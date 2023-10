Vừa hạnh phúc tổ chức đám cưới sau 21 chờ đời, Viên Vịnh Nghi bất ngờ bị 'fan ruột' tẩy chay hàng loạt

Mới đây, quản lý fanpage lớn nhất của Vịnh Nghi trên Weibo tuyên bố ngừng hoạt động sau 24 năm. Các thành viên của fanpage này chỉ trích người đẹp 51 tuổi kiêu căng tự phụ, không cần fan, không tôn trọng cảm xúc của người hâm mộ.

Viên Vịnh Nghi đối diện với vụ "thoát fan" lớn trong sự nghiệp. Ảnh: Internet

Hàng nghìn fan của Viên Vịnh Nghi còn bất mãn vì cô không còn bận tâm chuyện đóng phim mà chỉ gây chú ý vì hôn nhân với Trương Trí Lâm. Họ chê bai cặp diễn viên "giả tạo" khi tổ chức hôn lễ ở show Call Me by Fire hồi cuối tháng 9. Các khán giả phát hiện sáu năm trước, ở một show thực tế khác, Trí Lâm - Vịnh Nghi cũng từng lấy lý do chưa từng chụp ảnh cưới để "chụp bù".