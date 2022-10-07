'Phi Hồ Ngoại Truyện' kết thúc, thương cho số phận của nàng Trình Linh Tố: Yêu đơn phương nhưng chẳng dám thổ lộ, cuối cùng hy sinh mạng sống vì chàng

Sao quốc tế 07/10/2022 21:44

"Phi Hồ Ngoại Truyện" sau khi lên sóng đã thu hút sự quan tâm từ khán giả. Trong đó, người xem đặc biệt ấn tượng với nhân vật Trình Linh Tố do Hình Phi thể hiện.

Nhắc đến các tác phẩm võ hiệp Trung Hoa, có thể nói Kim Dung là cái tên lừng lẫy không thể thay thế. Dù hàng loạt tác phẩm để đời của ông đã gắn liền ký ức nhiều thế hệ, Phi Hồ Ngoại Truyện lại là "đứa con tinh thần" đặc biệt, chưa từng được chuyển thể thành phim. Xuất bản lần đầu năm 1960, nguyên tác luôn nằm trong danh sách những tiểu thuyết xuất sắc, được yêu thích nhất của cố nhà văn xứ Trung.

Ngay từ khi công bố, Phi Hồ Ngoại Truyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông lẫn khán giả. Nhờ quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng và ê-kíp dày dặn kinh nghiệm, bộ phim ngay sau khi ra mắt lập tức thu hút lượng người xem lớn.

Sau chặng đường phát sóng, cuối cùng Phi Hồ Ngoại Truyện đã kết thúc. Người xem đặc biệt ấn tượng với màn thể hiện của Hình Phi trong vai cao thủ độc dược Trình Linh Tố.

'Phi Hồ Ngoại Truyện' kết thúc, thương cho số phận của nàng Trình Linh Tố: Yêu đơn phương nhưng chẳng dám thổ lộ, cuối cùng hy sinh mạng sống vì chàng - Ảnh 1
Hình Phi đảm nhiệm vai Trình Linh Tố - cô gái am hiểu độc dược, yêu Hồ Phỉ sâu nặng. Ảnh: Internet

Như đã biết, Phi Hồ Ngoại Truyện là tiền truyện của Tuyết Sơn Phi Hồ nổi tiếng, nên nhân vật Hồ Phỉ không tránh khỏi những mất mát đau thương và đây cũng là tiền đề để chàng trở thành đại hiệp lừng lẫy chốn giang hồ.

Biết là vậy, nhưng cái chết của nhân vật Trình Linh Tố có lẽ vẫn là điều gì đó quá sức chịu đựng với người yêu mến Phi Hồ Ngoại Truyện. Nhân vật của Hình Phi là cô gái lanh lợi, hoạt bát, có tấm lòng nhân hậu, luôn trợ giúp Hồ Phỉ trên con đường hành hiệp. Chỉ tiếc rằng, vì quá mang nặng mối tình với Viên Tử Y, Hồ Phỉ đã không thể cảm nhận được tấm chân tình của Linh Tố. 

Dù không được đáp lại tấm chân tình nhưng Trình Linh Tố vẫn quyết tâm dành hết sinh mệnh để cứu Hổ Phỉ. Nàng bất chấp việc chưa có ai giải được độc dược, tự mình kề môi hút lấy chúng vào bản thân mình. Cái kết ấy buồn lắm, khi mà chàng trai bất lực bế người con gái nhỏ bé trên tay nhưng chẳng thể làm được gì. Nàng ra đi thanh thản mà vẫn không quên lo lắng cho Hồ Phỉ một lần cuối cùng.

Nhưng dù thế nào, cả hai đã có những ngày tháng viên mãn bên nhau trước khi âm dương cách biệt.

'Phi Hồ Ngoại Truyện' kết thúc, thương cho số phận của nàng Trình Linh Tố: Yêu đơn phương nhưng chẳng dám thổ lộ, cuối cùng hy sinh mạng sống vì chàng - Ảnh 2
'Phi Hồ Ngoại Truyện' kết thúc, thương cho số phận của nàng Trình Linh Tố: Yêu đơn phương nhưng chẳng dám thổ lộ, cuối cùng hy sinh mạng sống vì chàng - Ảnh 3
Nhân vật Trình Linh Tố do Hình Phi đảm nhận để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả. Ảnh: Internet

Hình Phi sinh ngày 1/10/1994, là diễn viên trẻ nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ những ngày gần đây. Hình Phi cùng Ngô Thiến, Cúc Tịnh Y và Lý Khải Hinh là "tứ tiểu Hoa đán Webdrama". Hình Phi gắn liền với các vai diễn đáng yêu, dễ thương trong các bộ phim thanh xuân vườn trường hoặc ngôn tình, thần tượng.

Hình Phi vốn sở hữu một khuôn mặt xinh xắn, trẻ trung lại cộng thêm vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, nên rất dễ dàng vào vai những nhân vật học sinh, sinh viên trẻ tuổi. Các bộ phim Hình Phi từng tham gia có thể kể đến như: Thiếu nữ toàn phong 2, Đội bóng rổ phong vân, Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi, Siêu cấp tiểu lang trung, Nhiệt huyết cuồng lam, Ngôi sao lãng mạn, Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta...

Tuy nhiên, Hình Phi được nhận xét chưa thể thoát ra hình tượng "kẹo ngọt", sự xuất hiện trăm vai như một của cô gây nhàm chán, một màu.

Chỉ đến khi đảm nhận vai Trình Linh Tố trong Phi Hồ Ngoại Truyện, Hình Phi mới được giá cao, hình ảnh mới này của cô nhận vô số lời khen ngợi. Không ít người hi vọng thời gian sắp tới Hình Phi sẽ có nhiều vai diễn đa dạng hơn, như thế mới đủ sức bám trụ trong giới showbiz có tính đào thải khốc liệt.

 

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