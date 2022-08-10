Tài tử 'Anh Hùng Xạ Điêu' Trương Trí Lâm lần đầu xuất hiện công khai sau khi bình phục sức khỏe

Nam diễn viên Trương Trí Lâm vừa qua đã xuất hiện tại một sự kiện công khai sau gần 1 tuần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vì điều trị bệnh viêm túi mật.

Tờ ON đưa tin, vào ngày 8/8 vừa qua, Trương Trí Lâm đã tham gia vào một sự kiện của thương hiệu do anh làm gương mặt đại diện được tổ chức ở Hàng Châu. Ban đầu, hoạt động này được dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 7, nhưng vì tình trạng sức khỏe của nam tài tử nên lịch trình bị thay đổi.

Trương Trí Lâm tại sự kiện vào ngày 8/8 vừa qua - Ảnh: Internet

Trong sự kiện này, Trương Trí Lâm đã lộ diện với ngoại hình khỏe khoắn, thân thiện, thần sắc cũng ổn định hơn nhiều dù có gầy hơn so với trước. Nam diễn viên còn hài hước đùa rằng, nhờ vào việc đắp mặt nạ dưỡng da mà anh đã tràn đầy năng lượng và lấy lại vẻ đẹp trai để trở lại với công việc.

Trương Trí Lâm lộ diện với thần sắc tươi tắn - Ảnh: Internet

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, Trương Trí Lâm đã chắp tay cảm ơn đội ngũ bảo vệ vì họ đã dẫn đường đi vào khán phòng và dẫn lối cho anh. Vì hành động thân thiện của mình, nhiều cư dân mạng đã dành cho nam diễn viên trên mạng xã hội Weibo.

Trước đó, vào ngày 30/7, Trương Trí Lâm bất ngờ cảm thấy bụng mình đau quặn thắt, sau đó phải đến bệnh viện cấp cứu. Theo đại diện của Trương Trí Lâm, nam tài tử được chẩn đoán viêm túi mật và được điều trị trong bệnh viện, mọi lịch trình làm việc cũng vì thế mà tạm thời bị hoãn lại.

Đến ngày 1/8, Trương Trí Lâm đã bình phục và xuất viện sau khi được điều trị, thông qua tài khoản Weibo của mình, anh viết: "Các bạn thân mến, tôi đã bình phục, vì vậy đừng lo lắng cho tôi. Tôi muốn khuyên các bạn, sau này, nên ăn ít đồ béo lại. Sau đợt bệnh này, tôi một lần nữa cảm nhận sự quan tâm của mọi người. Cảm ơn tất cả những người đã chúc phúc cho tôi, tôi yêu các bạn".

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