Vẻ ngoài không đổi sau 24 năm của nàng Tình Nhi đẹp nhất 'Hoàn Châu Cách Cách', U50 vẫn giữ được vẻ ngoài thuần khiết - trong trẻo

Dù vai của Tình Nhi chỉ là một vai diễn phụ những cô lại ghi điểm trong lòng người hâm mộ. Nổi bật nhất ở nàng Tình Nhi chính là gương mặt thanh tú, mắt tròn long lanh, mũi cao và đôi môi chúm chím. Cộng hưởng cùng làn da trắng sáng rạng ngời, Nhĩ Tình Cách Cách đủ khiến nhiều mỹ nhân đóng cùng cũng phải lu mờ. Thậm chí, truyền thông khi đó còn nhận định, Vương Diễm là diễn viên xinh đẹp nhất đoàn làm phim Hoàn châu cách cách, lấn át cả "Tiểu Yến Tử" Triệu Vy, "Hạ Tử Vy" Lâm Tâm Như hay "Kim Tỏa" Phạm Băng Băng.

Vương Diễm , sinh năm 1974, từng theo học tại Học viện Vũ đạo Bắc Kinh nhưng lại lựa chọn diễn xuất là con đường phát triển sự nghiệp. Cô được nữ văn sĩ Quỳnh Dao chọn vào vai công chúa Tình Nhi trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách vào năm 1998.

Bẵng đi 2 thập kỷ trôi qua kể từ ngày Hoàn Châu Cách Cách công chiếu, mới đây nhất khi trở thành khách mời của một chương trình truyền hình, Vương Diễm lại xuất hiện với tạo hình Tình Nhi năm xưa làm khán giả không khỏi bồi hồi.

Sau Hoàn Châu Cách Cách, cô tham gia một số bộ phim khác như Võ lâm ngoại sử, Thiếu niên Trương Tam Phong, Hoàn Châu cách cách 3, Tứ đại danh bổ… trước khi quyết định kết thúc sự nghiệp để kết hôn.

Người đẹp 48 tuổi được khen ngợi vẫn trẻ trung, lưu giữ được vẻ ngoài trong trẻo cùng thần thái thuần khiết. Được biết, khoảng hai năm gần đây, Vương Diễm trở lại hoạt động trong làng giải trí. Cô nhận lời góp mặt trong show truyền hình và đảm nhiệm một số vai phụ trong các bộ phim.

Trước đó, Vương Diễm từng quyết định rút lui khỏi làng giải trí khi lập gia đình và sinh con. Gần đây, cô trở lại hoạt động vì chồng cô, đại gia Vương Chí Tài gặp khó khăn trong công việc kinh doanh.

Một số nguồn tin cho rằng, đại gia họ Vương nợ gần 70 triệu nhân tệ (253 tỷ đồng) nên nữ diễn viên trở lại làm việc, giúp chồng về kinh tế. Trước những thông tin này, Vương Diễm chưa bao giờ phản hồi.

Nhiều năm qua, dù có chồng nhưng Vương Diễm chỉ dự sự kiện một mình hoặc đi cùng con trai. Cô từng thừa nhận về cuộc sống hôn nhân không ngọt ngào sau lễ cưới.

"Ngày tôi sinh con, tôi nhìn thấy rất nhiều người chồng đang âu yếm, dỗ dành vợ. Còn tôi từ phòng mổ ra đã chỉ có một mình. Vương Chí Tài không đến, lúc đó tôi tự hỏi chồng của mình đang ở đâu. Hôm sau, anh ấy mới giải thích, đến viện là vội vào thăm con trai nên quên mất vợ", nữ diễn viên xinh đẹp cay đắng nói.

Cuộc sống làm dâu hào môn của nữ diễn viên được cho là vô cùng tủi nhục. Có thông tin tiết lộ rằng, mẹ chồng của Vương Diễm là con cháu dòng dõi hoàng tộc, tính tình vô cùng khắt khe, từng bắt con dâu phải quỳ gối để rửa chân hầu hạ mình. Thậm chí khi nói chuyện cũng phải cung kính như đối với "hoàng thân quốc thích" bởi lẽ mẹ chồng cô chẳng khác nào "lão phật gia" trong nhà.

Người hâm mộ từng choáng váng trước phản ứng của con trai Vương Diễm trong một chương trình truyền hình vào năm 2008. Trước mặt ê-kíp và khán giả, cậu bé tát thẳng vào mặt mẹ và nói lời bất kính. Con trai của nữ diễn viên được cưng chiều từ bé nên không sợ ai.

Trong một chương trình truyền hình vào năm 2019, Vương Diễm bất ngờ thừa nhận: "Cuộc sống đời thực của Vương Diễm giống hệt Tình Nhi cách cách ở Tử Cấm Thành trên phim". Điều này khiến fan phần nào hiểu được cuộc sống của mỹ nhân Hoa ngữ khi làm vợ của một đại gia giàu có nhưng lại thiếu tự do và tình yêu.