Những sở thích quái đản của ông trùm tai tiếng - Tăng Chí Vỹ

Khi mới vào nghề, nam diễn viên thường tham gia một số vai phụ vì hạn chế về ngoại hình. Tăng Chí Vỹ gây ấn tượng với những vai diễn trong phim Điềm mật mật (1996) hay vai trùm xã hội đen Hoàng Sâm trong Vô gian đạo (2002).

Tăng Chí Vỹ sinh năm 1953, được biết đến với vai trò diễn viên, MC, nhà sản xuất của nhiều chương trình giải trí ở Hồng Kông.

Ông từng bị bóc trần những góc khuất về đời tư. Cách đây 4 năm, ông khiến cả showbiz Hong Kong rúng động với hàng loạt bê bối sex, cáo buộc cưỡng hiếp bị phanh phui.

Tăng Chí Vỹ là nhân vật quyền lực khiến nhiều người phải dè chừng ở cả hai lĩnh vực là ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình Trung Quốc. Ngoài ra, Tăng Chí Vỹ còn đảm đương vị trí Ủy viên thị chính Quảng Châu, Chủ tịch ngân sách liên hợp Thế Mậu, Phó chủ tịch hội đồng Kim Tượng Hong Kong, giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Ngôi sao gạo cội còn được cho là có quan hệ với xã hội đen.

Tăng Chí Vỹ bị chỉ trích vì có đời sống tình dục hỗn loạn, vướng nhiều cáo buộc cưỡng hiếp các diễn viên, người mẫu trẻ

Các trang báo lớn hàng đầu Trung Quốc Đại lục và Hong Kong đã chỉ ra hàng loạt vụ tấn công, quấy rối tình dục nữ nghệ sĩ của Tăng Chí Vỹ trong hàng thập kỷ. Qua nhiều điều tra cho biết, Tăng Chí Vỹ đã dùng tiền bạc và quyền lực của mình trong showbiz để che giấu hành vi sai trái thời gian dài.

Ông từng bị cáo buộc vì được cho là người đã cưỡng bức Lam Khiết Anh khiến bà hóa điên dại, sống cả đời trong đau khổ. Sau đó, Tăng Chí Vỹ từng mở họp báo phủ nhận sự việc trên: "Về những thông tin trên mạng vừa qua lan truyền việc tôi hãm hiếp Lam Khiết Anh là sai sự thật. Tôi luôn là người đứng lên ủng hộ nữ quyền và bảo vệ, tôn trọng phụ nữ".

Cái chết của Lam Khiết Anh không được ai biết đến, còn Tăng Chí Vỹ sau đó vẫn vui vẻ tiệc tùng như không có gì xảy ra khiến dân tình từng phẫn nộ trong một khoảng thời gian

Tuy nhiên, lời giải thích của Tăng Chí Vỹ không được nhiều người chấp thuận. Lam Khiết Anh mất trí và qua đời nên cáo buộc rơi vào quên lãng. Sau đó, ông bị nhiều nhân vật trong giới tố cáo là có hành vi lợi dụng các bạn diễn nữ.

Cụ thể, Hàn Dĩnh Hoa, cựu Chủ tịch công ty quản lý người mẫu Ford Model (Mỹ) ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, từng tố cáo Tăng Chí Vỹ nhiều lần cưỡng dâm nữ nghệ sĩ trẻ. Theo anh, Tăng Chí Vỹ từng cùng bạn bè chuốc thuốc mê 7 cô gái sau khi mời họ đi hát karaoke. Họ đưa các người mẫu lên xe và giở trò đồi bại. Chỉ có một cô gái may mắn chạy thoát. Nạn nhân cho biết cuộc hẹn với Tăng Chí Vỹ là trải nghiệm tồi tệ và không thể chấp nhận được.

