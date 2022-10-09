Hình Phi đăng ảnh rạng rỡ sau 'Phi Hồ Ngoại Truyện', nhan sắc gây thương nhớ càng khiến khán giả vấn vương mãi nàng Trình Linh Tố

Sao quốc tế 09/10/2022 15:47

Với những khán giả đã xem "Phi Hồ Ngoại Truyện", thì nàng Trinh Linh Tố do Hình Phi đảm nhận để lại ấn tượng khó phai.

Trong Phi Hồ Ngoại Truyện, Hình Phi đã để lại 1 ấn tượng không hề nhỏ khi vào vai Trình Linh Tố - cao thủ độc dược với tấm chân tình dành cho nam chính Hồ Phỉ của Tần Tuấn Kiệt. Nàng thầm thương trộm nhớ chàng, dù không được đáp lại tấm chân tình nhưng Trình Linh Tố vẫn quyết tâm dành hết sinh mệnh để cứu Hổ Phỉ.

Nàng bất chấp việc chưa có ai giải được độc dược, tự mình kề môi hút lấy chúng vào bản thân mình. Cái kết buồn, khi mà chàng trai bất lực bế người con gái nhỏ bé trên tay nhưng chẳng thể làm được gì. Nàng ra đi thanh thản mà vẫn không quên lo lắng cho Hồ Phỉ một lần cuối cùng.

Nhưng dù thế nào, cả hai đã có những ngày tháng viên mãn bên nhau trước khi âm dương cách biệt.

Hình Phi đăng ảnh rạng rỡ sau 'Phi Hồ Ngoại Truyện', nhan sắc gây thương nhớ càng khiến khán giả vấn vương mãi nàng Trình Linh Tố - Ảnh 1
Hình Phi đảm nhiệm vai Trình Linh Tố - cô gái am hiểu độc dược, yêu Hồ Phỉ sâu nặng. Ảnh: Internet

Được biêt, sau khi Phi Hồ Ngoại Truyện kết thúc, Hình Phi không lao ngay vào dự án phim mới, cô dành thời gian nghỉ ngơi và đi chụp hình cho một số tạp chí. Thực ra đợt Phi Hồ Ngoại Truyện mới phát sóng, Hình Phi còn một bộ phim nữa là Phúc Lưu Niên. Tuy Phúc Lưu Niên có thành tích tốt hơn, nhưng nhân vật Trình Linh Tố của Hình Phi vẫn được đánh giá cao hơn và đem lại nhiều sự yêu mến của khán giả.

Hình Phi đăng ảnh rạng rỡ sau 'Phi Hồ Ngoại Truyện', nhan sắc gây thương nhớ càng khiến khán giả vấn vương mãi nàng Trình Linh Tố - Ảnh 2

Mới đây, Hình Phi cũng chia sẻ cho các fan loạt ảnh mới, nữ ngôi sao như thường lệ vẫn đem đến cho khán giả hình ảnh tươi mới và yêu đời, dù vậy lại càng làm người hâm mộ nhớ về nhân vật Trình Linh Tố nhiều hơn.

Hình Phi đăng ảnh rạng rỡ sau 'Phi Hồ Ngoại Truyện', nhan sắc gây thương nhớ càng khiến khán giả vấn vương mãi nàng Trình Linh Tố - Ảnh 3
Hình Phi đăng ảnh rạng rỡ sau 'Phi Hồ Ngoại Truyện', nhan sắc gây thương nhớ càng khiến khán giả vấn vương mãi nàng Trình Linh Tố - Ảnh 4
Hình Phi đăng ảnh rạng rỡ sau 'Phi Hồ Ngoại Truyện', nhan sắc gây thương nhớ càng khiến khán giả vấn vương mãi nàng Trình Linh Tố - Ảnh 5
Hình Phi đăng ảnh rạng rỡ sau 'Phi Hồ Ngoại Truyện', nhan sắc gây thương nhớ càng khiến khán giả vấn vương mãi nàng Trình Linh Tố - Ảnh 6
Hình Phi đăng ảnh rạng rỡ sau 'Phi Hồ Ngoại Truyện', nhan sắc gây thương nhớ càng khiến khán giả vấn vương mãi nàng Trình Linh Tố - Ảnh 7

