Tài tử 'Anh Hùng Xạ Điêu' Trương Trí Lâm bất ngờ phải nhập viện cấp cứu

Sao quốc tế 31/07/2022 15:44

Ngôi sao phim "Anh Hùng Xạ Điêu" phải nhập viện khẩn cấp và tạm dừng mọi hoạt động.

Trước đó, Trương Trí Lâm vẫn đi làm và thấy cơ thể hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, vào ngày 30/7, nam diễn viên bất ngờ cảm thấy không khỏe kèm theo là cơn đau quặt thắt và phải đến bệnh viện cấp cứu.

Đại diện của Trương Trí Lâm cho biết nam diễn viên được chẩn đoán viêm túi mật và hiện đang được điều trị trong bệnh viện, mọi lịch trình làm việc tạm thời bị hoãn lại. Đồng thời, phòng làm việc cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với người hâm mộ, hy vọng mọi người không quá lo lắng.

 

Tài tử 'Anh Hùng Xạ Điêu' Trương Trí Lâm bất ngờ phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 1

Trương Trí Lâm kết hôn với Hoa hậu Viên Vịnh Nghi vào năm 2001. Cả hai trao nhẫn cho nhau trên máy bay và không tổ chức đám cưới. Hai người có một cậu con trai tên Morton.

Hiện tại, Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi là cặp đôi đắt show truyền hình, quảng cáo cho các thương hiệu. Hai ngôi sao vẫn giữ được gia đình êm ấm, hạnh phúc sau nhiều năm bên nhau.

Tài tử 'Anh Hùng Xạ Điêu' Trương Trí Lâm bất ngờ phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 2

 

Nam diễn viên sinh năm 1971. Anh từng là diễn viên độc quyền của hãng TVB và nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như "Anh Hùng Xạ Điêu" (1994), "Bao La Vùng Trời", "Đội Chống Tham Nhũng", "Huynh Đệ Tình Thâm"...

Năm 2021, nam diễn viên có bước ngoặt trong sự nghiệp. Anh trở thành ngôi sao được săn đón ở thị trường giải trí Đại lục sau khi tham gia chương trình Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai. 

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