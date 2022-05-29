Bỗng dưng được so sánh giống Trịnh Sảng, Dương Siêu Việt khiến fan lo lắng chuyện gì đang diễn ra đây?

Tuy nhiên, nữ diễn viên bất ngờ vướng vào rắc rối trong một lần livestream. Cụ thể, trong một lần hướng dẫn fan tìm kiếm vai diễn Dương Siêu Việt cho biết, fan phải tag tài khoản chính thức của một bộ phim rồi gửi CV của cô. Sau đó, người hâm mộ hãy chọn một số nhà sản xuất để nhắn tin liên tục. Tuy nhiên, fan nên giả vờ làm khán giả trung lập và khen ngợi diễn xuất của nữ diễn viên.

Dương Siêu Việt nổi tiếng là người có EQ cao trong giới giải trí . Cô có tính cách lạc quan, khéo léo, giao tiếp tốt nên được nhiều người yêu mến.

Vì thế, Dương Siêu Việt phải lên tiếng giải thích sự việc. Cô cho biết bản thân chỉ nói đùa với fan chứ không có mục đích nào khác.

Mặc dù chỉ là lời nói bông đùa của của mỹ nhân họ Dương những nó vấp phải làn sóng phẫn nộ từ phía người hâm mộ khi họ cho rằng cô nàng đang tự tâng bốc bản thân mình lên hơi lố.

Nữ diễn viên cũng khẳng định, hiện tại cô không thiếu công việc. Những dự án cô đang thực hiện đều do bản thân nỗ lực mà có. Sau cùng, người đẹp họ Dương còn nói:

"Tôi dám nói nhưng các bạn dám tin mới là có vấn đề".

Mặc dù Dương Siêu Việt đã lên tiếng bào chữa nhưng vẫn bị dư luận chỉ trích. Cư dân mạng còn so sánh cô với Trịnh Sảng vì đều có hành động khó hiểu.

Dương Siêu Việt nhận về loạt chỉ trích sau phát ngôn của mình trên sóng livestream - Ảnh: Internet

Dẫu vậy vẫn không ít người tỏ ra thông cảm với lời phát biểu của cô nàng và hy vọng cô nên biết bản thân mình là người nổi tiếng nên những lời từ mỹ nhân họ Dương sẽ gặp phải nhiều sự soi mói từ phía netizen.

Công chúng nhận xét về hành động của Dương Siêu Việt như sau:

- Trước còn thấy mọi người khen cô EQ cao mà giờ ai tin lời cô nói thì cô chỉ cần bảo mình đùa thôi, người nào tin là có vấn đề. EQ tốt ghê.

- Mình biết Dương Siêu Việt chỉ nói vui vui thôi. Nhưng mình sợ fan của cô có nhiều người điên điên tưởng thật thì mệt đấy.

- Nói chung là rút kinh nghiệm, đừng nên nói vậy với fan. Đời nhiều người khùng lắm.

- Tôi thấy hơi giống Trịnh Sảng rồi đấy.

- Thần tượng đùa với fan là bình thường nhưng đùa xong thì nên chêm thêm một câu: "Tôi đùa thôi, đừng tin". Luôn đánh giá cao EQ bạn này mà sao bây giờ thấy không bằng thần tượng Douyin luôn vậy? Thề tôi xem live trên Douyin họ cũng hay đùa nhưng luôn biết nhắc nhở mọi người đó chỉ là đùa thôi.

- Ai cũng bảo cô này được cái may lên nổi tiếng, mà thấy nhiều lúc làm quá. Diễn viên không lo cải thiện diễn xuất đi cứ dăm bữa lại lên đùa quá trớn.