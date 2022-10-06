Trước nghi vấn hôn nhân tan vỡ do chồng ngoại tình, vợ Trần Hạo Dân nói gì?

Sao quốc tế 06/10/2022 14:58

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung râm ran tin đồn Trần Hạo Dân ngoại tình, khiến cuộc hôn nhân 11 năm với Tưởng Lệ Sa đổ vỡ.

Ngày 5/10, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Trần Hạo Dân và vợ là Tưởng Lệ Sa vướng tin đồn chia tay sau 11 năm chung sống. Thậm chí, một nguồn tin còn khẳng định Tưởng Lệ Sa "tố" chồng đã nói dối mình rằng anh bận đóng phim trong kỳ nghỉ vừa qua nhưng thật là đi ra ngoài để tìm "niềm vui riêng".

Nguồn tin này cho biết thêm, người mẫu sinh năm 1985 phàn nàn chồng thường bỏ bê gia đình, không quan tâm đến vợ con khiến cô cảm thấy không thể tiếp tục chịu đựng, thậm chí, cô còn dọa sẽ ly hôn với chồng sau kỳ nghỉ.

Trước nghi vấn hôn nhân tan vỡ do chồng ngoại tình, vợ Trần Hạo Dân nói gì? - Ảnh 1
Hôn nhân của Trần Hạo Dân và vợ bị cho là đang trục trặc. Ảnh: Internet

Trước những tin đồn liên quan đến hạnh phúc gia đình, mới đây, bà xã của Trần Hạo Dân đã chính thức lên tiếng. Theo đó, trong xuất hiện trong livestream cũng với chồng, người mẫu Tưởng Lệ Sa cho biết: "Đừng tin vào những tin đồn sai sự thật. Giữa chúng tôi hoàn toàn không có mâu thuẫn. Câu chuyện là thêu dệt, không có lý do gì tôi phải bận tâm đi giải thích, chỉ mong cuộc sống yên ổn". Cô còn khoe chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út.

Tưởng Lệ Sa cũng cho biết cô hoàn toàn không biết đến tin tức ly hôn gây xôn xao mạng xã hội. Chỉ khi chồng nói, cô mới bất ngờ.

Trước nghi vấn hôn nhân tan vỡ do chồng ngoại tình, vợ Trần Hạo Dân nói gì? - Ảnh 2
Tưởng Lệ Sa và Trần Hạo Dân xuất hiện cùng nhau trên sóng livestream cho thấy vẫn đang hạnh phúc, cả hai bác tin đồn chia tay. Ảnh: Internet

Một số bạn bè của cặp vợ chồng cho biết tin đồn khó có cơ sở vì vợ chồng Trần Hạo Dân vốn rất hạnh phúc, yêu thương nhau. Gần đây, Tưởng Lệ Sa còn gọi điện cho một số người bạn, bàn về chuyện tổ chức sinh nhật cho chồng cô (7/10). Hồi tháng 7, họ vừa tổ chức kỷ niệm 11 năm ngày cưới.

Trước nghi vấn hôn nhân tan vỡ do chồng ngoại tình, vợ Trần Hạo Dân nói gì? - Ảnh 3
Nam diễn viên bên vợ và 4 con. Ảnh: Intrenet

Trần Hạo Dân và người mẫu Tưởng Lệ Sa kết hôn vào năm 2011. Lễ cưới diễn ra đúng vào ngày 11/7 là sinh nhật của Tưởng Lệ Sa. Vào ngày quan trọng nhất của cuộc đời, cô nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, người thân: "Sinh nhật vui vẻ, song hỷ lâm môn". 

Trần Hạo Dân (sinh năm 1969) nổi tiếng qua các bộ phim như: Thiên long bát bộ, Phong thần bảng, Yên Hoa tam nguyệt... Tưởng Lệ Sa kém chồng 16 tuổi. Từ khi kết hôn, Lệ Sa không còn xuất hiện trên sàn diễn thời trang. Cô sinh cho chồng 4 con, ba gái một trai.

Trước nghi vấn hôn nhân tan vỡ do chồng ngoại tình, vợ Trần Hạo Dân nói gì? - Ảnh 4

Từ khi làm vợ Trần Hạo Dân, Tưởng Lệ Sa dành trọn thời gian cho việc bầu bí, sinh nở, chăm sóc tổ ấm nhỏ. Bù lại, Trần Hạo Dân miệt mài kiếm tiền tại Đại lục để lo toan cho gia đình. Anh từng tiết lộ nỗi vất vả khi nhà đông con, các bé tuổi lại sàn sàn nhau, đòi hỏi bố mẹ phải theo sát, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, tiền bạc cũng thường "đội nón ra đi" rất chóng vánh.

Do là trụ cột kinh tế chính trong gia đình, tài tử phải vất vả làm việc ở cả Hong Kong và đại lục. Để tăng cơ hội xuất hiện trên màn ảnh, anh còn tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ cải thiện nhan sắc ở tuổi xế chiều. Vì muốn đảm bảo sinh hoạt phí, vợ anh lên mạng bán hàng online. Ngay cả lúc ốm nằm viện, Tưởng Lệ Sa vẫn không rời điện thoại.

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