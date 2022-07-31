Cho rằng một công ty truyền thông đang sử dụng hình ảnh của mình theo cách bất chính, nữ diễn viên Trịnh Sảng đã quyết đâm đơn kiện.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, Trịnh Sảng đã khởi kiện một công ty truyền thông lên tòa án Thượng Hải, Trung Quốc vì cho rằng đơn vị này đã kiếm tiền từ những hình ảnh, thông tin của cô mà chưa hề xin phép. Theo 163, vào ngày 16/8 sắp tới, hai bên sẽ gặp nhau trên tòa.

rịnh Sảng đã khởi kiện một công ty truyền thông lên vì cho rằng đơn vị này đã kiếm tiền từ những hình ảnh, thông tin của cô mà chưa hề xin phép

Được biết, Trịnh Sảng đang là đại diện pháp lý của Hãng phim, văn hóa, truyền hình và điện ảnh Jiujiang - đơn vị đâm đơn kiện. Phạm vi hoạt động của Hãng phim này là kinh doanh các hoạt động nghệ thuật, văn hóa và biểu diễn.

Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Trịnh Sảng cũng đã đâm đơn kiện 5 công ty điện ảnh và giải trí khác tại Trung Quốc vì tranh chấp phí cát-sê cho dự án cổ trang Tân Thiện Nữ U Hồn - bộ phim mà cô nhận vai chính. Theo đó, những bên này đã không thanh toán đầy đủ số tiền thù lao như hợp đồng mặc dù phía Trịnh Sảng đã nỗ lực liên hệ để yêu cầu chi trả.

Tổng số tiền mà Trịnh Sảng yêu cầu được thanh toán là 108 triệu NDT (hơn 373 tỷ đồng), đây đồng thời là tiền cát-sê mà nữ diễn viên đã thỏa thuận khi đồng ý nhận diễn vai chính của bộ phim và được xem là cao kỷ lục trong showbiz Hoa ngữ. Tuy vậy, không rõ vì lý do gì mà vào tháng 3/2022, Trịnh Sảng đã bất ngờ rút bỏ đơn kiện.

Sau scandal trốn thuế, thuê người mang thai hộ, bỏ rơi con sơ sinh, Trịnh Sảng bị Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc "phong sát" vĩnh viễn, gắn mác nghệ sĩ ô danh. Nữ diễn viên cũng bị xóa tên khỏi các dự án từng tham gia, xóa bỏ khỏi các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc và hứng chịu làn sóng tẩy chay trên chính thị trường quê nhà.

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