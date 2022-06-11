Cuộc sống của Trịnh Sảng sau một năm bị 'phong sát'

Sao quốc tế 11/06/2022 09:50

Trịnh Sảng gây chú ý khi đăng ảnh cô mới chụp cho một tạp chí khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Mới đây, Trịnh Sảng gây chú ý khi đăng ảnh cô mới chụp cho một tạp chí. Nữ diễn viên cho biết cô đã rất hồi hộp khi nhận được lời mời chụp hình, trả lời phỏng vấn với tạp chí. Cô chia sẻ: "Đó là một giấc mơ. Tôi dường như đã mơ thấy mình bị mắc kẹt trong một cơn bão và không thể nào thoát ra được. Có lẽ tôi mơ như vậy bởi gặp áp lực trong cuộc sống".

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Nữ diễn viên cũng cho biết thời gian qua, cô nhận được lời mời công việc của một số đơn vị nhưng đều từ chối. Nhưng cô thay đổi vì lần này thấy tờ tạp chí cá tính, độc đáo và phù hợp với mình.

Ngay sau khi Trịnh Sảng cập nhật động thái mới, nhiều người hâm mộ vào chúc mừng cô và bày tỏ hy vọng nữ diễn viên sớm tái xuất. Tuy nhiên cũng có không ít cư dân mạng chỉ trích việc định quay lại làng giải trí của sao nữ họ Trịnh sau bê bối đời tư.

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Trịnh Sảng là ngôi sao mở đầu cho loạt scandal của các ngôi sao trong năm 2021. Cô vướng tai tiếng thuê người mang thai hộ, sau đó bỏ con. Nữ diễn viên còn bị xử phạt 299 triệu nhân dân tệ (46,1 triệu USD) vì tội trốn thuế. Đáng chú ý, người vạch mặt Trịnh Sảng chính là Trương Hằng – bạn trai cũ của cô.  Sau scandal trốn thuế, tài khoản ngân hàng của nữ diễn viên và bố mẹ bị tòa án đóng băng. Cô không có thu nhập và sống nhờ sự trợ cấp của bạn bè. Nữ diễn viên đối diện với khoản nợ lớn, vướng kiện tụng với hàng loạt đơn vị, nhãn hàng. 

Cuối năm 2021, Hiệp hội Biểu diễn Trung Quốc công bố danh sách 88 nghệ sĩ bị cảnh cáo công khai, trong đó có tên Trịnh Sảng. Đây được xem là dấu chấm hết cho sự nghiệp của nữ diễn viên. 

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