Tài tử 'Anh Hùng Xạ Điêu' Trương Trí Lâm bất ngờ phải nhập viện cấp cứu

Ngôi sao phim "Anh Hùng Xạ Điêu" phải nhập viện khẩn cấp và tạm dừng mọi hoạt động.

Trước đó, Trương Trí Lâm vẫn đi làm và thấy cơ thể hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, vào ngày 30/7, nam diễn viên bất ngờ cảm thấy không khỏe kèm theo là cơn đau quặt thắt và phải đến bệnh viện cấp cứu.

Đại diện của Trương Trí Lâm cho biết nam diễn viên được chẩn đoán viêm túi mật và hiện đang được điều trị trong bệnh viện, mọi lịch trình làm việc tạm thời bị hoãn lại. Đồng thời, phòng làm việc cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với người hâm mộ, hy vọng mọi người không quá lo lắng.

Trương Trí Lâm kết hôn với Hoa hậu Viên Vịnh Nghi vào năm 2001. Cả hai trao nhẫn cho nhau trên máy bay và không tổ chức đám cưới. Hai người có một cậu con trai tên Morton.

Hiện tại, Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi là cặp đôi đắt show truyền hình, quảng cáo cho các thương hiệu. Hai ngôi sao vẫn giữ được gia đình êm ấm, hạnh phúc sau nhiều năm bên nhau.

Nam diễn viên sinh năm 1971. Anh từng là diễn viên độc quyền của hãng TVB và nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như "Anh Hùng Xạ Điêu" (1994), "Bao La Vùng Trời", "Đội Chống Tham Nhũng", "Huynh Đệ Tình Thâm"...

Năm 2021, nam diễn viên có bước ngoặt trong sự nghiệp. Anh trở thành ngôi sao được săn đón ở thị trường giải trí Đại lục sau khi tham gia chương trình Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai.

Sau khi xem những bức ảnh năm 19 tuổi của Viên Vịnh Nghi, tôi đã hiểu tại sao Trương Trí Lâm không để tâm đến quá khứ của cô ấy! Làng giải trí xứ Trung đầy rẫy những cám dỗ và thị phi, vô số cặp đôi đã gặp gỡ, hợp rồi tan khiến netizen tiếc nuối. Bên cạnh những sự chia ly đầy nước mắt ấy, vẫn còn rất nhiều cặp đôi can đảm nắm tay nhau đến tận khi "đầu bạc răng long".

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