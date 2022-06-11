Rúc rịch tái xuất mặc kệ phong sát sau bê bối chấn động địa cầu, Trịnh Sảng nhận về vô vàn chỉ trích, công chúng đặt dấu chấm hỏi to đùng

Vào đầu năm ngoái, Trịnh Sảng bị bạn trai cũ là Trương Hằng cho rằng cô đã bỏ rơi con sau khi nhờ người mang thai hộ. Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn phải đóng phạt 299 triệu NDT (khoảng 1.000 tỷ đồng). Trước loạt bê bối của người đẹp, Tổng cục Phát thanh - Truyền hình Trung Quốc đã quyết định cấm cô tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Tuy nhiên mới đây trên trang cá nhân, Trịnh Sảng đã tung loạt ảnh mới chụp cho một tạp chí. Dường như đây là những động thái đầu tiên của cô nàng cho việc quay trở lại làng giải trí .

Trịnh Sảng xuất hiện với tạo hình u ám, bí ẩn.

Sự xuất hiện của cô tại một tạp chí bất chấp việc bị "phong sát" khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Nữ diễn viên chỉ đăng ảnh, không kèm theo dòng chú thích.

Trịnh Sảng cho biết trong khoảng thời gian vừa qua, cô từng không ít lần nhận được lời mời công việc nhưng đều từ chối. Tuy nhiên vì tờ tạp chí sở hữu phong cách độc đáo và phù hợp nên cô nàng đã nhận lời. Về cảm xúc khi thực hiện bộ ảnh, cô chia sẻ: "Đó là một giấc mơ. Tôi dường như đã mơ thấy mình bị mắc kẹt trong một cơn bão và không thể nào thoát ra được. Có lẽ tôi mơ như vậy bởi gặp áp lực trong cuộc sống".

Trước màn tái xuất của cô nàng, cư dân mạng đã chia ra hai luồng ý kiến khác nhau. Một bên bày tỏ sự nhung nhớ dành cho hoa đán đình đám ngày nào, bên còn lại ra sức phản đối và chỉ trích việc Trịnh Sảng có ý định quay lại làng giải trí: "Tôi rất nhớ bạn, Trịnh Sảng", "Cuối cùng chị cũng quay trở lại rồi", "Tại sao cô ấy vẫn xuất hiện vậy?", "Không ngờ luôn"..

Trước khi bị "phong sát", Trịnh Sảng là nữ diễn viên được khán giả vô cùng yêu thích và mến mộ.