'Quắn quéo' với dự án phim cổ trang ngọt ngào, cực sủng 'Phu Quân xin tự trọng'

Bộ phim là câu chuyện ngọt ngào, đáng yêu xoay quanh nữ chính Mộc Tiểu Tịch. Cùng với những tình tiết oái oăm, hài hước, "Phu Quân xin tự trọng" khiến khán giả không khỏi bật cười.

Bộ phim Phu Quân xin tự trọng bao gồm 24 tập, chính thức lên sóng trên nền tảng Tencent Video từ ngày 30/9. Phim với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên trẻ: Dương Trạch, Đồ Chỉ Oánh, Hứa Quốc Đống, Phán Lý Đồng... Cặp đôi diễn viên chính trong bộ phim "Phu quân xin tự trọng". Ảnh: Internet Bộ phim là câu chuyện ngọt ngào, đáng yêu xoay quanh nữ chính Mộc Tiểu Tịch. Cùng với những tình tiết oái oăm, hài hước, Phu Quân xin tự trọng khiến khán giả không khỏi bật cười.

Theo đó, Mộc Tiểu Tịch vô tình xuyên vào tiểu thuyết của chính mình, phải hoàn thành mười nhiệm vụ mới có thể trở về. Tuy nhiên khi nam chính của câu chuyện cũng được biết trước tình tiết, câu chuyện phát triển theo hướng long trời lở đất, vận mệnh của hai người cũng vì thế mà đan xen thật chặt vào nhau. Những tình tiết dễ thương, ngọt ngào trong bộ phim khiến khán giả thích thú. Ảnh: Internet Tuy kinh phí phim cũng như kịch bản không được đầu tư tỉ mỉ như những bộ phim chính kịch khác song Phu Quân xin tự trọng vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Sự kết hợp đầy ăn ý của bộ đôi diễn viên trẻ Dương Trạch, Đồ Chỉ Oánh cũng là một trong những yếu tố khiến Phu Quân xin tự trọng nhận được phản ứng tích cực.

Nam chính Dương Trạch sinh ngày 26/12/1995 tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Sau khi anh học xong cấp ba, anh đã thi đậu vào trường nghệ thuật Tứ Xuyên và theo học chuyên ngành diễn xuất. Trong khoảng thời gian tại đây, Dương Trạch đã bắt đầu học tập diễn xuất, cố gắng rút kinh nghiệm và nâng cao trình độ cơ bản của bản thân, để làm bàn đạp vững chắc trong sự nghiệp diễn xuất sau này của anh. Năm 2017, anh chính thức bước chân vào làng giải trí Hoa Ngữ khi lần đầu đảm nhận vai diễn Dương Đinh trong bộ phim Chung Đáo Tróc Yêu Ký. Không bao lâu sau, tháng 10/2017 anh đã nhận về cho mình một dự án phim cổ trang lớn mang tên Chiêu Dao. Song lần này, anh đã có dịp hợp tác chung với nhiều diễn viên đình đám của sứ Hoa Ngữ, trong đó có hai gương mặt tiêu biểu là nữ diên viên Bạch Lộc và sao nam Hứa Khải. Trong khi đó, nữ chính Đào Chỉ Oánh cũng là diễn viên mới nổi của showbiz Hoa ngữ. Cô sinh năm 1999, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung Ương Trung Quốc.

Chân dung nam diễn viên vào vai Dương Quá trong 'Thần điêu đại hiệp' 2022 Triệu Hoa Vi (24 tuổi) hiện đang là cái tên được công chúng quan tâm khi được giao vai diễn kinh điển Dương Quá trong "Thần điêu đại hiệp" 2022.

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