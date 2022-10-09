'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà thừa nhận 3 năm sinh nhật chồng đều không ở bên

Ôn Bích Hà không thể tổ chức sinh nhật cho ông xã trong 3 năm qua do dịch bệnh, cô chỉ đăng những tấm ảnh cũ cùng chồng.

Ngày 8/10 vừa qua là sinh nhật Hà Tổ Quang, chồng diễn viên Ôn Bích Hà. Như mọi năm, diễn viên đăng ảnh bên ông xã và chúc mừng anh. Ôn Bích Hà hy vọng dịch bệnh sẽ không khiến họ phải xa cách khá thường xuyên và mọi người có thể đi lại tự do. Ôn Bích Hà đăng ảnh chúc mừng sinh nhật chồng. Ảnh: Internet Một số nguồn tin cho hay Ôn Bích Hà ở Đại lục, chồng là doanh nhân nên khi ở Hong Kong, lúc ra nước ngoài. Thủ tục nhập cảnh, cách ly tại các nơi lại khá phức tạp, vì thế, hai vợ chồng ngôi sao gặp khó khăn để thường xuyên hội ngộ.

Ôn Bích Hà kết hôn với doanh nhân Hà Tổ Quang vào năm 2000. Thời điểm trước khi cả hai “về chung một nhà”, gia đình của đại gia Hà Tổ Quang đã kịch liệt phản đối nữ diễn viên sinh năm 1966. Họ cho rằng, cả hai có khác biệt quá nhiều về đẳng cấp, địa vị xã hội. Ôn Bích Hà lớn lên trong gia đình nghèo khó, còn Hà Tổ Quang sinh ra trong gia đình bề thế. Thế nhưng, với sự ân cần và kiên định trong tình yêu của doanh nhân họ Hà, nữ diễn viên “Đát Kỷ Trụ Vương” đã động lòng và quyết tâm đến với anh.

Sau khi lập gia đình, Ôn Bích Hà hạn chế hoạt động nghệ thuật, chuyên tâm vun vén cho gia đình. Thế nhưng, cô quyết định không sinh con vì sợ bị phá dáng, muốn giữ vóc dáng mảnh mai, quyến rũ. Tuy vậy, cô vẫn được chồng ủng hộ và chấp nhận. Năm 2010, hai vợ chồng nhận nuôi một bé trai mồ côi, đặt tên là Hà Quốc Luân (Xavier). Ở độ tuổi U60, Ôn Bích Hà vẫn không ngần ngại phô diễn hình thể trong những bộ cánh gợi cảm. Chia sẻ trên truyền thông về bí quyết giữ dáng, nữ diễn viên tiết lộ, những năm gần đây, cô chú trọng việc rèn luyện thể lực và ăn uống đúng cách. Mỗi ngày, người đẹp họ Ôn đều chạy bộ, leo núi, bơi hoặc tập yoga khiến tinh thần luôn phấn chấn, cơ thể khoẻ mạnh. Ngoài ra, bí quyết duy trì nhan sắc không tuổi của minh tinh Đát Kỷ - Trụ Vương còn là luôn giữ tinh thần vui vẻ, không quan tâm đến những đánh giá tiêu cực. Xuất hiện ở nhiều sự kiện, Ôn Bích Hà vẫn ăn mặc trẻ trung hơn tuổi và chủ động chụp ảnh theo phong cách gợi cảm. Bị dèm pha là khhông ý thức được tuổi tác của mình hoặc cố tỏ ra trẻ trung, nữ diễn viên thoải mái nói: "Hãy luôn vui vẻ mỗi ngày với sự hồn nhiên như trẻ thơ". Những năm gần đây, Ôn Bích Hà tập trung phát triển sự nghiệp ở Đại lục. Cô mở hơn 100 tiệm hoa ở Đại lục, đầu tư vào các nhà hàng ở Hong Kong và ra mắt thương hiệu thời trang Irenena tại Đại lục. Gần đây nhất, cô ra mắt công ty phân phối rượu vang của riêng mình. Rượu có xuất xứ tại các nước Pháp, Chile, Tây Ban Nha...

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