'Chân dài đắt giá nhất Đài Loan' lên chức mẹ ở tuổi 48, sau 9 tháng sinh con đã lấy lại body nuột nà vạn người mê

Sao quốc tế 06/10/2022 16:53

Lâm Chí Linh lên chức mẹ ở tuổi 48, cô hạ sinh con trai vào đầu năm nay. Hiện tại, siêu mẫu nổi tiếng đã lấy lại vóc dáng và bận rộn với công việc.

Cuối tháng 1/2022, Lâm Chí Linh hạnh phúc thông báo vợ chồng cô vừa đón con đầu lòng. "Cảm ơn con đã đến với gia đình. Cuối cùng, thiên thần nhỏ cũng chào đời trong vòng tay của vợ chồng tôi. Tôi đón con đến thế giới này bằng tất cả tình thương. Hy vọng tôi sẽ bắt đầu một năm mới tích cực, hạnh phúc bên những người tôi yêu thương", người mẫu xúc động viết.

'Chân dài đắt giá nhất Đài Loan' lên chức mẹ ở tuổi 48, sau 9 tháng sinh con đã lấy lại body nuột nà vạn người mê - Ảnh 1
Lâm Chí Linh sinh con ở tuổi 48. Ảnh: Internet

Sau 9 tháng sinh con đầu lòng, hiện Lâm Chí Linh đã lấy lại vóc dáng và bận rộn với công việc. Mới đây, loạt ảnh hậu trường Lâm Chí Linh làm mẫu cho một tạp chí thời trang được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý. Trong bộ hình, diễn viên khoe hình thể cân đối, chân dài thon nuột không mỡ thừa. Khán giả khen chân dài gốc Đài Loan nhuận sắc hơn nhờ làm mẹ.

'Chân dài đắt giá nhất Đài Loan' lên chức mẹ ở tuổi 48, sau 9 tháng sinh con đã lấy lại body nuột nà vạn người mê - Ảnh 2
Body hoàn hảo của "bà mẹ một con" khiến nhiều người trầm trồ. Ảnh: Intrenet

Được biết, hiện Lâm Chí Linh và chồng con trở về Đài Loan, sau thời gian ở Nhật Bản - quê chồng cô. Cô cũng bắt đầu nhận công việc với vai trò người mẫu. Ở tuổi 48, Lâm Chí Linh vẫn được nhiều thương hiệu chào đón và yêu chuộng. Cô còn chuẩn bị ra mắt tự truyện.

'Chân dài đắt giá nhất Đài Loan' lên chức mẹ ở tuổi 48, sau 9 tháng sinh con đã lấy lại body nuột nà vạn người mê - Ảnh 3

Lâm Chí Linh và chồng, ca sĩ Akira (tên thật Kurosawa Ryohei) của nhóm nhạc Nhật Bản Exile, kết hôn vào tháng 11/2019 sau 8 năm quen nhau. Kể từ khi về chung nhà, cặp sao rất mong mỏi có con. Chân dài đắt giá bậc nhất Đài Loan được cho là đã từ chối một số công việc để chuẩn bị cho việc mang thai. 

Từ lúc có tin vui đến khi đón em bé chào đời, Lâm Chí Linh không chia sẻ bất cứ thông tin nào liên quan. Chỉ đến khi "mẹ tròn con vuông", siêu mẫu nổi tiếng mới chia sẻ đến truyền thông và công chúng. Cũng vì kín kẽ và không lộ ảnh lúc mang thai, Lâm Chí Linh đối diện tin đồn mang thai hộ. Tuy nhiên, ông xã nữ siêu mẫu đã lên tiếng phủ nhận. 

"Chúng tôi gặp khó khăn trong việc có con là thật. Nhưng Lâm Chí Linh chưa từng từ bỏ. Cô ấy luôn tin rằng sẽ có phép màu xảy ra khi bản thân kiên trì và tin tưởng. Và quả thật điều kỳ diệu đã đến với gia đình chúng tôi", thành viên nhóm Exile nói.

'Chân dài đắt giá nhất Đài Loan' lên chức mẹ ở tuổi 48, sau 9 tháng sinh con đã lấy lại body nuột nà vạn người mê - Ảnh 4

Lâm Chí Linh không còn là cái tên xa lạ với công chúng châu Á. Cô thành công với vai trò diễn viên, người mẫu và được mệnh danh là “siêu mẫu đắt giá nhất Đài Loan” hay “mỹ nhân số 1 Đài Loan”. Chân dài 1,74m nhiều năm liền xuất hiện trong danh sách những người mẫu được trả lương cao nhất xứ Đài đồng thời ghi dấu ấn trên màn ảnh với các bộ phim như: Đại chiến Xích Bích, Thích Lăng, Điệp vụ tuyệt mật, Tây Du Ký: Nữ nhi quốc…

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