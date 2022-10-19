Tin đồn Uông Tiểu Phi uống say và đánh đập bạn gái Trương Dĩnh Dĩnh đang nhận được sự quan tâm từ cộng động mạng xứ Trung.

Mới đây, một blogger đã chia sẻ bài viết rằng Uông Tiểu Phi và tình mới Trương Dĩnh Dĩnh đang đi du lịch ở một thị trấn nhỏ tại Quảng Đông. Tuy nhiên không rõ vì lý do gì, Uông Tiểu Phi đã đánh bạn gái sau khi anh uống quá chén khiến người tình mới phải gọi cảnh sát địa phương tới giải cứu. Tin đồn Uông Tiểu Phi đánh đập bạn gái mới đang nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Ảnh: Internet Thông tin ngay sau khi được đăng tải đã gây sốt mạng xã hội xứ Trung. Từ khóa liên quan đến tin Uông Tiểu Phi uống say và đánh Trương Dĩnh Dĩnh đang trở thành Top xu hướng tìm kiếm của đất nước tỷ dân.

Blogger này còn cho biết, thời điểm Trương Dĩnh Dĩnh gọi báo cảnh sát là vào lúc nửa đêm, nhưng bởi đây là khu thị trấn nhỏ nên cảnh sát đã không tới hiện trường vì cho rằng đây chỉ là cuộc xô xát, cãi vã giữa hai người đang yêu nhau. Dù thông tin chưa được kiểm chứng, tuy nhiên, dân mạng cũng đã đưa ra một số bằng chứng cho thấy cơ thể của Trương Dĩnh Dĩnh có những dấu hiệu bất thường. Theo đó, trong một số bức ảnh Dĩnh Dĩnh chia sẻ trong chuyến du lịch mới để lộ những vết bầm tín ở trên tay và chân.

Ở một bức ảnh khác, người mẫu 9X cũng đăng bức ảnh đeo kính râm, một số dân mạng chỉ ra rằng ở vùng khóe mắt của cô hiện lên màu xanh tím, nhìn như vết bầm do bị thương. Chính điều này, cư dân mạng cho rằng thông tin chồng cũ Từ Hy Viên "động tay động chân" với Trương Dĩnh Dĩnh có thể là sự thật. Hiện phía Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh vẫn chưa lên tiếng về nghi vấn. Dân mạng tinh ý phát hiện gần đây trên cơ thể Trương Dĩnh Dĩnh xuất hiện nhiều vết bầm. Ảnh: Internet Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh bị phát hiện hẹn hò từ tháng 11/2021. Thời điểm đó, họ cùng nhau đi chơi golf. Cả hai cũng nhiều lần bị bắt gặp sử dụng đồ đôi, đi chơi cùng một địa điểm. Nữ diễn viên họ Trương còn gặp mẹ của Uông Tiểu Phi. Một số nguồn tin cho biết Trương Dĩnh Dĩnh là nguyên nhân khiến Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên đổ vỡ. Vợ chồng ngôi sao Bong bóng mùa hè lục đục từ đầu năm 2021. Thời điểm này, Từ Hy Viên có ý định ly hôn nhưng chưa làm thủ tục. Sau khi hay tin chồng có nhân tình, cô quyết định đường ai nấy đi với Uông Tiểu Phi. Trương Dĩnh Dĩnh sinh năm 1994, tốt nghiệp Học viện điện ảnh Bắc Kinh, khoa Biểu diễn. Nữ diễn viên cao 1,72 m, thân hình nóng bỏng. Trương Dĩnh Dĩnh từng đóng các bộ phim Hội chị em, Tân thần thám liên minh, Yêu em là sự sắp đặt tuyệt vời. Người mẫu bị chỉ trích là người thứ ba làm đổ vỡ hôn nhân của Từ Hy Viên.

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