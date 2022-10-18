'Phi công trẻ' kém 13 tuổi công khai tỏ tình với Châu Tấn

Sao quốc tế 18/10/2022 22:12

Ca sĩ Trác Việt, 35 tuổi, bày tỏ tình cảm với Châu Tấn nhân dịp sinh nhật tuổi 48 của nữ diễn viên.

Ngày 18/10, trên trang cá nhân, Trác Việt đăng link một khúc nhạc có chữ Tấn, vào lúc 12h57. Theo truyền thông Hoa ngữ, đây là cách anh chúc sinh nhật bạn gái, thể hiện tình yêu với cô. Trong tiếng Trung Quốc, con số 1257 biểu đạt ý một người đàn ông yêu vợ của mình.

Dưới dòng trạng thái của Trác Việt, bạn bè của anh bình luận: "Khoe tình cảm kín đáo quá, cần mạnh dạn hơn", "Lãng mạn quá, phải đối tốt với cô ấy nhé", "Cái tôi nghe được không phải là bản nhạc mà là lời yêu đương của Trác Việt với Tấn"...

'Phi công trẻ' kém 13 tuổi công khai tỏ tình với Châu Tấn - Ảnh 1
Châu Tấn và Trác Việt. Ảnh: Internet

Châu Tấn và nam ca sĩ kém 13 tuổi bị phát hiện từ hồi tháng 10/2021. Nữ diễn viên đã đưa bạn trai về ra mắt gia đình. Theo truyền thông Trung Quốc, hai nghệ sĩ quen biết sau khi ghi hình show truyền hình Mùa hè của nhóm nhạc vào năm 2020. Dù nhiều lần bị truyền thông ghi lại ảnh hẹn hò, Châu Tấn và bạn trai từ chối tiết lộ thông tin đời tư.

'Phi công trẻ' kém 13 tuổi công khai tỏ tình với Châu Tấn - Ảnh 2

Ở làng giải trí Hoa ngữ, Châu Tấn là Đại Hoa đán có vị trí vững chắc, được kính nể vì tài năng diễn xuất. Trái ngược sự nghiệp rực rỡ, Châu Tấn lại có đời tư rối rắm, đường tình duyên không mấy suôn sẻ.

Châu Tấn từng thừa nhận là người si tình, cũng chính vì thế mà dường như nữ diễn viên luôn bị động trong chuyện tình cảm. Từ những mối tình cho đến cuộc hôn nhân với Cao Thánh Viễn, Châu Tấn đều nếm trải toàn tổn thương. 

Năm 1993, khi chỉ mới 19 tuổi, cô trúng tiếng sét ái tình với ca sĩ nhạc rock Đậu Bằng khi nghe anh đàn và hát trong một quán bar tại Chiết Giang. Sau đó, cô theo người tình lên Bắc Kinh sinh sống.

Sau 5 năm yêu, Châu Tấn ngỡ ngàng khi bị chia tay. Lý do nam ca sĩ kia đưa ra là tình yêu khiến anh không thể toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp.

Năm 2003, Châu Tấn gặp Lý Á Bằng khi cùng đóng Anh hùng xạ điêu và đem lòng si mê nam tài tử. Vì yêu, Châu Tấn bất chấp việc Lý Á Bằng đang trong mối quan hệ với người phụ nữ khác, chịu bao lời chỉ trích dành cho kẻ thứ ba. Thế nhưng, một lần nữa, cô lại bị đá một cách phũ phàng. Lý Á Bằng bỏ cô để chạy theo Thiên hậu Hong Kong Vương Phi.

'Phi công trẻ' kém 13 tuổi công khai tỏ tình với Châu Tấn - Ảnh 3
Nữ diễn viên chịu nhiều đau khổ sau khi bị Lý Á Bằng bỏ rơi. Ảnh: Internet

Sau đó, nữ diễn viên hẹn hò với nhà thiết kế người Đài Loan - Lý Đại Tề, thế nhưng mối tình này cũng không đi đến đâu. Mãi đến 2014, ước mơ được khoác lên mình bộ váy cưới của Châu Tấn mới có thể được thực hiện. Cô kết hôn với Cao Thánh Viễn và nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.

'Phi công trẻ' kém 13 tuổi công khai tỏ tình với Châu Tấn - Ảnh 4
Châu Tấn và Cao Thánh Viễn tổ chức đám cưới vào năm 2014 sau thời gian ngắn hẹn hò. Ảnh: Internet

Thế nhưng đến cuối năm 2020, nữ diễn viên và tài tử Cao Thánh Viễn xác nhận đường ai nấy đi sau 6 năm kết hôn. Nguyên nhân đổ vỡ không được cặp sao tiết lộ. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho hay cả hai bất đồng trong chuyện con cái, tình cảm nhạt phai do hôn nhân xa cách.

Ở mối tình hiện tại với bạn trai kém 13 tuổi, Châu Tấn cũng cuồng nhiệt yêu như thuở 19, 20. Trong khi "Tam Kim Ảnh hậu" là ngôi sao hạng A của đất nước tỷ dân thì Trác Việt khá mờ nhạt trong làng giải trí. Anh sinh năm 1987, là nghệ sĩ guitar của nhóm nhạc Mosaic, thành lập năm 2018.

'Phi công trẻ' kém 13 tuổi công khai tỏ tình với Châu Tấn - Ảnh 5

Dù đã có nhiều năm tham gia nghệ thuật nhưng Trác Việt không phải gương mặt nổi tiếng trong giới giải trí Trung Quốc. Kể từ khi rộ lên tin đồn hẹn hò, cặp đôi vấp phải nhiều bình luận trái chiều của công chúng. Đa phần mọi người cho rằng sự chênh lệch của cả hai quá lớn.

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