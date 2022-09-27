Phùng Triệu Phong sự nghiệp tụt dốc hậu ly hôn: Bị vợ cũ 'bỏ xa', bị hậu bối vượt mặt doanh thu

Hậu ly hôn, sự nghiệp của Phùng Triệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh khác biệt thấy rõ.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng có cơ hội hợp tác trong Tây Du Ký 3: Nữ nhi quốc hồi 2017, cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm và chính thức thông báo tin kết hôn vào tháng 10 /2018 và đón con trai chung vào tháng 3/2019. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cả hai không duy trì được lâu, cả hai bất ngờ thông báo ly hôn thông qua công ty quản lý. Cả hai chia tay trong hòa bình và cùng chia sẻ trách nhiệm đối với con cái. Cặp đôi bén duyên khi hợp tác trong Tây Du Ký 3: Nữ nhi quốc hồi 2017 Vụ ly hôn đột ngột này đã khiến những tin đồn thất thiệt liên quan đến mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong liên tục nổ ra. Họ liên tục bị đồn đoán đủ các lý do dẫn đến đổ vỡ, bao gồm cả nghi vấn lừa dối, ngoại tình. Trước những thông tin này, cả hai đều lên tiếng phủ nhận và tuyên bố sẽ dùng hành động pháp lý để giải quyết nếu sự việc còn tiếp diễn. Sau khi "đường ai nấy đi", cặp sao tập trung vào công việc, không đả động đến chuyện cũ hay né tránh nhau.

Sau ly hôn, cặp đôi tập trung vào công việc, không đả động đến chuyện cũ hay né tránh nhau, cả hai vẫn giữ liên lạc để tiện chăm sóc cho con chung. Mỗi khi không vướng bận lịch trình, nữ diễn viên 35 tuổi sẽ đến Thượng Hải thăm con, đưa bé đi chơi. Vì muốn quý tử cảm nhận được đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ, cô và Phùng Thiệu Phong vẫn giữ liên lạc, duy trì việc gặp gỡ. Được biết, kể từ ngày ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh liên tục bận rộn với các dự án. Các "tài nguyên" trong làng giải trí của cô đến không ngừng. Chỉ trong 1 năm sau ly hôn, nữ diễn viên liên tục quay phim, tham gia các show truyền hình. Cô cũng trở thành "con cưng" của nhiều nhãn hàng, xuất hiện liên tục trong các quảng cáo.

Tần suất của Triệu Lệ Dĩnh hoạt động trong giới ngày càng dày đặc, tên tuổi của nữ diễn viên ngày càng được nhiều người từ trong ra ngoài nước biết đến. Cô cũng tạo được dấu ấn nhất định khi có sự chuyển mình trong hình ảnh. Triệu Lệ Dĩnh không còn đóng khung bản thân trong các bộ phim cổ trang, mà hướng tới dòng phim tâm lý xã hội như phim Hạnh Phúc đến Vạn gia, Ai là hung thủ, Dã man sinh trưởng. Triệu Lệ Dĩnh ngày một làm mới hình ảnhcủa bản thân bằng việc thử sức với nhiều vai diễn khác nhau, không còn đóng khung trong tạo hình dễ thương hay cổ trang nữa. Trái lại với vợ cũ, Phùng Thiệu Phong gần như dậm chân tại chỗ khi số lượng phim tham gia khá ít ỏi. Nam diễn viên thậm chí còn không có hợp đồng quảng cáo mới nào hậu ly hôn. 163 đưa tin ngày 24/9, Cục Điện ảnh Trung Quốc thông báo các bộ phim sẽ công chiếu trong dịp lễ Quốc khánh nước này (1/10), trong đó có Anh hùng bình phàm gây chú ý với sự tham gia diễn xuất của nhiều ngôi sao tên tuổi như Lý Băng Băng và Phùng Thiệu Phong (đóng vai chính), Huỳnh Hiểu Minh, Lâm Vĩnh Khang, Trương Nhất Sơn, Cổ Lực Na Trát, Đỗ Giang. Phùng Triệu Phong xuất hiện điển trai trong Anh hùng bình phàm. Sau một ngày mở bán vé, Sohu cho biết Anh hùng bình phàm bị Trường không chi vương vượt mặt, hiện phim này dẫn đầu doanh thu phòng vé đặt trước, hơn 10 triệu NDT (1,4 triệu USD). Châu Đông Vũ - Tam kim Ảnh hậu trẻ nhất lịch sử và Vương Nhất Bác - thần tượng được yêu thích nhất hiện nay đều tham gia diễn xuất trong Trường không chi vương cùng với Hồ Quân, Vu Hoạt. Phim của Phùng Triệu Phong bị phim của đàn em mới nổi - Vương Nhất Bác vượt mặt một cách thảm bại. Trước các đàn anh, đàn chị tên tuổi, dàn sao trẻ như Vương Nhất Bác, Vương Tuấn Khải, Châu Đông Vũ có sự áp đảo doanh thu mùa phim lễ năm nay. Trong ngành điện ảnh Trung Quốc, cả ba đang là gương mặt diễn viên được o bế. Thời gian qua, trong khi Triệu Lệ Dĩnh luôn là từ khóa "hot" với hàng loạt các dự án mới thì tin tức liên quan tới Phùng Thiêu Phong lại khá ít ỏi. Các tin tức về anh chủ yếu là những thông tin liên quan tới đời tư, cuộc sống với con chung của nam diễn viên cùng Triệu Lệ Dĩnh.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phung-trieu-phong-su-nghiep-tut-doc-hau-ly-hon-bi-vo-cu-bo-xa-bi-hau-boi-vuot-mat-doanh-thu-507310.html