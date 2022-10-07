Con gái Tăng Chí Vỹ nói gì khi cha cưỡng hôn chân dài 26 tuổi?

Tăng Bảo Nghi cho biết, gia đình cô thường có thói quen gọi điện cho nhau nếu như ai đó gặp phải vấn đề nghiêm trọng.

Mới đây, Tăng Bảo Nghi - ái nữ của ông trùm TVB Tăng Chí Vỹ - xuất hiện trong một sự kiện công khai. Tại đây, Tăng Bảo Nghi đã thoải mái trả lời về bê bối cưỡng hôn của bố thời gian qua.

Được hỏi tâm trạng của Tăng Chí Vỹ có bị ảnh hưởng bởi điều này không, Tăng Bảo Nghi thẳng thắn nói không biết. Cô cũng chia sẻ không hề quen biết nữ người mẫu trên, dù vậy vẫn thấy cô ấy rất đẹp.

"Song tôi đã không gọi cho bố sau khi xem video. Chuyện cũng không có gì, không nhất thiết phải liên lạc. Nếu bạn nhìn bức ảnh sẽ cảm thấy nụ hôn kéo dài rất lâu tưởng như 10 phút, nhưng video thực tế chỉ có 0,5 giây mà thôi", Tăng Bảo Nghi nói.

Tăng Bảo Nghi bên người cha quyền lực nhưng cũng lắm thị phi. Ảnh: Internet

Những ngày qua, mạng xã hội xứ Trung xôn xao hình ảnh Tăng Chí Vỹ cưỡng hôn người mẫu Lebara (26 tuổi). Trước làn sóng công kích, ông trùm showbiz xứ Hương Cảng cho biết hành động hôn môi Lebara chỉ là phép xã giao, lịch sự. Theo lời trùm showbiz Hong Kong, ông không quen biết nữ người mẫu từ trước, và được bạn bè mời đến dự tiệc của cô gái người Malaysia. Sau bữa tiệc, họ không có bất kỳ liên hệ cá nhân nào với nhau.

Hành động Tăng Chí Vỹ cưỡng hôn người mẫu 26 tuổi khiến ông bị chỉ trích dữ dội. Ảnh: Intrenet

Nguồn cơn vụ ồn ào xuất phát từ việc Lebara chia sẻ những khoảnh khắc trong tiệc sinh nhật lên trang cá nhân. Người đẹp đăng tải video ghi lại cảnh Tăng Chí Vỹ nhảy múa, thổi nến chúc mừng sinh nhật và được ông hôn môi. Hình ảnh này sau đó trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Tăng Chí Vỹ hứng búa rìu dư luận vì hành động không đứng đắn với nữ người mẫu 26 tuổi. Bên cạnh những phản ứng tiêu cực cho Tăng Chí Vỹ, công chúng cũng cho rằng Lebara cố tình tạo tranh cãi tình ái với đàn anh để gây chú ý.

Trước những công kích từ dư luận, người mẫu trẻ cho biết, ban đầu khi đăng tải video, cô chỉ muốn lan tỏa niềm vui, hy vọng được nhiều người hơn nữa chúc phúc trong ngày sinh nhật. Tuy nhiên, người đẹp không lường trước những nguy cơ truyền thông có thể xảy ra. Lebara cũng khẳng định cô không cảm thấy phản cảm khi được Tăng Chí Vỹ ôm hôn.

Người mẫu Malaysia cho biết, cô không lường trước sự việc sau khi đăng video thân mật với ông trùm TVB

Lebara 26 tuổi, đến từ Malaysia. Cô có chiều cao 1,8 m và ngoại hình nóng bỏng. Nhờ scandal nụ hôn tai tiếng với Tăng Chí Vỹ, người đẹp nổi tiếng sau một đêm.

Tăng Chí Vỹ sinh năm 1953, là diễn viên hài, MC nổi tiếng của Hong Kong. Ông là người có địa vị quyền lực trong giới nghệ sĩ xứ Cảng Thơm, từng là chủ tịch của Hiệp hội diễn viên Hong Kong và là bạn thân của rất nhiều ngôi sao lớn như Mai Diễm Phương, Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu, Chung Trấn Đào.

Hiện tại, Tăng Chí Vỹ là tổng giám đốc của đài TVB và là nhân vật quyền lực trong giới giải trí. Các nghệ sĩ, người đẹp đều lấy lòng Tăng Chí Vỹ mong có cơ hội diễn xuất hay muốn giành giải thưởng.