'Bông hồng lai' Ngô Thiên Ngữ gây sốt với loạt ảnh thuở nhỏ xinh như búp bê

Mới đây, diễn viên, người mẫu Ngô Thiên Ngữ chia sẻ với fan nhiều ảnh khi cô còn là một bé gái. "Bông hồng lai" có đôi mắt to tròn, mũi cao. Ngô Thiên Ngữ sinh ra ở Đại lục, lớn lên ở Hong Kong, phát triển sự nghiệp với vai trò diễn viên, người mẫu.

Càng lớn, Ngô Thiên Ngữ (ngoài cùng bên phải) càng được khen vì nhan sắc nổi trội. Ảnh: Internet

Ngô Thiên Ngữ từng có mối tình 5 năm với Lâm Phong, trước khi nam diễn viên kết hôn với người mẫu Trương Hinh Nguyệt. Ngô Thiên Ngữ có cha là người Pháp và mẹ là người gốc Thượng Hải, Trung Quốc. Năm 17 tuổi, người đẹp ký hợp đồng với công ty điện ảnh và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Ngô Thiên Ngữ được xem là một trong những "bông hồng lai" quyến rũ và sắc sảo nhất Hong Kong.

Khi hẹn hò Lâm Phong, Ngô Thiên Ngữ nhiều lần bị truyền thông chỉ trích là "kiều nữ đào mỏ" vì thường đăng tải những món quà giá trị như siêu xe, trang sức đắt tiền nhận từ bạn trai. Cuối năm 2017, cả hai chia tay, Ngô Thiên Ngữ nhanh chóng bị đưa tin hẹn hò một doanh nhân giàu có khác.

Ngô Thiên Ngữ và Lâm Phong từng có 5 năm yêu đương. Ảnh: Internet

Là người mẫu, diễn viên nhưng khán giả nhận xét danh tiếng của "bông hồng lai" 29 tuổi chỉ xoay quanh chuyện tình với các bạn trai đại gia.

Nhan sắc xinh đẹp "vạn người mê" của Ngô Thiên Ngữ. Ảnh: Internet

Hiện tại, Ngô Thiên Ngữ đang yêu doanh nhân giàu có Thi Bá Hùng. Cả hai hẹn hò một thời gian ngắn vào năm 2018, nhưng họ chia tay vì Thi Bá Hùng phải lòng người mới. Đến đầu năm 2020, họ tái hợp và Ngô Thiên Ngữ được đại gia chiều chuộng hết mực.

Nữ diễn viên trẻ ít nhắc đến bạn trai đại gia để tránh bị so sánh với người yêu trước đó là tài tử Lâm Phong. Tuy nhiên, Thi Bá Hùng không ngần ngại ủng hộ các dự án phim của bạn gái một cách công khai.

Thi Bá Hùng - bạn trai đại gia giàu có của "bông hồng lai" 29 tuổi. Ảnh: Internet

Ngô Thiên Ngữ sinh năm 1993, cô mang trong mình hai dòng máu Trung - Pháp và gây thương nhớ bởi vẻ đẹp lai ngọt ngào, cuốn hút cùng thân hình mảnh mai, gợi cảm. Mỹ nhân 29 tuổi gia nhập làng giải trí từ năm 2010 với vai trò người mẫu, diễn viên. Cô từng xuất hiện trong các bộ phim: Khai tâm ma pháp, Bát tinh báo hỷ, Khách sạn trăm sao, Diệp Vấn 3, Thợ săn tiền thưởng…