Bà Hàn Dĩnh Hoa cũng khẳng định trong showbiz Hong Kong, Tăng Chí Vỹ bị gọi là "gã bệnh hoạn lắm mồm nhiều tay". Đến cả Tăng Bảo Nghi, con gái Tăng Chí Vỹ, cũng thừa nhận cha mình có sở thích quái đản, thích khỏa thân và trêu đùa các cô gái đẹp. Ông là khách quen của các hộp đêm hàng đầu Hong Kong. Bên cạnh Tăng Chí Vỹ lúc nào cũng có dàn thiếu nữ trẻ đẹp, nóng bỏng vây quanh hầu rượu và phục vụ như ông hoàng. Để thỏa mãn thú ăn chơi, Tăng Chí Vỹ từng nhiều lần tổ chức tiệc sex thác loạn thâu đêm, suốt sáng.



Bên cạnh Tăng Chí Vỹ chưa bao giờ thiếu những người đẹp gợi cảm, ông luôn có mặt trong những buổi họp đêm đầy thác loạn

Theo những người trong giới showbiz Hong Kong, mỗi khi nhắc đến cái tên Tăng Chí Vỹ, mọi người đều cho rằng ông như một kẻ mụ mị trước các cô gái đẹp, có vóc dáng gợi cảm. "Thiếu phụ nữ một ngày ông ta không chịu nổi", đó là những nhận xét mà người trong giới từng mỉa mai về thói nghiện tình dục của Tăng Chí Vỹ.

Không chỉ vậy, ông liên tục bị lên án vì nhiều lần cố ý nhìn chằm chằm vào vòng một của các nữ nghệ sĩ, cố tình tìm cách 'đụng chạm' cơ thể của họ lộ liễu ngay trước ống kính.

Mới đây nhất, vào hôm 2/10, các bức ảnh diễn viên 69 tuổi tại tiệc sinh nhật người mẫu Malaysia Lebara khiến nhiều khán giả phải phẫn nộ. Cụ thể, nam diễn viên đã có hành động ghì cổ Lebara và thổi nến sinh nhật với cô, không chỉ vậy ông còn có hành động cưỡng chế, hôn lấy người mẫu. Phần lớn các khán giả cho rằng hành vi của Tăng Chí Vỹ không đúng mực, chỉ trích ông "quá trớn". Nhiều người bình luận với vai trò Tổng giám đốc đài TVB, tài tử nên chú ý cử chỉ, lời ăn tiếng nói hơn.

Trước những lời chỉ trích gay gắt của dân tình, ông lại có thái độ dửng dưng và cho rằng "đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng bị phóng đại". Việc ông tặng "nụ hôn chúc mừng ngày sinh" cho người mẫu chỉ thể hiện thái độ lịch sự. Tuy nhiên, cư dân mạng đều tỏ ra không đồng tình bởi trong loạt ảnh, người mẫu cũng có thái độ không hề vui vẻ chút nào.

Tăng Chí Vỹ có hành vì "quá trớn" với người mẫu Lebara

Các nhân viên làm việc trong ngành cũng phải tỏ ra ngán ngẩm mỗi khi nhắc đến ông, họ còn khẳng định Tăng Chí Vỹ là kẻ thích đóng những cảnh sex thật trên màn ảnh nhất. "Tăng Chí Vỹ đặc biệt dốc sức khi đóng cảnh giường chiếu. Tinh thần làm nghề của ông ta khiến đồng nghiệp, đặc biệt là nữ giới phát hãi". Nữ diễn viên Dư Thiến Văn cũng đã tuyên bố giải nghệ vì cú sốc Tăng Chí Vỹ biến cảnh phim cưỡng bức giả thành thật trên phim trường.

Là thủ phạm của nhiều trò đồi bại trong giới giải trí, Tăng Chí Vỹ vẫn sống ung dung, hoạt động nghệ thuật và nắm giữ quyền lực như chưa từng có việc gì xảy ra. Các vụ bê bối tình dục của ông gây ồn ào một thời gian, sau đó đều "chìm xuồng" do không có đơn kiện.