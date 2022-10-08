Vừa hạnh phúc tổ chức đám cưới sau 21 chờ đời, Viên Vịnh Nghi bất ngờ bị 'fan ruột' tẩy chay hàng loạt

Sao quốc tế 08/10/2022 12:04

Một cộng đồng Fanpage lớn của Viên Vịnh Nghi tuyên bố dừng hoạt động sau 24 năm đồng hành cùng thần tượng. Lý do được đưa ra khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, quản lý fanpage lớn nhất của Vịnh Nghi trên Weibo tuyên bố ngừng hoạt động sau 24 năm. Các thành viên của fanpage này chỉ trích người đẹp 51 tuổi kiêu căng tự phụ, không cần fan, không tôn trọng cảm xúc của người hâm mộ.

Vừa hạnh phúc tổ chức đám cưới sau 21 chờ đời, Viên Vịnh Nghi bất ngờ bị 'fan ruột' tẩy chay hàng loạt - Ảnh 1
Viên Vịnh Nghi đối diện với vụ "thoát fan" lớn trong sự nghiệp. Ảnh: Internet

Hàng nghìn fan của Viên Vịnh Nghi còn bất mãn vì cô không còn bận tâm chuyện đóng phim mà chỉ gây chú ý vì hôn nhân với Trương Trí Lâm. Họ chê bai cặp diễn viên "giả tạo" khi tổ chức hôn lễ ở show Call Me by Fire hồi cuối tháng 9. Các khán giả phát hiện sáu năm trước, ở một show thực tế khác, Trí Lâm - Vịnh Nghi cũng từng lấy lý do chưa từng chụp ảnh cưới để "chụp bù".

Vừa hạnh phúc tổ chức đám cưới sau 21 chờ đời, Viên Vịnh Nghi bất ngờ bị 'fan ruột' tẩy chay hàng loạt - Ảnh 2
Viên Vịnh Nghi lần đầu khoác lên mình bộ váy cưới cô dâu sau hơn 20 năm về chung một nhà với ông xã Trương Trí Lâm. Ảnh: Internet

Một thành viên tiết lộ gần đây, cộng đồng fan của Vịnh Nghi mâu thuẫn với hội fan của Trương Trí Lâm - chồng nữ diễn viên. Hai bên cãi nhau trên mạng xã hội. Người này cho rằng "fan của Trương Trí Lâm sai nhưng Viên Vịnh Nghi mù quáng bênh vực họ, trách móc fan của mình". Cô từng nói trong group với người hâm mộ: "Mọi người yêu thương tôi thì xin đừng làm tổn thương người thân của tôi".

Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi từ lâu đã được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí Hồng Kông. Họ đã chung sống với nhau 21 năm và tình cảm vẫn bền chặt hệt như ngày đầu. Dù đã đăng ký kết hôn từ năm 2001 nhưng Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi chưa làm đám cưới chính thức. Đây cũng là điều khiến tài tử họ Trương luôn cảm thấy day dứt và muốn bù đắp cho vợ.

Cuối tháng 9 vừa qua, Trương Trí Lâm đã tham gia chương trình Call Me by Fire. Nam diễn viên đã mang một tiết mục đặc biệt lên sân khấu. Anh làm đám cưới với bà xã - cựu hoa hậu Viên Vịnh Nghi trước sự chứng kiến của các giám khảo và khán giả theo dõi chương trình. 

Vừa hạnh phúc tổ chức đám cưới sau 21 chờ đời, Viên Vịnh Nghi bất ngờ bị 'fan ruột' tẩy chay hàng loạt - Ảnh 3
Vừa hạnh phúc tổ chức đám cưới sau 21 chờ đời, Viên Vịnh Nghi bất ngờ bị 'fan ruột' tẩy chay hàng loạt - Ảnh 4
 Trương Trí Lâm - Viên Vịnh Nghi tổ chức hôn lễ ngay trên sân khấu "Call Me by Fire". Ảnh: Internet

Trương Trí Lâm trình diễn ca khúc Vẻ đẹp không gì sánh bằng. Đây cũng chính là lời nhắn nhủ anh muốn gửi đến người bạn đời. Nam diễn viên nói: "Chúng tôi sống bên nhau rất lâu nhưng chưa từng tổ chức đám cưới. Tôi cảm thấy bản thân nợ cô ấy rất nhiều. Tôi từng ước hẹn với vợ rằng, đến năm 60 tuổi, chúng tôi sẽ một lần chụp ảnh cưới, một lần bước vào lễ đường. Làm vợ tôi có lẽ Viên Vịnh Nghi rất tủi thân dù cô ấy chưa từng trách móc hay than vãn".

Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm yêu nhau từ năm 1993. Họ đăng ký kết hôn năm 2001. Cả hai được xem là một trong những cặp tình nhân kiểu mẫu và hạnh phúc nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Sau hơn 2 thập kỷ bên nhau, họ có một cậu con trai chung, hiện đã 16 tuổi. 

Đánh người vì bị chỉ trích không đeo khẩu trang phòng dịch, 'thí sinh kém sắc nhất Miss ATV' đi tù

Đánh người vì bị chỉ trích không đeo khẩu trang phòng dịch, 'thí sinh kém sắc nhất Miss ATV' đi tù

Tiết Ảnh Nghi từng kháng cáo nhưng không thành, tòa giữ nguyên án phạt, bao gồm 2 tuần tù giam, 18 tháng quản lý cưỡng chế vì hành hung người.

Xem thêm
Từ khóa:   Viên Vịnh Nghi Viên Vịnh Nghi bị tẩy chay Trương Trí Lâm vợ chồng Trương Trí Lâm - Viên Vịnh Nghi sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Đánh người vì bị chỉ trích không đeo khẩu trang phòng dịch, 'thí sinh kém sắc nhất Miss ATV' đi tù

Đánh người vì bị chỉ trích không đeo khẩu trang phòng dịch, 'thí sinh kém sắc nhất Miss ATV' đi tù

Ngô Á Hinh lấy chồng sau 10 năm vướng scandal lộ ảnh nóng với thiếu gia xứ Đài

Ngô Á Hinh lấy chồng sau 10 năm vướng scandal lộ ảnh nóng với thiếu gia xứ Đài

'Phi Hồ Ngoại Truyện' kết thúc, thương cho số phận của nàng Trình Linh Tố: Yêu đơn phương nhưng chẳng dám thổ lộ, cuối cùng hy sinh mạng sống vì chàng

'Phi Hồ Ngoại Truyện' kết thúc, thương cho số phận của nàng Trình Linh Tố: Yêu đơn phương nhưng chẳng dám thổ lộ, cuối cùng hy sinh mạng sống vì chàng

Trương Bá Chi nôn mửa đến 8 lần sau khi quay một cảnh cùng với Châu Tinh Trì

Trương Bá Chi nôn mửa đến 8 lần sau khi quay một cảnh cùng với Châu Tinh Trì

Bận rộn chăm chồng sau tai nạn, vợ Lâm Chí Dĩnh lại vướng tin đồn mang bầu

Bận rộn chăm chồng sau tai nạn, vợ Lâm Chí Dĩnh lại vướng tin đồn mang bầu

Con gái Tăng Chí Vỹ nói gì khi cha cưỡng hôn chân dài 26 tuổi?

Con gái Tăng Chí Vỹ nói gì khi cha cưỡng hôn chân dài 26 tuổi?

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 4 giờ 20 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 50 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI