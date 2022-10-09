Hình Phi đăng ảnh rạng rỡ sau 'Phi Hồ Ngoại Truyện', nhan sắc gây thương nhớ càng khiến khán giả vấn vương mãi nàng Trình Linh Tố

Với những khán giả đã xem "Phi Hồ Ngoại Truyện", thì nàng Trinh Linh Tố do Hình Phi đảm nhận để lại ấn tượng khó phai.

Trong Phi Hồ Ngoại Truyện, Hình Phi đã để lại 1 ấn tượng không hề nhỏ khi vào vai Trình Linh Tố - cao thủ độc dược với tấm chân tình dành cho nam chính Hồ Phỉ của Tần Tuấn Kiệt. Nàng thầm thương trộm nhớ chàng, dù không được đáp lại tấm chân tình nhưng Trình Linh Tố vẫn quyết tâm dành hết sinh mệnh để cứu Hổ Phỉ. Nàng bất chấp việc chưa có ai giải được độc dược, tự mình kề môi hút lấy chúng vào bản thân mình. Cái kết buồn, khi mà chàng trai bất lực bế người con gái nhỏ bé trên tay nhưng chẳng thể làm được gì. Nàng ra đi thanh thản mà vẫn không quên lo lắng cho Hồ Phỉ một lần cuối cùng.

Nhưng dù thế nào, cả hai đã có những ngày tháng viên mãn bên nhau trước khi âm dương cách biệt. Hình Phi đảm nhiệm vai Trình Linh Tố - cô gái am hiểu độc dược, yêu Hồ Phỉ sâu nặng. Ảnh: Internet Được biêt, sau khi Phi Hồ Ngoại Truyện kết thúc, Hình Phi không lao ngay vào dự án phim mới, cô dành thời gian nghỉ ngơi và đi chụp hình cho một số tạp chí. Thực ra đợt Phi Hồ Ngoại Truyện mới phát sóng, Hình Phi còn một bộ phim nữa là Phúc Lưu Niên. Tuy Phúc Lưu Niên có thành tích tốt hơn, nhưng nhân vật Trình Linh Tố của Hình Phi vẫn được đánh giá cao hơn và đem lại nhiều sự yêu mến của khán giả.

Mới đây, Hình Phi cũng chia sẻ cho các fan loạt ảnh mới, nữ ngôi sao như thường lệ vẫn đem đến cho khán giả hình ảnh tươi mới và yêu đời, dù vậy lại càng làm người hâm mộ nhớ về nhân vật Trình Linh Tố nhiều hơn. Hình Phi sinh ngày 1/10/1994, là diễn viên trẻ nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ những ngày gần đây. Hình Phi cùng Ngô Thiến, Cúc Tịnh Y và Lý Khải Hinh là "tứ tiểu Hoa đán Webdrama". Hình Phi gắn liền với các vai diễn đáng yêu, dễ thương trong các bộ phim thanh xuân vườn trường hoặc ngôn tình, thần tượng. Hình Phi vốn sở hữu một khuôn mặt xinh xắn, trẻ trung lại cộng thêm vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, nên rất dễ dàng vào vai những nhân vật học sinh, sinh viên trẻ tuổi. Các bộ phim Hình Phi từng tham gia có thể kể đến như: Thiếu nữ toàn phong 2, Đội bóng rổ phong vân, Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi, Siêu cấp tiểu lang trung, Nhiệt huyết cuồng lam, Ngôi sao lãng mạn, Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta... Tuy nhiên, Hình Phi được nhận xét chưa thể thoát ra hình tượng "kẹo ngọt", sự xuất hiện trăm vai như một của cô gây nhàm chán, một màu. Chỉ đến khi đảm nhận vai Trình Linh Tố trong Phi Hồ Ngoại Truyện, Hình Phi mới được giá cao, hình ảnh mới này của cô nhận vô số lời khen ngợi. Không ít người hi vọng thời gian sắp tới Hình Phi sẽ có nhiều vai diễn đa dạng hơn, như thế mới đủ sức bám trụ trong giới showbiz có tính đào thải khốc liệt.

Đoạt giải thưởng điện ảnh dù bị 'phong sát', Phạm Băng Băng bị chế giễu Mới đây, ban tổ chức Liên hoan phim Busan (Hàn Quốc) thông báo Phạm Băng Băng đoạt giải "Diễn viên châu Á kiệt xuất" ở hạng mục nội dung khiến công chúng bất ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-phi-dang-anh-rang-ro-sau-phi-ho-ngoai-truyen-nhan-sac-gay-thuong-nho-cang-khien-khan-gia-van-vuong-mai-nang-trinh-linh-to-511598.html