Hình Phi sinh ngày 1/10/1994, là diễn viên trẻ nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ những ngày gần đây. Hình Phi cùng Ngô Thiến, Cúc Tịnh Y và Lý Khải Hinh là "tứ tiểu Hoa đán Webdrama". Hình Phi gắn liền với các vai diễn đáng yêu, dễ thương trong các bộ phim thanh xuân vườn trường hoặc ngôn tình, thần tượng.

Hình Phi vốn sở hữu một khuôn mặt xinh xắn, trẻ trung lại cộng thêm vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, nên rất dễ dàng vào vai những nhân vật học sinh, sinh viên trẻ tuổi. Các bộ phim Hình Phi từng tham gia có thể kể đến như: Thiếu nữ toàn phong 2, Đội bóng rổ phong vân, Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi, Siêu cấp tiểu lang trung, Nhiệt huyết cuồng lam, Ngôi sao lãng mạn, Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta...

Tuy nhiên, Hình Phi được nhận xét chưa thể thoát ra hình tượng "kẹo ngọt", sự xuất hiện trăm vai như một của cô gây nhàm chán, một màu.

Chỉ đến khi đảm nhận vai Trình Linh Tố trong Phi Hồ Ngoại Truyện, Hình Phi mới được giá cao, hình ảnh mới này của cô nhận vô số lời khen ngợi. Không ít người hi vọng thời gian sắp tới Hình Phi sẽ có nhiều vai diễn đa dạng hơn, như thế mới đủ sức bám trụ trong giới showbiz có tính đào thải khốc liệt.

 

Đoạt giải thưởng điện ảnh dù bị 'phong sát', Phạm Băng Băng bị chế giễu

Đoạt giải thưởng điện ảnh dù bị 'phong sát', Phạm Băng Băng bị chế giễu

Mới đây, ban tổ chức Liên hoan phim Busan (Hàn Quốc) thông báo Phạm Băng Băng đoạt giải "Diễn viên châu Á kiệt xuất" ở hạng mục nội dung khiến công chúng bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Hình Phi Phi Hồ Ngoại Truyện mỹ nhân Hoa ngữ sao hoa ngữ showbiz Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Đoạt giải thưởng điện ảnh dù bị 'phong sát', Phạm Băng Băng bị chế giễu

Đoạt giải thưởng điện ảnh dù bị 'phong sát', Phạm Băng Băng bị chế giễu

Tình cảm của người cha vĩ đại Lý Á Bằng và cách để con gái bị khiếm khuyết tự tin tỏa sáng

Tình cảm của người cha vĩ đại Lý Á Bằng và cách để con gái bị khiếm khuyết tự tin tỏa sáng

Sau 'Thỉnh Quân', Lý Thấm hé lộ những dự định tiếp theo trong sự nghiệp

Sau 'Thỉnh Quân', Lý Thấm hé lộ những dự định tiếp theo trong sự nghiệp

Á hậu Hong Kong Trần Trinh Di trở lại sau bê bối tình ái với 7 người

Á hậu Hong Kong Trần Trinh Di trở lại sau bê bối tình ái với 7 người

'Chua xót' như Lý Thấm: Đóng vai phụ nổi như cồn, vươn lên được đóng chính lại bị chê tơi tả

'Chua xót' như Lý Thấm: Đóng vai phụ nổi như cồn, vươn lên được đóng chính lại bị chê tơi tả

Lương Triều Vỹ không thích xem phim mình đóng, lý do thật sự là gì?

Lương Triều Vỹ không thích xem phim mình đóng, lý do thật sự là gì?

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 31 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 31 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 31 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI