Tình cảm của người cha vĩ đại Lý Á Bằng và cách để con gái bị khiếm khuyết tự tin tỏa sáng

Sao quốc tế 09/10/2022 08:21

Sự hi sinh cao cả của người cha vĩ đại Lý Á Bằng đã được đền đáp, khi Lý Yên sống thật vui vẻ và bình thường như mọi cô bé cùng trang lứa.

Lý Yên là con gái của thiên hậu Vương Phi và nam diễn viên nổi tiếng Lý Á Bằng. Cô bé chào đời vào năm 2006, chưa đầy 1 năm sau khi cha mẹ làm đám cưới. Có cha mẹ là những người nổi tiếng, Lý Yên đã được quan tâm đặc biệt ngay từ khi lọt lòng. Tuy nhiên, Lý Yên lại sinh ra với đôi môi dị tật hở hàm ếch biến dạng, dù có phẫu thuật bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không thể hoàn thiện.

Tình cảm của người cha vĩ đại Lý Á Bằng và cách để con gái bị khiếm khuyết tự tin tỏa sáng - Ảnh 1
Lý Á Bằng dùng tình yêu thương để cùng con vượt qua mặc cảm khiếm khuyết cơ thể. Ảnh: Internet

Năm 2013, khi anh và Vương Phi ly hôn và cũng là giai đoạn con gái anh sắp bước vào tuổi dâỵ thì. Với tình yêu mạnh mẽ của một người cha dành cho con gái, Lý Á Bằng bảo vệ con trước những bàn tán của dư luận, động viên con theo đuổi những đam mê và sống thật tự tin. Lý Á Bằng thường dạy con hãy nở nụ cười ngọt ngào dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đến với mình.

Tình cảm của người cha vĩ đại Lý Á Bằng và cách để con gái bị khiếm khuyết tự tin tỏa sáng - Ảnh 2
Ông bố vĩ đại ấy đã cùng con đi qua không biết bao chặng đường, nhưng ca phẫu thuật và cả những ngày dài trong bệnh viện. Ảnh: Internet

Hậu ly hôn, Lý Á Bằng giành quyền nuôi con. Anh bỏ công việc trong làng giải trí, cùng con gái đi du lịch khắp thế giới, tham gia các cuộc thi hay các cuộc trình diễn. Anh còn cùng con tham gia các hoạt động thiện nguyện của một tổ chức từ thiện mang tên Lý Yên. Quỹ từ thiện dành cho những em bé bị dị tật môi bẩm sinh này được Lý Bằng và Vương Phi thành lập sau khi con gái họ chào đời.

Tình yêu của người cha vĩ đại đã được đền đáp khi Lý Yên sống thật vui vẻ và bình thường như mọi cô bé cùng trang lứa.

Từ nhỏ, Lý Yên đã yêu thích nghệ thuật. Lý Á Bằng cho biết niềm yêu thích với hội họa của Lý Yên hoàn toàn không phải bị bố mẹ ép buộc.

Tình cảm của người cha vĩ đại Lý Á Bằng và cách để con gái bị khiếm khuyết tự tin tỏa sáng - Ảnh 3

Nam diễn viên xứ Trung từng chia sẻ: "Tôi muốn nhấn mạnh là tôi không bao giờ ép con phải học cái gì đó. Nếu con nói không muốn học cái đó nữa thì tôi đồng ý cho con không học nữa. Tôi muốn con nhanh chóng được tiếp xúc với nhiều hoạt động hơn để con có thể tự chọn ra lĩnh vực nào phù hợp nhất với mình".

Nhờ được sự quan tâm, giáo dục của Lý Á Bằng nên Lý Yên am hiểu kiến thức, biết nhiều môn nghệ thuật và có khả năng tự lập rất tốt.

Tình cảm của người cha vĩ đại Lý Á Bằng và cách để con gái bị khiếm khuyết tự tin tỏa sáng - Ảnh 4

Không chỉ vậy, vượt qua rào cản của sự tự ti về ngoại hình, Lý Yên không hề yếu đuối mà mạnh mẽ và dạn dĩ vô cùng. Chẳng vì vẻ bề ngoài khác biệt với các bạn mà tự ti, thay vào đó cô bé còn tự tin trải nghiệm cuộc sống của một thiếu nữ đang ở độ tuổi dậy thì, biết làm đẹp, biết trò chuyện giao tiếp với mọi người hết sức tự nhiên đáng yêu nhưng phong thái đầy tự tin và bản lĩnh.

Cô bé rất thoải mái chia sẻ những “triết lý” về làm đẹp như: “Trên thế giới này không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười biếng”.

Tình cảm của người cha vĩ đại Lý Á Bằng và cách để con gái bị khiếm khuyết tự tin tỏa sáng - Ảnh 5

Lý Yên chẳng ngại ngần khẳng định bản thân có niềm yêu thích đặc biệt với thời trang. “Tôi không bao giờ mặc thử hay đi trộm giày cao gót của mẹ. Mặc dù quần áo của mẹ tôi rất nhiều, nhưng quần áo của tôi cũng đủ đẹp rồi”, Lý Yên chia sẻ.

Năm 6 tuổi, Lý Yên đã có một triển lãm tranh riêng để gây quỹ từ thiện. Một bức tranh của cô bé từng được mua với giá lên tới một triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng). 9 tuổi, Lý Yên đã tự tạo cho mình một tài khoản mạng xã hội công khai thân phận và hình ảnh, sẵn sàng đối mặt với những lời đàm tiếu. Năm 12 tuổi, cô bé trở thành người mẫu nhí, tham gia show diễn thời trang đầu tiên được tổ chức tại Paris (nước Pháp). Ở cô bé phát ra khí chất ngời ngời của một ngôi sao trong tương lai.

Tình cảm của người cha vĩ đại Lý Á Bằng và cách để con gái bị khiếm khuyết tự tin tỏa sáng - Ảnh 6

16 tuổi, Lý Yên dậy thì thành công, sở hữu gương mặt thon gọn, đôi chân dài miên man. Cô bé thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố và mẹ. Ở tuổi dậy thì, Lý Yên đã có thể tự lập, đi du học tại Thụy Sĩ khi vừa kết thúc chương trình học tại Trung Quốc.

Được biết, cô bé theo học tại ngôi trường tư thục nổi tiếng College Alpin Beau Soleil có mức học phí thuộc hàng đắt nhất trên thế giới.

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