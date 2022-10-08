Vừa hạnh phúc tổ chức đám cưới sau 21 chờ đời, Viên Vịnh Nghi bất ngờ bị 'fan ruột' tẩy chay hàng loạt

Một cộng đồng Fanpage lớn của Viên Vịnh Nghi tuyên bố dừng hoạt động sau 24 năm đồng hành cùng thần tượng. Lý do được đưa ra khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, quản lý fanpage lớn nhất của Vịnh Nghi trên Weibo tuyên bố ngừng hoạt động sau 24 năm. Các thành viên của fanpage này chỉ trích người đẹp 51 tuổi kiêu căng tự phụ, không cần fan, không tôn trọng cảm xúc của người hâm mộ. Viên Vịnh Nghi đối diện với vụ "thoát fan" lớn trong sự nghiệp. Ảnh: Internet Hàng nghìn fan của Viên Vịnh Nghi còn bất mãn vì cô không còn bận tâm chuyện đóng phim mà chỉ gây chú ý vì hôn nhân với Trương Trí Lâm. Họ chê bai cặp diễn viên "giả tạo" khi tổ chức hôn lễ ở show Call Me by Fire hồi cuối tháng 9. Các khán giả phát hiện sáu năm trước, ở một show thực tế khác, Trí Lâm - Vịnh Nghi cũng từng lấy lý do chưa từng chụp ảnh cưới để "chụp bù".

Viên Vịnh Nghi lần đầu khoác lên mình bộ váy cưới cô dâu sau hơn 20 năm về chung một nhà với ông xã Trương Trí Lâm. Ảnh: Internet Một thành viên tiết lộ gần đây, cộng đồng fan của Vịnh Nghi mâu thuẫn với hội fan của Trương Trí Lâm - chồng nữ diễn viên. Hai bên cãi nhau trên mạng xã hội. Người này cho rằng "fan của Trương Trí Lâm sai nhưng Viên Vịnh Nghi mù quáng bênh vực họ, trách móc fan của mình". Cô từng nói trong group với người hâm mộ: "Mọi người yêu thương tôi thì xin đừng làm tổn thương người thân của tôi". Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi từ lâu đã được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí Hồng Kông. Họ đã chung sống với nhau 21 năm và tình cảm vẫn bền chặt hệt như ngày đầu. Dù đã đăng ký kết hôn từ năm 2001 nhưng Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi chưa làm đám cưới chính thức. Đây cũng là điều khiến tài tử họ Trương luôn cảm thấy day dứt và muốn bù đắp cho vợ.

Cuối tháng 9 vừa qua, Trương Trí Lâm đã tham gia chương trình Call Me by Fire. Nam diễn viên đã mang một tiết mục đặc biệt lên sân khấu. Anh làm đám cưới với bà xã - cựu hoa hậu Viên Vịnh Nghi trước sự chứng kiến của các giám khảo và khán giả theo dõi chương trình. Trương Trí Lâm - Viên Vịnh Nghi tổ chức hôn lễ ngay trên sân khấu "Call Me by Fire". Ảnh: Internet Trương Trí Lâm trình diễn ca khúc Vẻ đẹp không gì sánh bằng. Đây cũng chính là lời nhắn nhủ anh muốn gửi đến người bạn đời. Nam diễn viên nói: "Chúng tôi sống bên nhau rất lâu nhưng chưa từng tổ chức đám cưới. Tôi cảm thấy bản thân nợ cô ấy rất nhiều. Tôi từng ước hẹn với vợ rằng, đến năm 60 tuổi, chúng tôi sẽ một lần chụp ảnh cưới, một lần bước vào lễ đường. Làm vợ tôi có lẽ Viên Vịnh Nghi rất tủi thân dù cô ấy chưa từng trách móc hay than vãn". Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm yêu nhau từ năm 1993. Họ đăng ký kết hôn năm 2001. Cả hai được xem là một trong những cặp tình nhân kiểu mẫu và hạnh phúc nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Sau hơn 2 thập kỷ bên nhau, họ có một cậu con trai chung, hiện đã 16 tuổi.

Đánh người vì bị chỉ trích không đeo khẩu trang phòng dịch, 'thí sinh kém sắc nhất Miss ATV' đi tù Tiết Ảnh Nghi từng kháng cáo nhưng không thành, tòa giữ nguyên án phạt, bao gồm 2 tuần tù giam, 18 tháng quản lý cưỡng chế vì hành hung người.

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