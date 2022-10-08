Lương Triều Vỹ không thích xem phim mình đóng, lý do thật sự là gì?

Sao quốc tế 08/10/2022 17:28

Ngôi sao điện ảnh Hong Kong là một trường hợp đặc biệt của làng giải trí.

Mới đây, Lương Triều Vỹ dự Liên hoan phim Quốc tế Busan 2022. Nam diễn viên nhận giải Nhà làm phim châu Á của năm. Đây là giải thưởng được trao cho một nhà làm phim hoặc tổ chức Châu Á đã có những đóng góp đáng kể nhất cho sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh Châu Á. 

Lương Triều Vỹ không thích xem phim mình đóng, lý do thật sự là gì? - Ảnh 1
Lương Triều Vỹ. Ảnh: Internet

Trong buổi giao lưu với fan tại sự kiện trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan, Lương Triều Vỹ đã có những tiết lộ bất ngờ. MC nói với nghệ sĩ: "Nghe nói nếu nhìn vào mắt Lương Triều Vỹ, người ta có thể lạc đường về nhà. Người ta bảo diễn viên là nghề bán ánh mắt, anh nghĩ sao?". Tài tử đáp ánh mắt quan trọng khi đóng phim, ngôn ngữ hình thể có thể che giấu suy nghĩ của con người nhưng ánh mắt thì không. Trong đời thường, Lương Triều Vỹ hiếm khi biểu đạt cảm xúc, áp lực của mình, anh thể hiện chúng qua các nhân vật mình đóng.

Khi được hỏi cảm giác thế nào khi nhìn ánh mắt của bản thân trên phim, Triều Vỹ nói anh hiếm khi xem lại các tác phẩm từng diễn vì nếu làm vậy, tài tử sẽ tự trách vì "đáng ra mình có thể làm tốt hơn". Triều Vỹ tiết lộ sau nhiều năm chỉ đóng điện ảnh, hiện anh muốn quay lại đóng phim truyền hình - lĩnh vực anh theo đuổi khi mới vào nghề.

Lương Triều Vỹ không thích xem phim mình đóng, lý do thật sự là gì? - Ảnh 2

Trước đó, xuất hiện tại đêm nhận giải, khoảnh khắc tài tử Hong Kong căng thẳng, rụt rè trên thảm đỏ sự kiện gây chú ý. Trong suốt thời gian xuất hiện trước truyền thông và công chúng Hàn Quốc, Lương Triều Vỹ nắm chặt hai tay, phải hít thở sâu trước khi cười.

Theo truyền thông tiết lộ, Lương Triều Vỹ là nghệ sĩ hiếm hoi mắc hội chứng sợ đám đông ở showbiz Trung Quốc. Anh gặp chướng ngại giao tiếp với mọi người. Nhiều năm qua, nam diễn viên thường xuyên đồng hành cùng bà xã trong các sự kiện. Lưu Gia Linh giúp Lương Triều Vỹ cảm thấy thoải mái, an toàn và thay anh tương tác với truyền thông.

Lương Triều Vỹ từng chia sẻ mắc bệnh tự kỷ. Tuổi thơ sóng gió khiến nam diễn viên sống nội tâm, cô lập bản thân khỏi đám đông trong thời gian dài. Cha Lương Triều Vỹ nghiện rượu, cờ bạc và thường xuyên đánh đập vợ con. Năm tài tử lên 10 tuổi, cha mẹ anh ly hôn.

Hiện tại, Lương Triều Vỹ có cuộc sống bình dị bên bà xã Lưu Gia Linh. Ngày thường, nếu không đi quay phim hay dự sự kiện, nam diễn viên sẽ không ra khỏi nhà. 

Lương Triều Vỹ không thích xem phim mình đóng, lý do thật sự là gì? - Ảnh 3

Năm 2008, Lương Triều Vỹ kết hôn với Lưu Gia Linh sau 19 năm yêu. Triều Vỹ nói Gia Linh chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất của anh: "Tôi là người rất ít nói, Lưu Gia Linh thì ngược lại. Tính cách của chúng tôi bổ sung cho nhau”. 

Chia sẻ lý do không sinh con, Lương Triều Vỹ bộc bạch rằng anh không muốn chịu nỗi đau nhìn người mình yêu thương gặp chuyện thêm lần nào nữa. Có lẽ những sóng gió bủa vây Lưu Gia Linh năm xưa đã trở thành nỗi ám ảnh cả đời của Lương Triều Vỹ. Anh nói: “Gia Linh có chuyện, tôi đã cực kỳ lo lắng rồi, nếu như con cái có vấn đề thì phải làm sao? Tôi không chịu nổi".

Lương Triều Vỹ không thích xem phim mình đóng, lý do thật sự là gì? - Ảnh 4

Trải qua nhiều thăng trầm, Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh vẫn là cặp đôi vàng của làng giải trí Hong Kong. Sau nhiều năm làm nghề, họ sở hữu khối tài sản chung đáng nể. Truyền thông Hoa ngữ ước tính, hai vợ chồng có 8 khu bất động sản và tổng giá trị tài sản 800 triệu đô la Hong Kong (khoảng 2.400 tỷ đồng).

 

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