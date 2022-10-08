'Chua xót' như Lý Thấm: Đóng vai phụ nổi như cồn, vươn lên được đóng chính lại bị chê tơi tả

Sao quốc tế 08/10/2022 22:28

Lý Thấm đi lên từ những vai phụ và được nhiều người yêu mến, thế nhưng khi được đóng chính thì "auto" flop.

Lý Thấm là một diễn viên sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng khả năng diễn xuất đầy thực lực, điều này đã được khán giả công nhận từ những ngày đầu cô mới xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với các vai diễn phụ và nhận được sự yêu mến. Sau đó, Lý Thấm nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn rồi thường xuyên được giao vai chính, vì thế trong suốt hơn 10 năm kể từ khi debut Lý Thấm đều đặn tham gia đóng phim.

'Chua xót' như Lý Thấm: Đóng vai phụ nổi như cồn, vươn lên được đóng chính lại bị chê tơi tả - Ảnh 1

Năm 2008, Lý Thấm ra mắt màn ảnh nhỏ với vai thời niên thiếu của nữ thứ Tiết Bảo Thoa trong Tân Hồng Lâu Mộng và được giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Bước đầu thành công vang dội của Lý Thấm được xem là hiếm hoi trong làng giải trí khi rất nhiều diễn viên nổi tiếng khác phải lăn lộn vất vả với những vai phụ mờ nhạt thuở mới vào nghề.

'Chua xót' như Lý Thấm: Đóng vai phụ nổi như cồn, vươn lên được đóng chính lại bị chê tơi tả - Ảnh 2

Sau Tân Hồng Lâu Mộng, Lý Thấm có một năm 2011 cực kỳ năng nổ ở cả mảng phim truyền hình lẫn điện ảnh khi cô xuất hiện trong 6 bộ phim lớn nhỏ.

Điển hình là việc cô tham gia bộ phim Kiến Đảng Vĩ Nghiệp với vai diễn quan trọng bên cạnh dàn siêu sao như Trần Khôn, Lưu Diệp, Châu Tấn,… cũng đủ để chứng minh tên tuổi của cô đang lên nhanh như thế nào.

Tên tuổi Lý Thấm thật sự được chú ý nhờ cơn sốt mang tên Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện. Trong phim, dù chỉ thể hiện vai thứ chính Nguyên Thuần nhưng người đẹp vẫn giành thiện cảm của đông đảo khán giả nhờ tạo hình xinh đẹp và diễn xuất ấn tượng. 

'Chua xót' như Lý Thấm: Đóng vai phụ nổi như cồn, vươn lên được đóng chính lại bị chê tơi tả - Ảnh 3
'Chua xót' như Lý Thấm: Đóng vai phụ nổi như cồn, vươn lên được đóng chính lại bị chê tơi tả - Ảnh 4

Diễn xuất của Lý Thấm nhận được nhiều lời khen ngợi. Từ những tập đầu với hình ảnh công chúa trong sáng, nhí nhảnh đến khi thay đổi tính cách trở nên ghen ghét đố kỵ, chuyển biến tâm lý này được Lý Thấm lột tả tự nhiên. Nhiều khán giả chú ý tới diễn xuất của nữ phụ này hơn cả nữ chính Triệu Lệ Dĩnh.

Tương tự như vậy, trong Hậu Cung Như Ý Truyện, nhận vật Hàn Hương Kiến của Lý Thấm cũng khiến người hâm mộ phải trầm trồ vì nhan sắc xinh đẹp, thần thái ngút ngàn. Vào vai phụ nhưng tạo hình và diễn xuất của cô nàng khá nổi bật. 

'Chua xót' như Lý Thấm: Đóng vai phụ nổi như cồn, vươn lên được đóng chính lại bị chê tơi tả - Ảnh 5

Đóng vai phụ thành công là vậy mà khi nhận được suất diễn chính, Lý Thấm lại khiến người hâm mộ thất vọng. Đơn cử nhất có thể kể đến Lang Điện Hạ hay Thỉnh Quân mới lên sóng gần đây. 

'Chua xót' như Lý Thấm: Đóng vai phụ nổi như cồn, vươn lên được đóng chính lại bị chê tơi tả - Ảnh 6

Phát sóng năm 2020, Lang Điện Hạ được mong chờ bởi sự xuất hiện của Tiêu Chiến và Lý Thấm. Nhưng trái ngược với kì vọng đó, phim có nhiều tình tiết khó hiểu, chemistry giữa các diễn viên gượng gạo,... Điểm sáng cho phim có lẽ chỉ là nhan sắc xinh đẹp quen thuộc của Lý Thấm. Lang Điện Hạ phát sóng trọn bộ trong một ngày và kết thúc với thành tích lẹt đẹt. 

'Chua xót' như Lý Thấm: Đóng vai phụ nổi như cồn, vươn lên được đóng chính lại bị chê tơi tả - Ảnh 7

Sang đến Thỉnh Quân, Lý Thấm bị chê chọn vai không phù hợp nên diễn gượng, gồng và không ăn nhập với Nhậm Gia Luân. Trong khi nhân vật Vu Đăng Đăng là người có tính cách vui vẻ, sôi nổi, hài hước thì nữ diễn viên lại có nét lạnh lùng, sắc sảo, trầm tĩnh.  

Tuy sự nghiệp có nhiều thăng trầm, lúc lên lúc xuống nhưng điều quan trọng là Lý Thấm vẫn để lại trong lòng khán giả hình ảnh của một diễn viên tài năng và xinh đẹp.

Thay đổi hình tượng qua mỗi vai diễn, Lý Thấm đang rất cố gắng để đưa bản thân trở thành một diễn viên thuộc hàng ngũ thực lực trong tương lai.

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