiều nước châu Á. Theo truyền thông Trung Quốc, Lebara gần đây chuyển sang thị trường Hong Kong hoạt động nghệ thuật. Điều này khiến dư luận cho rằng cô lợi dụng thói "mê gái" của Tăng Chí Vỹ để nổi tiếng.

Người mẫu 26 tuổi lợi dụng thói 'mê gái' của Tăng Chí Vỹ để làm bàn đạp nổi tiếng?

Người mẫu 26 tuổi lợi dụng thói 'mê gái' của Tăng Chí Vỹ để làm bàn đạp nổi tiếng?

Người mẫu Malaysia nổi tiếng sau một đêm nhờ đăng clip thân mật với Tăng Chí Vỹ trong buổi tiệc sinh nhật. Tuy nhiên, cô bị nghi ngờ lợi dụng danh tiếng ông trùm TVB để trở thành sao.

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