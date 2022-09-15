Trương Trí Lâm vẫn giữ thói quen này với vợ dù ở bất kì đâu, tình cảm 16 năm vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu

Sao quốc tế 15/09/2022 11:11

Cuộc hôn nhân của Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi được xem là một trong những câu chuyện tình đẹp nhất làng giải trí xứ hương cảng. Hơn 16 năm bên nhau, cả hai vẫn vẹn nguyên tình cảm như thuở ban đầu.

Suốt những năm qua, Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi vẫn luôn được xem là một trong những cặp đôi kiểu mẫu của làng giải trí Hoa ngữ khi cả hai đều rất thành công trong sự nghiệp và luôn duy trì được ngọn lửa hạnh phúc trong hôn nhân. Hai người kết hôn được 16 năm và hò hẹn gần 8 năm trước khi làm đám cưới. Họ có một gia đình ba người luôn ngập tràn tiếng cười và niềm vui. 

Mới đây, Trương Trí Lâm và vợ được bắt gặp tình tứ dắt tay nhau tại một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh. Sau khi dạo phố một hồi, họ vào cửa hàng Hermes, nơi trưng bày những chiếc túi Viên Vịnh Nghi rất thích.

Trương Trí Lâm vẫn giữ thói quen này với vợ dù ở bất kì đâu, tình cảm 16 năm vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu - Ảnh 1
Vợ chồng Trương Trí Lâm - Viên Vịnh Nghi nắm tay tình tứ dạo trên phố

Trong bức ảnh được chụp lại, đôi vợ chồng cùng mặc đồ jean, áo đôi đen trắng rộng rãi, phong cách thời trang rất ton sur ton. Vợ chồng Viên Vịnh Nghi - Trương Trí Lâm có một kiểu nắm tay rất đặc biệt, thường là chồng vòng tay ra đằng sau nắm lấy những ngón tay vợ. Trả lời phỏng vấn, Trương Trí Lâm từng đùa rằng anh phải nắm tay vợ thật chặt, nếu không cô sẽ chạy ngay vào các cửa hàng mua sắm.

Trương Trí Lâm vẫn giữ thói quen này với vợ dù ở bất kì đâu, tình cảm 16 năm vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu - Ảnh 2
Trương Trí Lâm hài hước chia sẻ, anh phải nắm chặt tay vợ để cô không chạy vào cửa hàng mua sắm được.  

Cách đây không lâu, anh còn thể hiện tình cảm với vợ khiến ai nấy đều phải ganh tỵ. Trương Trí Lâm tổ chức sinh nhật lần thứ 51. Cặp sao cũng có màn "rắc đường" khiến fan ngưỡng mộ khi ôm hôn nhau rất tình cảm trong bữa tiệc.

Trương Trí Lâm vẫn giữ thói quen này với vợ dù ở bất kì đâu, tình cảm 16 năm vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu - Ảnh 3

Trương Trí Lâm vẫn giữ thói quen này với vợ dù ở bất kì đâu, tình cảm 16 năm vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu - Ảnh 4

Đây không phải là hành động mới đây của Trương Trí Lâm dành cho vợ. Được biết, đây chính là thói quen là sự quan tâm, trân trọng của anh đối với Viên Vịnh Nghi. Dù đi dạo trên phố hay mua sắm trong trung tâm thương mại, Trương Trí Lâm không bao giờ từ bỏ nắm tay vợ. Anh đã duy trì thói quen này từ khi hai người còn hò hẹn tới khi đã là vợ chồng được 16 năm. 

Trương Trí Lâm vẫn giữ thói quen này với vợ dù ở bất kì đâu, tình cảm 16 năm vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu - Ảnh 5Trương Trí Lâm vẫn giữ thói quen này với vợ dù ở bất kì đâu, tình cảm 16 năm vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu - Ảnh 6Trương Trí Lâm vẫn giữ thói quen này với vợ dù ở bất kì đâu, tình cảm 16 năm vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu - Ảnh 7

Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi gặp và yêu nhau khi đóng Biên Thành Lãng Tử năm 1992. Sau đó hai năm, họ công khai tình cảm. Sau 30 năm bên nhau, hai người vẫn cho thấy họ là một đôi tình tứ. Đầu năm nay, Vịnh Nghi và Trí Lâm kỷ niệm 10.950 ngày yêu nhau. Nhiều fan nhận xét, vì trân trọng quãng thời gian bên nhau, cặp nghệ sĩ mới nhớ từng ngày tháng như vậy. 

Trương Trí Lâm vẫn giữ thói quen này với vợ dù ở bất kì đâu, tình cảm 16 năm vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu - Ảnh 8

Mặc dù chung sống nhiều năm, cặp sao chỉ đăng ký kết hôn, không làm đám cưới. Trả lời truyền thông, Trương Trí Lâm từng nói anh hối tiếc vì không dành cho vợ một hôn lễ như tất cả các cô gái luôn mong đợi. Dù vậy, trong cuộc sống đời thường, anh nổi tiếng chiều vợ. Tài tử lãng mạn, thường tặng vợ những món quà cô yêu thích, cùng cô đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống.

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