Đoạt giải thưởng điện ảnh dù bị 'phong sát', Phạm Băng Băng bị chế giễu

Sao quốc tế 09/10/2022 13:57

Mới đây, ban tổ chức Liên hoan phim Busan (Hàn Quốc) thông báo Phạm Băng Băng đoạt giải "Diễn viên châu Á kiệt xuất" ở hạng mục nội dung khiến công chúng bất ngờ.

Sau khi dính bê bối về trốn thuế vào năm 2018, sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của Phạm Băng Băng bị ảnh hưởng nặng nề, cô đã bị "phong sát" 4 năm nên không thể có tác phẩm mới tại Trung Quốc, tuy nhiên cô vẫn nỗ lực tìm kiếm cơ hội để có thể "tái xuất".

Ngoài hoạt động thời trang, cách đây không lâu, Phạm Băng Băng còn góp mặt trong một bộ phim truyền hình Hàn Quốc, khiến mọi người bàn tán xôn xao.

Đoạt giải thưởng điện ảnh dù bị 'phong sát', Phạm Băng Băng bị chế giễu - Ảnh 1

Ngày 8/10, ban tổ chức Liên hoan phim Busan (Hàn Quốc) thông báo Phạm Băng Băng đoạt giải "Diễn viên châu Á kiệt xuất" ở hạng mục nội dung. Do dịch bệnh Covid-19 ở Trung Quốc nên Phạm Băng Băng không thể đến Hàn Quốc để trực tiếp nhận giải, tuy nhiên cô đã thu trước đoạn video ngắn để nói lời cám ơn và phát biểu cảm nghĩ của mình.

Trong đoạn video thu trước được gửi đến ban tổ chức, Phạm Băng Băng diện chiếc đầm màu trắng hở vai và phát biểu bằng tiếng Anh. Cô nói: "Tôi rất vinh hạnh khi được chọn trong số rất nhiều diễn viên châu Á để trở thành người đoạt giải".

Đoạt giải thưởng điện ảnh dù bị 'phong sát', Phạm Băng Băng bị chế giễu - Ảnh 2

Do không có thành tựu trong nhiều năm, Phạm Băng Băng bị chế giễu là mua giải thưởng, trải đường cho việc chuyển hướng sang hoạt động tại thị trường Hàn Quốc.

"Không đóng phim cũng nhận được giải thưởng Diễn viên xuất sắc, đây là giải từ thiện hay bỏ tiền mua", "Phạm Băng Băng cũng nhận được giải thưởng làm giảm giá trị của LHP Busan", "Giải của Phạm Băng Băng làm cho nỗ lực của Thang Duy trở nên vô nghĩa", là bình luận của nhiều khán giả không hài lòng với kết quả của LHP Busan.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng giải thưởng để vinh danh sức ảnh hưởng và cả sự nghiệp của Phạm Băng Băng, không chỉ đánh giá những tác phẩm gần đây.

Đoạt giải thưởng điện ảnh dù bị 'phong sát', Phạm Băng Băng bị chế giễu - Ảnh 3

Scandal chấn động năm đó của Phạm Băng Băng bắt nguồn từ lời tố cáo của MC Thôi Vĩnh Nguyên xoay quanh thủ thuật sử dụng "hợp đồng âm dương" để trốn thuế. Sau quá trình điều tra, Phạm Băng Băng bị phát hiện nhận thù lao 4,4 triệu USD phim "Đại oanh tạc" nhưng khai thuế chỉ nhận hơn 1 triệu USD. Phần còn lại, cô sử dụng thủ thuật "hợp đồng âm dương" để lách luật.

Cô và công ty buộc phải trả số tiền 130 triệu USD (hơn 3.000 tỉ đồng) do gian lận, nộp số tiền phạt, phí đóng thuế chậm.

Ngay sau vụ việc, Phạm Băng Băng xin lỗi, cố gắng nộp phạt để tránh bị truy tố hình sự. 4 năm kể từ vụ bê bối trốn thuế, Phạm Băng Băng từ vị trí ngôi sao đã trở nên mờ nhạt trong mắt công chúng. Thời gian qua, cô tìm mọi cách để trở lại showbiz với những hoạt động nhỏ lẻ nhưng không tạo tiếng vang. Những nhà sản xuất, đạo diễn vẫn chưa dám làm việc cùng Phạm Băng Băng.

Nhiều nhận định từ người trong giới cho rằng Phạm Băng Băng khó tìm lại thời hoàng kim bởi sau thời gian dài vừa qua vô số minh tinh xuất hiện và vẫn đang tỏa sáng. Họ sẽ dần thay thế Phạm Băng Băng và sự nghiệp của cô cũng xem như kết thúc ở vụ bê bối trốn thuế.

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