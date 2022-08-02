Tài tử 'Anh Hùng Xạ Điêu' Trương Trí Lâm bình phục sau ca cấp cứu 'thập tử nhất sinh'

Sao quốc tế 02/08/2022 18:20

Nam diễn viên Trương Trí Lâm đã bình phục và xuất viện sau khi điều trị viêm túi mật.

Theo tin tức ngày 1/8, Trương Trí Lâm đã bình phục và xuất viện sau khi điều trị viêm túi mật. Hiện tại, sức khỏe của nam diễn viên ổn định, tuy nhiên anh vẫn sẽ nằm nhà nghỉ ngơi ít ngày trước khi trở lại với công việc.

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Trương Trí Lâm đã bình phục và xuất viện sau khi điều trị viêm túi mật - Ảnh minh họa: Internet

Thông qua tài khoản Weibo của mình, Trương Trí Lâm viết: "Các bạn thân mến, tôi đã bình phục, vì vậy đừng lo lắng cho tôi. Tôi muốn khuyên các bạn, sau này, nên ăn ít đồ béo lại. Sau đợt bệnh này, tôi một lần nữa cảm nhận sự quan tâm của mọi người. Cảm ơn tất cả những người đã chúc phúc cho tôi, tôi yêu các bạn".

Trước đó, Trương Trí Lâm cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn bình thường và vẫn đi làm như mọi ngày. Tuy nhiên, đến ngày 30/7 vừa qua, anh bất ngờ cảm thấy bụng mình đau quặn thắt, sau đó phải đến bệnh viện cấp cứu.

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Theo đại diện của Trương Trí Lâm, nam tài tử được chẩn đoán viêm túi mật và được điều trị trong bệnh viện, mọi lịch trình làm việc cũng vì thế mà tạm thời bị hoãn lại. Bên cạnh đó, phía đại diện của nam diễn viên cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với người hâm mộ, hy vọng mọi người không quá lo lắng.

Trương Trí Lâm là diễn viên nổi tiếng Hong Kong. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh đã tham gia vào nhiều bộ phim như Anh Hùng Xạ Điêu, Bao La Vùng Trời 2, Đường Về Hạnh Phúc... Anh kết hôn với hoa hậu Viên Vịnh Nghi vào năm 2001, hai vợ chồng hiện có một con trai là Morton Trương Mộ Đồng.

Tài tử 'Anh Hùng Xạ Điêu' Trương Trí Lâm bất ngờ phải nhập viện cấp cứu

Tài tử 'Anh Hùng Xạ Điêu' Trương Trí Lâm bất ngờ phải nhập viện cấp cứu

Ngôi sao phim "Anh Hùng Xạ Điêu" phải nhập viện khẩn cấp và tạm dừng mọi hoạt động.

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