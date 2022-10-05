'Ngôi sao võ thuật' Triệu Văn Trác bị chê múa kiếm thiếu chân thực

Nhiều người nhận xét màn múa kiếm của sao võ thuật Triệu Văn Trác đi ngược định luật vật lý, không chân thực, số khác khen đẹp mắt.

Triệu Văn Trác là sao hành động hàng đầu làng phim Hoa ngữ thập niên 1990, 2000. Anh từng đoạt giải quán quân Võ thuật toàn Trung Quốc năm 1991, giỏi các môn đấu kiếm, bắn súng và tán thủ, tinh thông Thái Cực Quyền. Gia nhập làng phim năm 1992, Triệu Văn Trác thành danh nhờ các phim điện ảnh Hoàng Phi Hồng 4: Vương giả chi phong (1993), Hoàng Phi Hồng 5 (1994), phim truyền hình Hoàng Phi Hồng (1996). Ngôi sao võ thuật Triệu Văn Trác. Ảnh: Internet Ngày 4/10, video tài tử Trung Quốc biểu diễn võ thuật ở Vạn Lý Trường Thành thành tâm điểm chú ý trên Weibo. Tài tử 50 tuổi phô diễn kungfu với các vũ khí như đao, kiếm, côn nhị khúc. Trên trang cá nhân, anh cho biết video nhằm đề cao tinh thần thượng võ.

Màn múa kiếm của Triệu Văn Trác nhận được sự quan tâm của khán giả. Ảnh: Internet Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đoạn múa kiếm của "huyền thoại võ thuật" đã được cắt ghép, xử lý hậu kỳ. Không ít người nhận xét màn múa kiếm của Triệu Văn Trác đi ngược định luật vật lý, không chân thực. Bên cạnh đó, nhiều khán giả khen cảnh quay đẹp mắt, Triệu Văn Trác thể hiện được năng lực võ thuật thực thụ.

Ảnh minh họa: Internet Triệu Văn Trác sinh năm 1972, xuất thân trong gia đình con nhà nòi giới võ thuật. Năm lên 8 tuổi, Triệu Văn Trác đã được cha cho vào học ở Thiếu lâm tự. Với nền tảng đó, anh giành được rất nhiều giải thưởng võ thuật, ví dụ như năm 12 tuổi, anh giành chức vô địch cho sinh viên toàn quốc. Đến đại học, Triệu Văn Trác theo học ngành Đào tạo võ thuật của trường Đại học thể thao Bắc Kinh. Sau này, Triệu Văn Trác gây sốt khi xuất hiện trên màn ảnh với các vai diễn về 2 nhân vật nổi danh Phương Thế Ngọc và Hoàng Phi Hồng. Có thể nói thời bấy giờ Triệu Văn Trác chính là ngôi sao võ thuật hứa hẹn kế thừa đàn anh đi trước là Lý Liên Kiệt. Từ năm 2006, Triệu Văn Trác vì kết hôn nên sự nghiệp chững lại. Anh cũng không còn mặn mà với chuyện phim ảnh như trước mà dành thời gian cho gia đình. Triệu Văn Trác hiện đang có hôn nhân hạnh phúc cùng người mẫu Trương Đan Lộ, họ có ba con. Trước khi kết hôn, anh trải qua cuộc tình sóng gió với huyền thoại làng phim ảnh, âm nhạc Hong Kong Mai Diễm Phương.

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